Χρηματιστήριο: Profit taking μετά το τετραήμερο ράλι - Οι κερδισμένοι της εβδομάδας

Με σκαμπανεβάσματα η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ΧΑ, με τον ΓΔ να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2275 μονάδες (-1,3%), να βρίσκει στη συνέχεια βηματισμό με την βοήθεια του γυρίσματος του τραπεζικού κλάδου (υψηλό ΔΤΡ +0,8% και χαμηλό -1,9%), αλλά, μετά από αρκετές παλινδρομήσεις, να κλείνει τελικά στις ΓΔ 2280 μονάδες -1,1%.

Ο τζίρος σε ικανοποιητικά – για πτωτική συνεδρίαση - επίπεδα στα 304 εκατ. ευρώ και η αναλογία ανοδικών/καθοδικών υπέρ των δεύτερων τόσο στο σύνολο (42/83) όσο και στον FTSE (5/20).

Η καλύτερη εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση με μεγάλο όγκο σε ΔΕΗ +1,3% μετά και τις ειδήσεις για είσοδο στην αγορά χονδρικής της κινητής τηλεφωνίας, ΣΑΡ +0,1%, ΕΛΧΑ +2,6%.

Υψηλές συναλλαγές σε ΕΤΕ +0,2% μετά τα αποτελέσματα τριμήνου (-4,4% στα έσοδα και -10% στα κέρδη σε σχέση με το 2025 αλλά +22% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2025), ανοδικά ΕΥΡΩΒ +1,5% από τον τραπεζικό κλάδο.

Πιέσεις στον ΟΤΕ -0,9% μετά τα μεγέθη 1ου τριμήνου (+5% έσοδα, +2,8% ebitda, -5.5% κέρδη), χαμηλότερες τιμές και σε EΛΠE -4.3%, ALWN -4%, ΕΕΕ -2,8%, CENER -2,2%, AΡΑΙΓ -1.6%, AΛΦΑ -3%, ΠΕΙΡ -1,6%, BOCHGR -1.6%, ΜΠΕΛΑ -3.1%, METLEN -2.4%, ΜΟΗ -2.8%, ΔΑΑ -1.5%.

Νέο υψηλό για την ΛΑΒΙ +1,1% στην μεσαία κεφαλαιοποίηση, εκ νέου ανοδικά ΕΛΛΑΚΤΩΡ +6,7%, ΑΔΜΗΕ +1,4%, όπως και η ΤΡΕΣΤΑΤΕ +1,2% και η ΙΝΤΕΚ +0,3%, με τους περισσότερους τίτλους της μεσαίας να πιέζονται (ενδεικτικά CREDIA -2.1%, ΕΧΑΕ -1,3%, ΑΛΜΥ -1,9%, ΟΤΟΕΛ -1,6%, ΚΟΥΕΣ -1,5%, ΠΡΟΝΤΕΑ -0,9%, BYLOT -0,8%).

Θετικά στο σύνολό τους τα μηνύματα από τα cc ή/και τις ΓΣ των εταιριών που ανακοινώνουν μεγέθη τριμήνου, με τις όποιες επιπτώσεις - των τιμών και της επάρκειας καυσίμων, της μειωμένης ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και της μειωμένης εισερχόμενης τουριστικής κίνησης – να περιορίζονται σε δευτερογενή επίπεδα χωρίς να αλλάζουν σημαντικά τα guidance των εισηγμένων.

Συνολικά το Euronext Athens βίωσε μια εξαιρετική εβδομάδα, με τους τζίρους να ανεβαίνουν σημαντικά από την Τετάρτη και μετά στα επίπεδα του 1ου διμήνου του έτους και τον ΓΔ να καταγράφει ένα +4.2% σε εβδομαδιαία βάση. Το profit taking στο φινάλε ήταν αναμενόμενο.

Βέβαια συνεχίστηκε απρόσκοπτα και η μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ μετοχών του FTSE με τους μεγάλους κερδισμένους της εβδομάδας που πέρασε τις εταιρίες του ομίλου Viohalco με την ΒΙΟ +19% και την ΕΛΧΑ +18% αλλά και τις ΤΙΤΑΝ +11% και ΑΛΦΑ +8%. Στους χαμένους της εβδομάδας τα δύο διυλιστήρια ΜΟΗ & ΕΛΠΕ μαζί με ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ, ALWN.

Σε ότι αφορά σε νέα μακροοικονομικού χαρακτήρα ξεκάθαρα αρνητικό αντίκτυπο είχε η είδηση από την ΕΛΣΤΑΤ για εκτόξευση του πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 5,4% εξαιτίας της εκτίναξης των τιμών των καυσίμων έως και +42%.

Η τεχνική εικόνα στην αγορά έχει σαφέστατα βελτιωθεί με τους βασικούς στόχους να κινούνται λίγο υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα (2315-2330), με την επενδυτική ψυχολογία να μεταβάλλεται κατά το δοκούν και με βάση τις εξελίξεις στο θέμα της ΜΑ αλλά με ψυχραιμότερη αντιμετώπιση στις παλινωδίες των συζητήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης