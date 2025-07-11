«Πετάει» το bitcoin σπάζοντας κάθε ρεκόρ - Πού οφείλεται η άνοδος

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων καταγράφει την Παρασκευή 11/7 νέα σημαντική άνοδο, με το bitcoin να σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ και η τιμή του να φτάνει το μεσημέρι της Παρασκευής τα 118.305 δολάρια. .

Την Πέμπτη (10/7) το bitcoin πέταξε στα 112.000 δολάρια, αλλά παρότι υποχώρησε για κάποιες ώρες, στη συνέχεια πήρε και πάλι την... ανηφόρα. Έτσι, την Παρασκευή η τιμή του βρέθηκε πάνω από τα 118.000 δολάρια.

Η εκρηκτική αυτή άνοδος εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον όπου η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει ισχυρή, παρά την αβεβαιότητα που προκαλούν γεωπολιτικές εντάσεις και οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων εμπορικών δασμών.

Ένας από τους βασικούς καταλύτες αυτής της ανόδου είναι η αυξανόμενη ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές. Σε αντίθεση με προηγούμενα ράλι που στηρίχθηκαν κυρίως στη μαζική είσοδο λιανικών επενδυτών, η τρέχουσα δυναμική του bitcoin υποστηρίζεται από μεγάλα κεφάλαια, όπως επενδυτικά ταμεία, ασφαλιστικά ιδρύματα και άλλους θεσμικούς παίκτες. Αυτό το στοιχείο ενισχύει την αντίληψη ότι το bitcoin παύει να αποτελεί απλώς ένα κερδοσκοπικό εργαλείο και εξελίσσεται σε καθιερωμένο επενδυτικό προϊόν με ρόλο στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Σύμφωνα με τον Chang Wei Liang, στρατηγικό αναλυτή συναλλάγματος και πιστώσεων της DBS, το νέο ιστορικό υψηλό του bitcoin αντανακλά τη διατήρηση της παγκόσμιας επενδυτικής διάθεσης για ανάληψη ρίσκου, ακόμη και υπό την πίεση των εμπορικών εντάσεων που πυροδοτούν οι πολιτικές του Αμερικανού προέδρου. Όπως σημείωσε, η ενίσχυση του bitcoin έρχεται σε μια περίοδο που οι επενδυτές θα μπορούσαν εύλογα να αναζητούν καταφύγιο, ωστόσο η επιλογή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη αξία τους.

Ένας ακόμη παράγοντας που ενισχύει τη θετική εικόνα για την αγορά των κρυπτονομισμάτων είναι η αυξανόμενη αισιοδοξία για νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επενδυτές φαίνεται να εκτιμούν ότι επίκειται ένα πιο σταθερό και ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει τους κινδύνους και να ενισχύσει τη διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών. Τυχόν αποδοχή και θεσμοθέτηση των κρυπτονομισμάτων από τις αμερικανικές αρχές θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής για την περαιτέρω διείσδυσή τους στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

Σε μια περίοδο όπου το παγκόσμιο εμπόριο απειλείται από προστατευτικές πολιτικές και όπου η νομισματική σταθερότητα αμφισβητείται σε αρκετές περιοχές του κόσμου, το bitcoin φαίνεται να λειτουργεί ως εναλλακτική λύση, ως αποθεματικό αξίας και ενδεχομένως ως ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές. Η ιστορική άνοδος που καταγράφεται αυτές τις ημέρες δεν είναι απλώς τεχνικής φύσης, αλλά ενσωματώνει τις ευρύτερες προσδοκίες της αγοράς για το μέλλον των ψηφιακών νομισμάτων στην παγκόσμια οικονομία.