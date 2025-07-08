Τουρκία: Ανώτατοι αξιωματούχοι θα επισκεφθούν την Τετάρτη (9/7) το Πακιστάν

Ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας θα επισκεφθούν το Πακιστάν την Τετάρτη (9/7) για να συνομιλήσουν με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, οι δύο πλευρές επρόκειτο να συζητήσουν τις διμερείς τους σχέσεις, περιφερειακά ζητήματα και τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η Τουρκία έχει ισχυρούς δεσμούς με το Πακιστάν και εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τη χώρα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σύγκρουσης με την Ινδία το Μάιο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, θα εκφράσει την επιθυμία της Τουρκίας να εμβαθύνει τις σχέσεις σε όλους τους τομείς και θα προσφέρει την υποστήριξη της Άγκυρας για την ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της περιφερειακής ειρήνης, ανέφερε η πηγή.

Ο Φιντάν θα τονίσει ότι οι χώρες «πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας», ανέφερε η πηγή.