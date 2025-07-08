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Η Λιβύη «εργαλειοποιεί» το μεταναστευτικό - «Καραβιές» στην Κρήτη - «Αμηχανία» στην ΕΕ
Πολιτική
13:39 - 08 Ιουλ 2025

Η Λιβύη «εργαλειοποιεί» το μεταναστευτικό - «Καραβιές» στην Κρήτη - «Αμηχανία» στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Στη Λιβύη μεταβαίνει ο Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ Μάγκνους Μπρούνερ με στόχο τον περιορισμό των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Παρών και ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης Θ. Πλεύρης.

Όπως μεταδίδει η DW, ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ αναμένεται να βρεθεί σήμερα σε Ανατολική και Δυτική Λιβύη, συνοδευόμενος από τους αρμόδιους υπουργούς Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας, και ενώ στην Κρήτη τα τελευταία 24ωρα έχουν φτάσει περίπου 1.400 μετανάστες δημιουργώντας ανθρωπιστική κρίση στο νησί, λόγω έλλειψης επιπλέον υποδομών φιλοξενίας.

Η αποστολή του Αυστριακού Επιτρόπου κρίνεται δύσκολη λόγω της ιδιαίτερης πολιτικής κατάστασης που επικρατεί στη Λιβύη, καθώς διαθέτει δύο κυβερνήσεις: μια διεθνώς αναγνωρισμένη στην Τρίπολη και μια ακόμα στη Βεγγάζη, γεγονός που καθιστά αδύνατη την υπογραφή συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στο πρότυπο των αντίστοιχων με Τυνησία ή Αίγυπτο.

Η επίσκεψη λαμβάνει χώρα λίγες μόνο ημέρες μετά τη συζήτηση για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές κυρίως από τη Λιβύη, που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, καθώς και της πρωτοβουλίας της προέδρου της Κομισιόν να οργανωθεί μια επίσκεψη στη χώρα με ευρωπαϊκή, ομαδική προσέγγιση, με τη συμμετοχή δηλαδή υπουργών από χώρες που πλήττονται.

Τον Επίτροπο Μπρούνερ θα συνοδεύουν ο Έλληνας, νέος υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο Ιταλός ομόλογός του Ματέο Πιαντεντόζι καθώς και ο Μαλτέζος υπουργός Εσωτερικών Μπάιρον Καμιλλέρι, σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές.

Στόχος η αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού

Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται η Κομισιόν να δεσμευτεί για νέα ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς στόχος είναι η εξασφάλιση στενότερης συνεργασίας με τις αρχές και των δύο πλευρών, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα το μεταναστευτικό. Δεν αποκλείουν, όμως, σε μεταγενέστερη φάση να δοθούν επιπρόσθετα χρήματα και εφόσον διαπιστωθούν συγκεκριμένες ανάγκες στη διάρκεια της επίσκεψης του Επιτρόπου. Εκπρόσωπος της Κομισιόν έχει διευκρινίσει πάντως ότι η Λιβύη έχει ενισχυθεί από την ΕΕ μέσω του Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για την Αφρική (EU Emergency Trust Fund Africa) με 465 εκ. ευρώ την περίοδο 2015-2021.

Στην Κομισιόν παράλληλα κάνουν λόγο για «ενδεχόμενη εργαλειοποίηση» του μεταναστευτικού «από τη Λιβύη για πολιτικούς σκοπούς», ενώ δεν παραβλέπουν ότι δρουν ανεξέλεγκτα εκεί τρίτες χώρες, όπως Ρωσία και Τουρκία.

Πιέσεις και προς το Κάιρο

Η τακτική από πλευράς ΕΕ θα είναι «καρότου και μαστίγιου» με βασικό ζητούμενο να βρεθούν σημεία συνεννόησης και με τις δύο πλευρές, ώστε να ασκηθούν αντίστοιχα πιέσεις, αναφέρουν αρμόδιες πηγές, που παραδέχονται ωστόσο ότι παραστρατιωτικές ομάδες (militias) ελέγχουν τα χερσαία σύνορα, κυρίως από Αίγυπτο, που αποτελούν παράγοντα ανησυχίας για έλλειψη ουσιαστικής προόδου.

Πιέσεις αναμένεται να ασκηθούν εκ νέου από τις Βρυξέλλες και προς το Κάιρο, καθώς παρά την παροχή 200 εκ. ευρώ στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας, δεν ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος στα σύνορα με τη Λιβύη, με το μεγαλύτερο ποσοστό των διελεύσεων μάλιστα να είναι Αιγύπτιοι πολίτες.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 14:42
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