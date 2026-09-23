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Χρηματιστήριο: Ζητούμενο η συμμετοχή περισσότερων μετοχών για επάνοδο στις 2.700 μονάδες
Αναλύσεις
11:05 - 23 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Ζητούμενο η συμμετοχή περισσότερων μετοχών για επάνοδο στις 2.700 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Στο Χρηματιστήριο Αθηνών βασικό ζητούμενο είναι η διεύρυνση του αγοραστικού ενδιαφέροντος, με τις τράπεζες και τους δεικτοβαρείς τίτλους να παραμένουν καθοριστικοί. Η περιοχή των 2.700 μονάδων αποτελεί το βασικό βραχυπρόθεσμο τεστ, όμως, όπως επισημαίνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, μεγαλύτερη σημασία από μία απλή υπέρβασή της έχει η συμμετοχή περισσότερων μετοχών στην άνοδο. Η μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα παραμένει θετική.

Σημεία παρακολούθησης

• ΓΔ / FTSE25 / ΔΤΡ: Στον ΓΔ, αντίσταση οι 2.690–2.700 μονάδες, με υπέρβαση να επαναφέρει τις 2.720–2.730 μονάδες. Στηρίξεις στις 2.660–2.665 και 2.640–2.650 μονάδες. Στον FTSE25, αντίσταση οι 6.900–6.930 και στη συνέχεια οι 7.000 μονάδες, με στήριξη στις 6.800–6.820 μονάδες. Στον ΔΤΡ, οι 3.200 μονάδες παραμένουν το βασικό σημείο αναφοράς, με αντίσταση στις 3.250–3.280 και στήριξη στις 3.150–3.170 μονάδες.
• Τράπεζες: Η διατήρηση του ΔΤΡ πάνω από τις 3.200 μονάδες είναι σημαντική, αλλά για ισχυρότερη εικόνα χρειάζεται θετική συμμετοχή από περισσότερες τραπεζικές μετοχές. Η Εθνική συνεχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων, έχοντας αποκτήσει 593 χιλ. μετοχές συνολικού κόστους €10,37 εκατ.
• ΑΛΟΥΜΥΛ: Ισχυρό H1, με πωλήσεις €288,3 εκατ. (+16,0%), EBITDA €43,4 εκατ. (+45,2%) και περιθώριο EBITDA 15,06% από 12,02%. Η λειτουργική εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, με την προσοχή πλέον να στρέφεται στο κατά πόσο η αυξημένη κερδοφορία θα μετατραπεί και σε ισχυρότερες ταμειακές ροές. Παράλληλα, το σχεδιαζόμενο ομολογιακό έως €135 εκατ. μπορεί να βελτιώσει τη δομή χρηματοδότησης, αλλά η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
METLEN: Επενδύει περίπου €25 εκατ. στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., ενισχύοντας τη σύνδεση της παραγωγής πρωτογενούς και ανακυκλωμένου αλουμινίου. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η συνολική παραγωγή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 250 χιλ. τόνους, με ζητούμενο το κατά πόσο η μεγαλύτερη καθετοποίηση μπορεί να ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους.
• Η Hg αποκτά το 70% της Entersoftone, σε μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ελληνική αγορά πληροφορικής. Η Olympia και η Imker διατηρούν το υπόλοιπο 30%, ενώ η επένδυση αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής τεχνογνωσίας στο business software. Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Hg για επενδύσεις σε software και AI, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή παρουσία της ελληνικής πληροφορικής.
ΑΒΑΞ: Στο H1, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 472 εκατ. (+0,9%), το EBITDA σε 68,3 εκατ. (-2,6%) και τα καθαρά κέρδη σε €27,3 εκατ. (-4,4%), με τον καθαρό δανεισμό στα €247,6 εκατ. Με ανεκτέλεστο έργων €3 δισ., το βασικό σημείο παρακολούθησης είναι αν η αυξημένη δραστηριότητα μεταφράζεται σε βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και των ταμειακών ροών, χωρίς αντίστοιχη επιβάρυνση του δανεισμού.
• Εταιρικές εξελίξεις: Η Q&R ανακοινώνει H1 μετά το κλείσιμο, ενώ στις 24/09 ακολουθούν DIMAND, ΕΥΔΑΠ και AKTOR. Στις 25/09 αποκόπτεται το δεύτερο τοκομερίδιο του ΚΟΔ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, €16,2667 ανά ομολογία.

Διεθνές περιβάλλον: Μικτή εικόνα στη Wall Street, με τον Dow χαμηλότερα, τον S&P 500 ουσιαστικά αμετάβλητο και τον Nasdaq σε νέο ιστορικό υψηλό. Η υποχώρηση του Brent κάτω από τα $100 περιορίζει την ενεργειακή πίεση, με τις επαφές ΗΠΑ–Ιράν να παραμένουν σημαντικές για την πορεία του πετρελαίου. Παράλληλα, οι επαφές ΗΠΑ– Κίνας παραμένουν στο προσκήνιο, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 11:16
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