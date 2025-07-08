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Στην καρδιά του καλοκαιριού, η Protergia μοιράζει... ενέργεια και έπαθλα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:43 - 08 Ιουλ 2025

Στην καρδιά του καλοκαιριού, η Protergia μοιράζει... ενέργεια και έπαθλα

Reporter.gr Newsroom
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Στην καρδιά του καλοκαιριού, η Protergia – αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN – συνεχίζει ακάθεκτη με το Protergia Powergiving: τη μεγαλύτερη ενέργεια ιδιωτικής εταιρείας του κλάδου προς το κοινό. Με μοναδικά έπαθλα κάθε μήνα, κάνει το φετινό καλοκαίρι ακόμη πιο απολαυστικό.

Ειδικότερα, και στην κλήρωση του Ιουλίου αναδείχθηκαν οι παρακάτω νικητές:

  1. 1 υπερτυχερός από την Καρδίτσα κέρδισε 50.000€,
  2. 10 τυχεροί από όλη την Ελλάδα 5.000€ και
  3. 100 τυχεροί τους λογαριασμούς ενέργειας για έναν χρόνο (το έπαθλο περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις του λογαριασμού, δηλαδή χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόρους).

Πιο συγκεκριμένα, στην 7η κλήρωση τα μεγάλα έπαθλα των 50.000€ & 5.000€ να κερδίζουν οι ακόλουθοι:

nikites_metlen_9c5c1.JPG

Οι κληρώσεις Powergiving αφορούν υφιστάμενους, αλλά και νέους πελάτες της Protergia. Και αν αναζητάτε έναν έξυπνο και ευέλικτο τρόπο να διαχειρίζεστε την ενέργειά σας, το Protergia Picasso είναι εδώ για να αλλάξει τα δεδομένα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις: για πρώτη φορά, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε πακέτο με βάση την ετήσια κατανάλωση σας και να πληρώνετε το ίδιο ποσό λογαριασμού κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Έτσι, εξασφαλίζετε έλεγχο στον ενεργειακό σας προϋπολογισμό – είτε πρόκειται για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας.

Μήπως ένας από τους επόμενους τυχερούς πελάτες της Protergia είστε εσείς; Ελάτε τώρα στη Protergia, επιλέγοντας το προϊόν που σας ταιριάζει και μπείτε στις επόμενες μηνιαίες κληρώσεις του Protergia Powergiving. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

  • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα protergia.gr.
  • Να επισκεφθούν ένα από τα 85 καταστήματα της Protergia.
  • Να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 18311.

Σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε την Protergia και στα Social Media, προκειμένου να δείτε μοναδικά βίντεο σχετικά με το Protergia Powergiving.

Μάθετε περισσότερα για το Protergia Powergiving και τους όρους συμμετοχής στην επίσημη σελίδα: protergia.gr/powergiving, ενώ στα social media της Protergia σας περιμένουν αποκλειστικά βίντεο με δηλώσεις νικητών και μοναδικό περιεχόμενο για το Powergiving!

*Κατά την διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης ανακοινώνονται μόνο οι νικητές των χρηματικών επάθλων ενώ στο site (protergia.gr/powergiving) αναρτώνται όλοι οι νικητές. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, κοινοποιούνται μόνο τα αρχικά ονοματεπώνυμου και η περιοχή στην οποία βρίσκεται η νικητήρια παροχή του (πχ. ΜΠ από Μαρούσι Αττικής). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας κάθε παροχή πελάτη έχει αύξοντα αριθμό ώστε η κλήρωση να γίνεται με αυτό τον αριθμό διατηρώντας την διαδικασία διαφανή και ασφαλή χωρίς να εκθέτουμε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας. Όλοι οι νικητές προβλέπεται να ενημερωθούν και επίσημα από την εταιρεία για την αποδοχή του δώρου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε: κα Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου METLEN Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 13:50
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