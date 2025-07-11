Νέος κύκλος εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ ελέω τροπολογίας Πλεύρη

Επανήλθε η εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ μετά τις τελευταίες κινήσεις του κόμματος στο ζήτημα της διαχείρισης του Μεταναστευτικού και των αυξημένων ροών στην Κρήτη.

Τα πνεύματα είχαν ηρεμήσει το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε καταφέρει να ανακτήσει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό συσπειρωτικά. Ωστόσο οι χειρισμοί του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη αναφορικά με την τροπολογία για την αναστολή στο άσυλο προκάλεσαν αντιδράσεις.

Αναλυτικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε γραμμή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα να ψηφίσει με παρών στην αμφιλεγόμενη τροπολογία Πλεύρη, η οποία πέρασε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/7) με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης.

Είχαν προηγηθεί αιχμές από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος λειτουργεί ως εσωτερική αντιπολίτευση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Δούκας υποστήριξε την Πέμπτη (10/7) ότι το κόμμα ώφειλε να καταψηφίσει την τροπολογία. Διαφωνία με τη γραμμή Ανδρουλάκη εξέφρασε και ο Χάρης Καστανίδης.

Στελέχη του κόμματος δήλωναν ότι το «παρών» δείχνει πως το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται μεν το διαχειριστικό ζήτημα με τις προσφυγικές ροές στην Κρήτη και ότι διαφοροποιείται δε από τα επικοινωνιακού χαρακτήρα μέτρα της κυβέρνησης. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε επικίνδυνη την τροπολογία και τόνισε ότι θέση του κόμματος είναι η γρήγορη εξέταση των αιτημάτων ασύλου και ο άμεσος επαναπατρισμός, για όσους το αίτημα δεν γίνει αποδεκτό.

Πυρά τόσο από την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ δέχτηκε κριτική για τη στάση του τόσο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι παριστάνει τον «Πόντιο Πιλάτιο», όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη στο Facebook:

«Σήμερα στη Βουλή ψηφίσθηκε μία σημαντική και απολύτως αναγκαία τροπολογία για την προσωρινή αναστολή των αιτήσεων χορήγησης ασύλου για όσους φτάνουν δια θαλάσσης από την Βόρεια Αφρική, με σκοπό την προστασία της χώρας μας από την αύξηση των παράτυπων αφίξεων.

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε, για ακόμα μία φορά, να παραστήσει τον Πόντιο Πιλάτο, ψηφίζοντας «παρών». Ταυτόχρονα, έδειξε ότι βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση καθώς ψήφισε και υπέρ της «αντισυνταγματικότητας» της συγκεκριμένης τροπολογίας, συμπλέοντας με την πρόταση της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Εάν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η διάταξη είναι αντισυνταγματική, τότε δεν μπορεί να δικαιολογήσει το «παρών» που επέλεξε για την τροπολογία. Το απόλυτο βέρτιγκo.

Όπως και να έχει, η ιστορία «έγραψε» ξανά ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, μπροστά σε μία ακόμα μεγάλη κρίση για τον τόπο, δεν πήρε σαφή θέση, ούτε παρουσίασε κάποια ουσιαστική αντιπρόταση.

Με λίγα λόγια, το ΠΑΣΟΚ ψηφίζοντας στη Βουλή «παρών», έδειξε ότι σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας παραμένει μονίμως “απόν”».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει ως εξής:

«Η στάση και το "παρών" του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ του κ. Ανδρουλάκη στην τροπολογία του κ. Πλεύρη μπροστά στην κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από την κυβέρνηση, είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να ασκήσει αντιπολίτευση στις ακροδεξιές, λαϊκιστικές πολιτικές της ΝΔ. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο πρώην Επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος και οι πρώην υπουργοί Καιρίδης, Βούλτεψη και Συρίγος διαφοροποιήθηκαν με τον δημόσιο λόγο τους από το νομοθέτημα Μητσοτάκη – Πλεύρη, το οποίο, ως επί το πλείστον, είχε επεξεργαστεί ο Μ. Βορίδης.

Η στάση καθενός απέναντι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, τον σεβασμό των διεθνών συμβάσεων και το αίτημα για ισότιμη ανάληψη ευθυνών για το μεταναστευτικό από τις χώρες τις Ε.Ε. δεν μπορεί να ετεροκαθορίζεται από λογικές δήθεν ισορροπίας. Μεταξύ Ευρωπαϊκού Δικαίου, ανθρωπιάς και ακροδεξιού λαϊκισμού δεν υπάρχει "κέντρο" αλλά κενό και αμηχανία.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από ισορροπιστές αλλά από ένα σοβαρό, προοδευτικό, ρεαλιστικό πολιτικό σχέδιο στον αντίποδα της αποτυχημένης κυβερνητικής πολιτικής. Εκεί που η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αποτυγχάνει, ο προοδευτικός χώρος μπορεί και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε αργότερα με δική του διευκρινιστική ανακοίνωση:

«Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη: χρειάζεται ενεργητική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν, που με επικοινωνιακά κίνητρα, επέλεξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία όσων φτάνουν από τη Λιβύη στην Κρήτη είναι μετανάστες –όπως η κυβέρνηση ομολογεί-, τα μέτρα της τροπολογίας Πλεύρη είναι ατελέσφορα.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επιτάχυνση του ελέγχου των αιτήσεων ασύλου και των επιστροφών όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ στις χώρες προέλευσης είναι η πλέον αποτελεσματική και συμβατή με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των διεθνών συμβάσεων.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρό μέτωπο με την Ακροδεξιά και το έχει αποδείξει. Η αδράνεια απέναντι σε υπαρκτά προβλήματα ενισχύει την ακροδεξιά ρητορική ειδικά όταν εκπορεύεται από πολιτικές δυνάμεις που στο παρελθόν ήταν ανακόλουθες με όσα έλεγαν και απέτυχαν παταγωδώς».

Γενικότερα η θέση του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε μία σύγχυση στους πολιτικούς παρατηρητές, δεδομένου ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως «πάτημα» για την απόρριψη της τροπολογίας τις ηχηρές παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου την Πέμπτη (10/7) και την Παρασκευή (11/7).

Ορισμένοι εκτιμούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεχόταν πιέσεις από την εκλογική του βάση στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής του.

Αν μη τι άλλο, το Μεταναστευτικό και οι πολιτικές Ασύλου φαίνεται ότι προκάλεσαν αναβίωση των εσωκομματικών ανταγωνισμών στο ΠΑΣΟΚ, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανοιχτές διαφοροποιήσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Εκτός αυτού, η στάση του ΠΑΣΟΚ κατάφερε να στρέψει εναντίον του ακόμη και κόμματα της αντιπολίτευσης, που κινούνται σε ιδεολογικά συγγενικό χώρο. Επιπλέον, η ενότητα της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται να δοκιμαστεί σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κομματικού φορέα, όπως φημολογείται.