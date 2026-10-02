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ΧΑ: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το πρόσημο του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος
Αναλύσεις
10:16 - 02 Οκτ 2026

ΧΑ: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το πρόσημο του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος

Reporter.gr Newsroom

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Υποχώρηση κατά 2,51% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2669,72 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 508,3 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές έδειξαν από την 1η ημέρα του Οκτωβρίου, μήνα που ξυπνάει μνήμες από το κράχ του 1929 και του 1987 και οδήγησαν σε πτωτική κίνηση το ΓΔ από το ξεκίνημα. Η αντίδραση των αγοραστών επανέφερε το ΓΔ σε ανοδική κίνηση με το υψηλό ημέρας να καταγράφεται στις 2717 μονάδες λίγο μετά τις 15.30μμ.

Όμως, οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ και πάλι σε καθοδική κίνηση πετυχαίνοντας μάλιστα την καταγραφή του χαμηλού ημέρας στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,509% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-3,61%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-4,86%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Cenergy (-1,40%), η Metlen (-1,63%), o Τιτάν (-2%), το ΔΑΑ (-4,32%), η Helleniq Energy (-2%), η Lamda (-1,57%), η ΜΟΗ (-2,58%) και ο ΟΤΕ (-1,43%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε το Jumbo (+1,53%), η ΕΥΔΑΠ (-+0,85%), η Allwyn (+0,72%), ο Aktor (+0,725) αλλά και η Medicon (+12,55%) με την ΑΕΜ (+4,30%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 37 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 71 εκείνων που υποχώρησαν. Σήμερα το μεσημέρι ανακοινώνονται στις ΗΠΑ τα στοιχεία των νέων θέσεων εργασίας και της ανεργίας για το Σεπτέμβριο. Η Κριστίν Λαγκάρντ υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πολύ πιο ισχυρό και θωρακισμένο σε σχέση με τις κρίσεις του 2008 και του 2011, απαντώντας σε όσους υπενθυμίζουν ο Οκτώβριος είναι μήνας αναταράξεων. Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το πρόσημο του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος.

Επιχειρηματικά νέα

Εισηγμένες: Άλμα κερδών 32,7% στα 7,76 δισ. το πρώτο εξάμηνο. Στο +38,1% το EBIDTA, στο +16,5% οι πωλήσεις. 80% οι κερδοφόρες επί συνόλου 117 εταιρειών, στο +40,2% τα συνολικά διαθέσιμα στα €29,2 δις., στο +9,8% το συνολικό χρέος στα €40,2 δις.

Flexopack: Έκδοση ομολογιακού €6 εκ. με κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα. Space Hellas: Εκδίδει ομολογιακό ύψους €5 εκ. με κάλυψη από την Alpha Bank.

ΔΕΗ: Απέκτησε χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 175,4 MW έργων σε λειτουργία εκ των οποίων τα 130,5 MW είναι αιολικά πάρκα στις περιοχές Ilza, Tomaszow και Poturzyn με υψηλό συντελεστή απόδοσης έως και 33%.

Κάμερες ΚΟΚ: ΟΤΕ, ΤΕΡΝΑ και Aktor στη μάχη των 44 εκατ. ευρώ.

Aktor: Μετοχές ύψους 26,1 εκατ. ευρώ απέκτησε η Winex.

Lavipharm: Ξεκίνησαν οι πωλήσεις του Durogesic στη γαλλική αγορά.

ΤτΕ Αύγουστος: Tο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,37%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 4,79%. Άρα το επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 4,42% από 4,30% τον Ιούλιο.

Δημιοσιονομικό προσχέδιο: προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό για το 2027, κατάθεση τη Δευτέρα. Αύξηση παραγωγής και παραγγελιών στη μεταποίηση τον Σεπτέμβριο

O PMI μεταποίησης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 54 μονάδες το Σεπτέμβριο (από 54,4 τον Αύγουστο), με την παραγωγή και τις νέες παραγγελίες να αυξάνονται ταχύτερα. Ενισχύθηκαν οι εξαγωγές και η απασχόληση

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