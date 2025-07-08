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Στη ζώνη των $108.000 το Bitcoin - Στα $3,42 τρισ. η συνολική κεφαλαιοποίηση
Νομίσματα
14:06 - 08 Ιουλ 2025

Στη ζώνη των $108.000 το Bitcoin - Στα $3,42 τρισ. η συνολική κεφαλαιοποίηση

Reporter.gr Newsroom
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Η άνοδος της τιμής του Bitcoin σε σχεδόν 110.000 δολάρια ήταν βραχύβια, όπως και οι περισσότερες προηγούμενες προσπάθειες. Το ισχυρότερο κρυπτονόμισμο υποχώρησε κατά περίπου 2.000 δολάρια, για να ανακάμψει ελαφρώς το μεσημέρι της Τρίτης (8/7).    

Τα περισσότερα altcoins βρίσκονται επίσης στο κόκκινο σε ημερήσια κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, όπως τα HYPE, DOGE και LINK.

Το BTC επιστρέφει στα $108.000

Η αρχή του Ιουλίου ήταν μάλλον υποτονική, αλλά το Bitcoin βυθίστηκε τη δεύτερη μέρα του μήνα, πέφτοντας από τα $108.000 στα $105.000. Ωστόσο, οι ταύροι ανέλαβαν δράση σε αυτό το σημείο και δεν επέτρεψαν άλλη πτώση της τιμής.

Αντιθέτως, το κρυπτονόμισμα άρχισε να ανακάμπτει και γρήγορα επέστρεψε στα 108.000 δολάρια. Επιπλέον, συνέχισε την άντληση και χτύπησε μια πολυβδομάδα στα 110.500 δολάρια την επόμενη ημέρα. Αυτές οι διακυμάνσεις, όμως, φαίνεται να είναι καταδικασμένες από την αρχή κατά τη διάρκεια αυτής της ήρεμης καλοκαιρινής φάσης σταθεροποίησης και η BTC επέστρεψε σχεδόν αμέσως στα 108.000 δολάρια.

Πέρασε το Σαββατοκύριακο εκεί, αλλά άρχισε να κερδίζει και πάλι έδαφος το πρωί της Δευτέρας (7/7), όταν ξεπέρασε τα 109.600 δολάρια. Το σενάριο επαναλήφθηκε για άλλη μια φορά και το bitcoin έχει επιστρέψει στα 108.000 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, ενώ η Δευτέρα (7/7) ήταν μία σχετικά καλή ημέρα για τα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα, την Τρίτη καταγράφονται κυρίως πτωτικές τάσεις.

Ο μεγαλύτερος χαμένος από τα 100 κορυφαία alts είναι το FARTCOIN (-8%), ακολουθούμενο από το SPX (-7,7%) και το TIA (-7%). Αντίθετα, το TKX έχει εκτιναχθεί κατά 11% και έχει ξεπεράσει τα 15 δολάρια.

Σημειώνεται ακόμη ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης έχει χάσει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια από χθες και έχει πέσει στα 3,420 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (8/7) ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,14% στα 108.829,33 δολάρια.

Το Ethereum σημειώνει ήπια άνοδο 0,23% στα 2.564,95 δολάρια, το XRP κινείται στα 2,29 δολάρια με κέρδη 0,39% και το Binance Coin στα 660,27 δολάρια, ήτοι πτώση 0,23%.

Την ίδια στιγμή, το Solana υποχωρεί κατά 0,74% στα151,13 δολάρια, το LEO Token βρίσκεται στα 9,04 δολάρια, αποδυναμωμένο κατά 0,12% το Litecoin χάνει 0,69% στα 86,67 δολάρια.

Τέλος το TRUMP κινείται στα 8,54 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 0,77%.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 14:39
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