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Η Wall Street οδηγεί, η Ευρώπη ακολουθεί – Πώς επηρεάζεται το ΧΑ
Σχόλια Αγοράς
09:00 - 06 Μάι 2026

Η Wall Street οδηγεί, η Ευρώπη ακολουθεί – Πώς επηρεάζεται το ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
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Με την θετική αύρα του Euronext Athens το πρώτο διήμερο του μήνα με τον ΓΔ +1,8% και συνολικά +5,1% από την αρχή του χρόνου.

Στα αρνητικά της ανόδου ο συγκριτικά χαμηλός τζίρος , στα θετικά ότι έχουν συντονιστεί οι περισσότερες μετοχές του FTSΕ και όχι μόνο οι συνήθεις ύποπτες τραπεζικές μετοχές, με αρκετούς τίτλους να καταγράφουν ιστορικά υψηλά (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, CENER, AKTR κα).

Τα αντίστοιχα ρεκόρ που καταγράφονται σε εβδομαδιαία βάση στις αμερικάνικες αγορές – οι οποίες έτσι και αλλιώς είναι από τους νικητές του πολέμου στην ΜΑ – επιτρέπουν μεγαλύτερη άνεση κινήσεων και στην Ευρώπη, η οποία πάντως υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τις επιδόσεις της του 1ου διμήνου του έτους (ενδεικτικά DAX -0.8% / S&P +6% από 1.1.26).

Τα αποτελέσματα έτους 2025 επιβεβαίωσαν ουσιαστικά την ανοδική πορεία των εισηγμένων τόσο σε επίπεδο εσόδων (+5%) όσο και κερδοφορίας (+6%), ενώ το ξεκίνημα των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων Α τριμήνου αναμένεται να δώσει την απαραίτητη ώθηση για την δύσκολη συνέχεια εξαιτίας και των επιπτώσεων του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Τα γεωπολιτικά - σε κάθε περίπτωση - θα καθορίσουν την μεσοπρόθεσμη τάση με την είδηση για νέα δεδομένα στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να δρουν υποστηρικτικά (τερματισμό επιχείρησης ελευθερίας, επανέναρξη συνομιλιών κα) και τις αγορές να περιμένουν το πράσινο φως για αποκλιμάκωση τιμών ενέργειας και άρα παύσης των σκέψεων των κεντρικών τραπεζών για αυξήσεις επιτοκίων.

Σε επίπεδο ΓΔ η διατήρηση τιμών υψηλότερα των 2190 μονάδων δίνει ελπίδες για νέα προσπάθεια προσέγγισης της ετήσιας αντίστασης των 2330 μονάδων, δεδομένων πάντα των παραπάνω προυποθέσεων.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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