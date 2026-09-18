ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Οι συναλλαγές αναμένεται να καταγράψουν υψηλά επίπεδα - Αβέβαιο το πρόσημο του ΓΔ
Αναλύσεις
10:03 - 18 Σεπ 2026

ΧΑ: Οι συναλλαγές αναμένεται να καταγράψουν υψηλά επίπεδα - Αβέβαιο το πρόσημο του ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υποχώρηση κατά 0,40% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2687,91 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώνονταν στα 548,3 εκ. ευρώ (στα €126 εκ. στις δημοπρασίες).

Μετά τις πρώτες αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών, οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips οδήγησαν το ΓΔ σε πτωτική κίνηση σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας χαμηλό ημέρας στις 2673 μονάδες λίγο μετά τις 4μμ. Τη τελευταία ώρα ωστόσο οι αγοραστές πέτυχαν να μειώσουν τις απώλειες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,241% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά εν μέσω διατήρησης υψηλών τιμών πετρελαίου και υψηλών αποδόσεων ομολόγων Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,99%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-2,90%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (-4,03%), η Lamda (-4,17%), η Credia (-1,66%), η ΕΛΧΑ (-1,28%) και η Cenergy (-2,42%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΜΟΗ (+1,52%), η Allwyn (+1,35%), η Optima (+2,70%), το ΔΑΑ (+1,99%), η ΕΥΔΑΠ (+0,65%) αλλά και ο ΟΛΠ (+3,61%), η SBLK (+3,26%) και η SB (+2,40%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 42 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 63 εκείνων που υποχώρησαν.

Ελλάκτωρ και Κέκρωψ ανακοινώνουν σήμερα τα 6μηνιαία αποτελέσματά τους ενώ στις δημοπρασίες πραγματοποιείται rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx 600 στο πλαίσιο της αναταξινόμησης στις ανεπτυγμένες αγορές από τους προαναφερόμενους οίκους, με τις συναλλαγές να αναμένεται να καταγράψουν υψηλά επίπεδα και το πρόσημο του ΓΔ να είναι αβέβαιο. Το βράδυ τέλος, οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s και Scope Ratings θα ανακοινώσουν την ετυμηγορία τους για το ελληνικό αξιόχρεο.

Επιχειρηματικά νέα

Aktor: Εξαγοράζει 51% χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από ΔΕΠΑ Εμπορίας. Το πακέτο περιλαμβάνει υβριδικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτοτελή έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές. Η συνολική ισχύς είναι 471,1 MW.

Interwood Ξυλεμπορία: Ολοκληρώθηκε η πώληση ακινήτου προς €3 εκ.

Ντιλ ΔΕΗ - Amazon για τοData Center στη Δυτική Μακεδονία. Υπέγραψαν δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Στην αρχική φάση το Data Center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Σχεδιάζεται επέκταση έως το 1 GW. Ενδεχόμενο πολυετούς συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης (AI), με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕH.

Lavipharm: οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €38,5 εκ., + 24,1%. Τα συνολικά αναπροσαρμοσμένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €7,1 εκ., -7,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη μ.φ. ανήλθαν σε €2,4 εκ. (€2,6 εκ. το 2025).

Profile: ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile κατέγραψε αύξηση 60% και ανήλθε σε € 32,2 εκ. Στα 8 εκ. το EBIDTA (+34%). Tα Κέρδη μ.φ. αυξήθηκαν κατά 63% σε € 4,9 εκ. Η στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης εστιάζει στην οργανική ανάπτυξη, στις εξαγορές και στην αξιοποίηση συνεργειών, στην επέκταση σε ώριμες και αναπτυσσόμενες αγορές, στην εμπορική αξιοποίηση του ProfileOne, καθώς και στην ανάπτυξη managed services λύσεων για software, cloud και cybersecurity.

ΕΥΔΑΠ: 19 ακόμη δήμοι για επέκταση του δικτύου πέραν των 43 που περιλάμβανε ο αρχικός σχεδιασμός.

CrediaBank: Στόχος για κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ το 2028 και των 360 εκ. το 2030. Η διοίκηση της τράπεζας απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων εξαγορών στο άμεσο διάστημα. Προτεραιότητα στην ενσωμάτωση των HSBC Malta, Ευρώπη Ασφαλιστική και Pantelakis Securities.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η ώρα του μεγάλου rebalancing και η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η ώρα του μεγάλου rebalancing και η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές

Χρηματιστήριο: «Φρένο» στις 2.687 μονάδες με profit taking στις τράπεζες - Τζίρος €550 εκατ.
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: «Φρένο» στις 2.687 μονάδες με profit taking στις τράπεζες - Τζίρος €550 εκατ.

Χρηματιστήριο: Απόπειρα αντίδρασης κόντρα στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Απόπειρα αντίδρασης κόντρα στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

ΧΑ: Σε πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια για ανάκτηση των 2700 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Σε πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια για ανάκτηση των 2700 μονάδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/09/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Εκτίναξη» 16,4% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Οικονομία
18/09/2026 - 12:15

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ. την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Πολιτική
18/09/2026 - 12:13

Χρηστίδης για Φύσσα: Μόνο μαζί τελειώνουμε με τους νεοναζί

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/09/2026 - 12:09

Alpha Bank: Πρόταση για επαναγορά ομολόγου €500 εκατ. με παράλληλη νέα έκδοση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/09/2026 - 12:07

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ και έργων αποθήκευσης 250 MW

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:58

ΕΣΗΕΑ: Καλεί εκ νέου τη Deutsche Welle να μην καταργήσει το ελληνόφωνο τμήμα της

Αυτοδιοίκηση
18/09/2026 - 11:49

Δούκας για Παύλο Φύσσα: Η μνήμη και το μήνυμά του παραμένουν ζωντανά

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:42

Saudi Aramco: «Γέφυρα» μέσω Ομάν για 60 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Πολιτική
18/09/2026 - 11:37

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:34

Μετρό Συντάγματος: Νέος χάρτης με γραφή Braille για άτομα με οπτική αναπηρία – Πώς λειτουργεί

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:32

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €3,3 δισ. στην Ουκρανία για την ενίσχυση της άμυνας

Πολιτική
18/09/2026 - 11:31

Μητσοτάκης: Πετά το μπαλάκι του ΕΦΚ στην Ευρώπη - «Θα θέσω το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:20

ΟΗΕ: «Εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ σε δύο επιθέσεις στο Ιράν

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:16

Στο «μικροσκόπιο» 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας – Πρόστιμα, ανακλήσεις αδειών και εισαγγελικές έρευνες

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:11

13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Εκδηλώσεις μνήμης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επιχειρήσεις
18/09/2026 - 11:06

ΕΣΠ: «Ενεργειακή ασπίδα» για τη μικρή επιχείρηση – Πέντε προτάσεις για τη μείωση του κόστους

Χρηματιστήρια
18/09/2026 - 10:54

Πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη - «Ράλι» στην Ασία μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας

Ειδήσεις
18/09/2026 - 10:52

ΕΛΑΣ: Σπείρα κλωνοποιούσε φωνές συγγενών με ΑΙ – Λεία πάνω από €1 εκατ.

Magazino
18/09/2026 - 10:47

Ολλανδία: Χειρόγραφο της «Οδύσσειας» 1.700 ετών βρέθηκε ανάμεσα σε σελίδες βιβλίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/09/2026 - 10:40

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Εργαζομένων Alpha Bank – Πρόεδρος ο Τάσος Γκιάτης

Πολιτική
18/09/2026 - 10:31

O Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Αυλωνίτη στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
18/09/2026 - 10:31

«Γλύκανε» ο Λυμπερόπουλος μετά την αντικατάσταση του Κυρανάκη και τις αυξήσεις στο κόμιστρο

Οικονομία
18/09/2026 - 10:25

Στα 2,20 ευρώ η μέση τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης

Σχόλια Αγοράς
18/09/2026 - 10:25

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η ώρα του μεγάλου rebalancing και η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές

Ειδήσεις
18/09/2026 - 10:18

ifo: Οι αμυντικές δαπάνες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επένδυση στην ειρήνη

Υγεία
18/09/2026 - 10:09

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση άρση αποκλεισμών από τον «Προσωπικό Βοηθό»

Επιχειρήσεις
18/09/2026 - 10:04

Η altoValue και η SMERemediumCap ενώνουν δυνάμεις για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αναλύσεις
18/09/2026 - 10:03

ΧΑ: Οι συναλλαγές αναμένεται να καταγράψουν υψηλά επίπεδα - Αβέβαιο το πρόσημο του ΓΔ

Πολιτική
18/09/2026 - 10:02

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται μια ενιαία και ισχυρή τραπεζική αγορά – Δεν έχουμε πολυτέλεια άλλης καθυστέρησης

Ειδήσεις
18/09/2026 - 09:50

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια, αισθητός και σε περιοχές της Αττικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ