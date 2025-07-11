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Εβδομάδα «όνειρο» για το Bitcoin με ηχηρή άνοδο και νέα ρεκόρ
Νομίσματα
20:58 - 11 Ιουλ 2025

Εβδομάδα «όνειρο» για το Bitcoin με ηχηρή άνοδο και νέα ρεκόρ 

Reporter.gr Newsroom
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Ήταν μια ιστορική εβδομάδα για την αγορά κρυπτονομισμάτων και το BITCOIN, το οποίο κατάφερε να ξεφύγει από τη στασιμότητα των τελευταίων ημερών και εκτοξεύτηκε σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.    

Υπήρχαν πολύ λίγα σημάδια για το τι επρόκειτο να συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το cryptopotato. Υπενθυμίζεται ότι το BTC είχε πέσει κάτω από τα 100.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν και παρόλο που γρήγορα αναπήδησε σε εξαψήφιο επίπεδο τιμών, παρέμεινε σε ένα στενό εύρος τιμών μεταξύ 105.000 και 110.000 δολαρίων.

Αυτά τα όρια κατάφεραν να περιορίσουν το περιουσιακό στοιχείο για μερικές εβδομάδες, παρά τις μερικές προσπάθειες διάσπασης. Ωστόσο, όλα αυτά άλλαξαν στα μέσα της τρέχουσας εργάσιμης εβδομάδας, όταν το πρωτογενές κρυπτονόμισμα ξεκίνησε μια μαζική άνοδο που έσπασε το ανώτερο όριο την Τετάρτη (9/7) και γρήγορα εκτοξεύτηκε σε μια νέα κορυφή στα 112.000 δολάρια.

Αν και υποχώρησε ελαφρώς τις επόμενες ώρες, η πορεία της μόλις είχε αρχίσει. Το βράδυ της Πέμπτης, το bitcoin έφτασε στα 113.000 δολάρια και αργότερα στα 116.000 δολάρια. Τα κέρδη συνεχίστηκαν την Παρασκευή, καθώς το κρυπτονόμισμα σημείωσε θεαματικό ράλι, αγγίζοντας τα 119.000 δολάρια για να καταγράψει το σημερινό ιστορικό υψηλό του.

Παρά το γεγονός ότι έχασε λίγο έδαφος από τότε και υποχώρησε στη ζώνη των 117.000 δολάρια, εξακολουθεί να παραμένει αυξημένο κατά 8% σε εβδομαδιαία βάση. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει εκτοξευθεί στα 2,340 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των alts έχει δεχτεί πλήγμα αυτή την εβδομάδα και έχει μειωθεί στο 62,4%.

Ο λόγος για αυτό είναι ότι πολλά altcoins έχουν σημειώσει εντυπωσιακές εβδομαδιαίες αντλίες. Μερικά από τα κορυφαία είναι τα ETH (17%), XRP (20%), DOGE (20%), ADA (30%), SUI (20%), LINK (17%), XLM (39%) και HBAR (32%). Το HYPE σημειώνει επίσης διψήφια άνοδο (17%) και αντλεί σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 46 δολάρια.

Αυτές οι εντυπωσιακές αυξήσεις των τιμών αποτελούν μια μικρή έκπληξη, δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων των δασμών από τον Τραμπ κατά άλλων χωρών. Μόνο την περασμένη εβδομάδα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πολυάριθμους δασμούς κατά του Καναδά, της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Βραζιλίας και άλλων χωρών, μερικοί από τους οποίους φτάνουν το 35%.

Τέλος, σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευής (11/7) το Bitcoin καταγράφει κέρδη 3,36% σε ημερήσια βάση, στα 117.577,79 δολάρια

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