ΧΑ: Οι συναλλαγές αναμένεται να καταγράψουν υψηλά επίπεδα - Αβέβαιο το πρόσημο του ΓΔ

Υποχώρηση κατά 0,40% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2687,91 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώνονταν στα 548,3 εκ. ευρώ (στα €126 εκ. στις δημοπρασίες).

Μετά τις πρώτες αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών, οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips οδήγησαν το ΓΔ σε πτωτική κίνηση σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας χαμηλό ημέρας στις 2673 μονάδες λίγο μετά τις 4μμ. Τη τελευταία ώρα ωστόσο οι αγοραστές πέτυχαν να μειώσουν τις απώλειες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,241% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά εν μέσω διατήρησης υψηλών τιμών πετρελαίου και υψηλών αποδόσεων ομολόγων Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,99%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-2,90%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (-4,03%), η Lamda (-4,17%), η Credia (-1,66%), η ΕΛΧΑ (-1,28%) και η Cenergy (-2,42%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΜΟΗ (+1,52%), η Allwyn (+1,35%), η Optima (+2,70%), το ΔΑΑ (+1,99%), η ΕΥΔΑΠ (+0,65%) αλλά και ο ΟΛΠ (+3,61%), η SBLK (+3,26%) και η SB (+2,40%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 42 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 63 εκείνων που υποχώρησαν.

Ελλάκτωρ και Κέκρωψ ανακοινώνουν σήμερα τα 6μηνιαία αποτελέσματά τους ενώ στις δημοπρασίες πραγματοποιείται rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx 600 στο πλαίσιο της αναταξινόμησης στις ανεπτυγμένες αγορές από τους προαναφερόμενους οίκους, με τις συναλλαγές να αναμένεται να καταγράψουν υψηλά επίπεδα και το πρόσημο του ΓΔ να είναι αβέβαιο. Το βράδυ τέλος, οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s και Scope Ratings θα ανακοινώσουν την ετυμηγορία τους για το ελληνικό αξιόχρεο.

Επιχειρηματικά νέα

Aktor: Εξαγοράζει 51% χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από ΔΕΠΑ Εμπορίας. Το πακέτο περιλαμβάνει υβριδικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτοτελή έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές. Η συνολική ισχύς είναι 471,1 MW.

Interwood Ξυλεμπορία: Ολοκληρώθηκε η πώληση ακινήτου προς €3 εκ.

Ντιλ ΔΕΗ - Amazon για τοData Center στη Δυτική Μακεδονία. Υπέγραψαν δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Στην αρχική φάση το Data Center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Σχεδιάζεται επέκταση έως το 1 GW. Ενδεχόμενο πολυετούς συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης (AI), με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕH.

Lavipharm: οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €38,5 εκ., + 24,1%. Τα συνολικά αναπροσαρμοσμένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €7,1 εκ., -7,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη μ.φ. ανήλθαν σε €2,4 εκ. (€2,6 εκ. το 2025).

Profile: ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile κατέγραψε αύξηση 60% και ανήλθε σε € 32,2 εκ. Στα 8 εκ. το EBIDTA (+34%). Tα Κέρδη μ.φ. αυξήθηκαν κατά 63% σε € 4,9 εκ. Η στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης εστιάζει στην οργανική ανάπτυξη, στις εξαγορές και στην αξιοποίηση συνεργειών, στην επέκταση σε ώριμες και αναπτυσσόμενες αγορές, στην εμπορική αξιοποίηση του ProfileOne, καθώς και στην ανάπτυξη managed services λύσεων για software, cloud και cybersecurity.

ΕΥΔΑΠ: 19 ακόμη δήμοι για επέκταση του δικτύου πέραν των 43 που περιλάμβανε ο αρχικός σχεδιασμός.

CrediaBank: Στόχος για κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ το 2028 και των 360 εκ. το 2030. Η διοίκηση της τράπεζας απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων εξαγορών στο άμεσο διάστημα. Προτεραιότητα στην ενσωμάτωση των HSBC Malta, Ευρώπη Ασφαλιστική και Pantelakis Securities.