ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι δύο παράγοντες που κινούν τα νήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Σχόλια Αγοράς
09:26 - 07 Ιουλ 2026

Οι δύο παράγοντες που κινούν τα νήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ασταμάτητη η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά και την τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση   του Ιουλίου, με τον ΓΔ να φτάνει στις 2560 μονάδες μια ανάσα δηλαδή από την κρίσιμη ετήσια αντίσταση (2570 με βάση τα pivot points).

Το +4.1% που ήδη καταγράφει ο ΓΔ μέσα στον μήνα και το +20.7% από την αρχή του χρόνου οφείλεται σε σειρά παραγόντων, αλλά ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα δύο είναι αυτοί που κινούν τα νήματα:

- ο πρώτος - που προφανώς ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο - έχει να κάνει με την υπερβάλλουσα ρευστότητα του συστήματος που ωθεί τους επενδυτές στην ανάληψη όλο και μεγαλύτερου ρίσκου χωρίς σαφή οριοθέτηση των κινδύνων που απορρέουν και

- ο δεύτερος που αφορά περισσότερο την εγχώρια αγορά αφορά την συνεχιζόμενη ροή θετικών εκθέσεων κυρίως από επενδυτικές τράπεζες του εξωτερικού (JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs κα) που συστήνουν ακόμα και στα τρέχοντα επίπεδα τοποθετήσεις στην ελληνική αγορά.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι προσδοκίες συντηρούν τις αποτιμήσεις και σε αυτό το περιβάλλον με την ελληνική οικονομία να εξακολουθεί να υπεραποδίδει έναντι των peers , τα κεφάλαια που εισρέουν στο σύστημα εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά πλάνα των εισηγμένων και εκτοξεύουν τις εκτιμήσεις κερδοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό και η χθεσινή έκθεση της Pantelakis Sec. για τον AKTOR με σύσταση αγοράς - μετά την υλοποίηση της ΑΜΚ - στα 19€ και υπό όρους στα 38€ (;) σε αποτιμήσεις βέβαια που προϋποθέτουν πλήρη λειτουργία του Κάθετου Άξονα πέρα των ΑΠΕ και των παραχωρήσεων.

Σήμερα δημοσιεύει και αποτελέσματα τριμήνου η ΛΑΜΔΑ με τους αναλυτές να περιμένουν ebitda στα επίπεδα των 13 εκ.€.

Στο τεχνικό σκέλος της αγοράς ο ΓΔ άγγιξε στο χθεσινό κλείσιμο σημαντικές αντιστάσεις και πλέον αναμένουμε την συμπεριφορά των επενδυτών στα πολυετή υψηλά, χωρίς να αποκλείουμε βραχυπρόθεσμη αδυναμία υπέρβασής της τουλάχιστον στην πρώτη απόπειρα μετά από 18 σχεδόν χρόνια.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑ: Ισχυρές αντοχές απέναντι στην ευρωπαϊκή διόρθωση - Στο επίκεντρο οι 2600 μονάδες
Αναλύσεις

ΧΑ: Ισχυρές αντοχές απέναντι στην ευρωπαϊκή διόρθωση - Στο επίκεντρο οι 2600 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

ΧΑ: Νέο υψηλό 200 μηνών για το Γενικό Δείκτη
Αναλύσεις

ΧΑ: Νέο υψηλό 200 μηνών για το Γενικό Δείκτη

Χρηματιστήριο: Νέα ιστορικά ρεκόρ στην άντληση κεφαλαίων και ένα σημείο προβληματισμού
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέα ιστορικά ρεκόρ στην άντληση κεφαλαίων και ένα σημείο προβληματισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/07/2026 - 10:47

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο

Τεχνολογία
07/07/2026 - 10:46

Visa: Πλατφόρμα Visa Threat Intelligence για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την πρόληψη της απάτης

Magazino
07/07/2026 - 10:39

Politico: Η Γαλλία στο πλευρό του Εμπαπέ μετά τα ρατσιστικά σχόλια γερουσιαστή της Παραγουάης

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
07/07/2026 - 10:20

Εθνική Ασφαλιστική: Τα στοιχήματα και η πορεία με την Τράπεζα Πειραιώς

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 10:16

Όμιλος Σαρακάκη: Ετήσια μείωση 21,4% των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου το 2025

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 10:13

Alpha Trust: Aίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από την Alpha Bank

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 10:13

NEUROPUBLIC ΑΕ: Nέα στρατηγική και νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
07/07/2026 - 10:11

Παρασύρης: «Εκπτώσεις», απεντάξεις και κρυφές αναθεωρήσεις στα προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας του Ταμείου Ανάκαμψης

Αναλύσεις
07/07/2026 - 10:02

ΧΑ: Ισχυρές αντοχές απέναντι στην ευρωπαϊκή διόρθωση - Στο επίκεντρο οι 2600 μονάδες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
07/07/2026 - 09:57

Πάλι χτύπησε ο Ρώσος φαρσέρ

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 09:51

Ασία: Ισχυρές «αναταράξεις» με τον Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται των απωλειών

Εργασιακά
07/07/2026 - 09:45

«Σύντομο ανέκδοτο» η σύγκλιση των εισοδημάτων με την ΕΕ: Μόλις 1,5% στην πενταετία 2023-2027

Οικονομία
07/07/2026 - 09:30

ΕΔΣ: Τα ρίσκα στον ορίζοντα – Το χρέος θα συνοδεύει τη χώρα έως το 2070

Σχόλια Αγοράς
07/07/2026 - 09:26

Οι δύο παράγοντες που κινούν τα νήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/07/2026 - 09:19

Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων, υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 09:00

ifo: Οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση επιδεινώνονται

Magazino
07/07/2026 - 08:48

Στα 82 του ο Κιθ Ρίτσαρντς δηλώνει έτοιμος για νέα παγκόσμια περιοδεία με τους Rolling Stones

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 08:32

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο

Ναυτιλία
07/07/2026 - 08:15

IMO: Έκκληση για την απελευθέρωση 44 ναυτικών που κρατούνται όμηροι από Σομαλούς πειρατές

Magazino
07/07/2026 - 08:05

Karma is a bitch: Το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ από το Μουντιάλ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/07/2026 - 08:00

Όταν τα logistics γίνονται… εργαλείο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
07/07/2026 - 07:50

Ινφαντίνο: Ένας πανίσχυρος άνθρωπος σπάνια εμφανίζεται τόσο υποτακτικός

Ειδήσεις
07/07/2026 - 07:45

Η Κούβα βυθίστηκε σε πανεθνικό μπλακ άουτ, καθώς συνεχίζεται η πίεση των ΗΠΑ

Αναλύσεις
07/07/2026 - 07:31

JP Morgan και Morgan Stanley... υπέγραψαν το 4Χ4 στο ΧΑ

Ανεμοδείκτης
07/07/2026 - 07:19

Ο... αυθόρμητος κ. Σγουρός και τα παγωμένα χαμόγελα

Εμπορεύματα
07/07/2026 - 07:07

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 23:16

Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο

Οικονομία
06/07/2026 - 23:00

Ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες – Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής;

Magazino
06/07/2026 - 22:30

Shein, Temu και Zara: Το κρυφό και εφιαλτικό κόστος των φθηνών ρούχων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/07/2026 - 22:00

Χημική Βιομηχανία: Η Ελλάδα αντέχει, η Ευρώπη πιέζεται – Τα στοιχήματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ