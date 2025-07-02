Αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά κρυπτογράφησης – «Διασώζεται» το Bitcoin στη ζώνη των $107.000

Το τελευταίο 24ωρο παρατηρήθηκε αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Παρ’ όλα αυτά, το Bitcoin κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του, σε αντίθεση με τα περισσότερα altcoins που πιέστηκαν αρκετά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συνολικές ρευστοποιήσεις σε όλη την αγορά κρυπτογράφησης αυξήθηκαν σημαντικά, πλησιάζοντας το όριο των 260 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε επίπεδο 24ώρου, η τιμή του Bitcoin κατρακύλησε κάποια στιγμή στα 105.000 δολάρια, αλλά ξαναπήρε την ανιούσα και κατάφερε να ανακάμψει. Ως εκ τούτου, το μεσημέρι της Τετάρτης (2/7), ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης διαπραγματεύεται στα 107.720 δολάρια και σημειώνει άνοδο κοντά στο 1,20%.

Τα σκαμπανεβάσματα στην αγορά κρυπτογράφησης συμβαίνουν εν μέσω των σημαντικών οικονομικών εξελίξεων στις ΗΠΑ, όπου το «μεγάλο όμορφο» φορολογικό νομοσχέδιο πήρε τελικά το «πράσινο» φως από τη Γερουσία. Η υλοποίηση του νομοσχεδίου εκτιμάται ότι ίσως έχει θετική επίδραση στην αγορά κρυπτογράφησης μεσοπρόθεσμα, επειδή θα ανακουφίσει τη φορολογική πίεση στους μικροεπενδυτές, απελευθερώνοντας ενδεχομένως κεφάλαια για πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις.

Πάντως, τις τελευταίες 24 ώρες, οι βραχυπρόθεσμες ομάδες κατόχων εξακολουθούν να έχουν κέρδη, γεγονός που υποστηρίζει τη δυναμική της αγοράς, αν και η συνεχιζόμενη απομάκρυνση κερδών θα μπορούσε να καταστήσει πιο δύσκολο για το Βitcoin να φτάσει σε νέα ιστορικά υψηλά.

Ημερήσιες τάσεις της αγοράς

Σε αντίθεση με το Bitcoin που διασώθηκε, τα περισσότερα alts υποχώρησαν εξαιτίας της αυξημένης μεταβλητότητας στην αγορά, με κάποια εξ αυτών να χάνουν μέχρι και 3% κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Έτσι, το μεσημέρι της Τετάρτης (2/7), το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 107.837,50 δολάρια με κέρδη 1,20%. Η κεφαλαιοποίησή του αγγίζει τα 2,144 τρισ. και η κυριαρχία του έναντι των άλλων crypto βρίσκεται λίγο πάνω από το 62,5%.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum παίζε στα 2.452,48 δολάρια με απώλειες 0,23%.

Το Solana, από την άλλη, κερδίζει 0,18% στα 149,38 δολάρια και το Shiba Inu ενισχύεται κατά 0,86% στο 0,00001139 δολάριο. Στα «πράσινα» είναι και το Monero (XMR) με κέρδη 0,22% στα 319,27 δολάρια.

Στα «κόκκινα» κινούνται Cardano και Dogecoin με -0,53% στο 0,5602 δολάρια και -0,03% στο 0,1616 δολάρια αντίστοιχα. Παράλληλα, το Polkadot χάνει 0,46% στα 3,32 δολάρια και το Official Trump υποχωρεί κατά 0,62% στα 2,64 δολάρια.

Η καλύτερη απόδοση για σήμερα είναι το PENGU – το εγγενές κρυπτονόμισμα του οικοσυστήματος Pudgy Penguins, με άνοδο 4,38% στα 0,01488 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση στην αγορά κρυπτογράφησης είναι στα 3,427 τρισ. δολάρια, με απώλειες της τάξης του 1,3% σε επίπεδο 24ώρου.