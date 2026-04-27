ΑΜΚ ΑΔΜΗΕ : Το πλάνο του ΥΠΕΝ και ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Επιπλέον πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πέραν του υφιστάμενου προγράμματος που εκτελεί ήδη το ΥΠΕΝ, θα διατεθούν έτσι ώστε να συμμετέχει το Δημόσιο στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δις ευρώ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προβεί σε πολύμηνες τεχνικές συζητήσεις με τα κλιμάκια της ΕΕ -μαζί με την Υπηρεσίες του ΤΑΑ-, προκειμένου στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης να προταθεί προς ένταξη στο Σχέδιο η αύξηση μετοχικού του ΑΔΜΗΕ, κατά το μέρος που αφορά την εισφορά του Δημοσίου.

Αυτό αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που τονίζουν ότι επιπλέον πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πέραν του υφιστάμενου προγράμματος που εκτελεί ήδη το ΥΠΕΝ, θα διατεθούν έτσι ώστε να συμμετέχει το Δημόσιο στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δις ευρώ και κατ’ επέκταση να υλοποιηθεί το -εγκεκριμένο από τη ΡΑΑΕΥ- Δεκαετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΕΣΜΗΕ 2025-2034.

Όπως αναφέρεται «η επιτυχής έκβαση της εν λόγω πρότασης θα αποτελέσει μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση του ΤΑΑ.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει και επιβραβεύει με αυτόν τον τρόπο την αυξημένη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στις ενεργειακές υποδομές και την ενίσχυση των εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων. Σημειώνεται ότι μερικές εξ αυτών έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα «Ενεργειακές Λεωφόροι» που ανακοίνωσε πρόσφατα η Πρόεδρος της Κομισιόν, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.