Οι δύο παράγοντες που κινούν τα νήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ασταμάτητη η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά και την τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση του Ιουλίου, με τον ΓΔ να φτάνει στις 2560 μονάδες μια ανάσα δηλαδή από την κρίσιμη ετήσια αντίσταση (2570 με βάση τα pivot points).

Το +4.1% που ήδη καταγράφει ο ΓΔ μέσα στον μήνα και το +20.7% από την αρχή του χρόνου οφείλεται σε σειρά παραγόντων, αλλά ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα δύο είναι αυτοί που κινούν τα νήματα:

- ο πρώτος - που προφανώς ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο - έχει να κάνει με την υπερβάλλουσα ρευστότητα του συστήματος που ωθεί τους επενδυτές στην ανάληψη όλο και μεγαλύτερου ρίσκου χωρίς σαφή οριοθέτηση των κινδύνων που απορρέουν και

- ο δεύτερος που αφορά περισσότερο την εγχώρια αγορά αφορά την συνεχιζόμενη ροή θετικών εκθέσεων κυρίως από επενδυτικές τράπεζες του εξωτερικού (JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs κα) που συστήνουν ακόμα και στα τρέχοντα επίπεδα τοποθετήσεις στην ελληνική αγορά.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι προσδοκίες συντηρούν τις αποτιμήσεις και σε αυτό το περιβάλλον με την ελληνική οικονομία να εξακολουθεί να υπεραποδίδει έναντι των peers , τα κεφάλαια που εισρέουν στο σύστημα εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά πλάνα των εισηγμένων και εκτοξεύουν τις εκτιμήσεις κερδοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό και η χθεσινή έκθεση της Pantelakis Sec. για τον AKTOR με σύσταση αγοράς - μετά την υλοποίηση της ΑΜΚ - στα 19€ και υπό όρους στα 38€ (;) σε αποτιμήσεις βέβαια που προϋποθέτουν πλήρη λειτουργία του Κάθετου Άξονα πέρα των ΑΠΕ και των παραχωρήσεων.

Σήμερα δημοσιεύει και αποτελέσματα τριμήνου η ΛΑΜΔΑ με τους αναλυτές να περιμένουν ebitda στα επίπεδα των 13 εκ.€.

Στο τεχνικό σκέλος της αγοράς ο ΓΔ άγγιξε στο χθεσινό κλείσιμο σημαντικές αντιστάσεις και πλέον αναμένουμε την συμπεριφορά των επενδυτών στα πολυετή υψηλά, χωρίς να αποκλείουμε βραχυπρόθεσμη αδυναμία υπέρβασής της τουλάχιστον στην πρώτη απόπειρα μετά από 18 σχεδόν χρόνια.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης