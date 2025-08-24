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Ψηφιακό ευρώ: Επιτάχυνση των σχεδίων από την ΕΕ μετά τον νόμο για τα stablecoins στις ΗΠΑ
Νομίσματα
10:08 - 24 Αυγ 2025

Ψηφιακό ευρώ: Επιτάχυνση των σχεδίων από την ΕΕ μετά τον νόμο για τα stablecoins στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αρχές επιταχύνουν τα σχέδιά τους για την υιοθέτηση ενός ψηφιακού ευρώ, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού νομίσματος στην ψηφιακή εποχή, με αφορμή την ψήφιση του νόμου για τα stablecoins στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο νέος αυτός νόμος, γνωστός ως Genius Act, προσφέρει ρυθμιστικό πλαίσιο για μια αγορά stablecoin ύψους 288 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία κυριαρχείται από tokens συνδεδεμένα με το δολάριο, αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε η βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων στο Κογκρέσο.

Τα stablecoins είναι ψηφιακά νομίσματα σταθερής αξίας, συνδεδεμένα με παραδοσιακά νομίσματα και υποστηριζόμενα από αποθεματικά όπως κρατικά ομόλογα. Μετά την έγκριση του αμερικανικού νόμου, αξιωματούχοι της ΕΕ εξετάζουν ξανά τις τεχνολογικές επιλογές για το ψηφιακό ευρώ, με μία πιθανή στροφή προς τη χρήση δημόσιων blockchains όπως το Ethereum ή το Solana, σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο για ανάπτυξη σε ιδιωτική υποδομή. Η αλλαγή αυτή σχετίζεται κυρίως με ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Άτομα με γνώση των συζητήσεων σημειώνουν ότι η αμερικανική πρωτοβουλία έχει προκαλέσει αίσθηση στις Βρυξέλλες και επιτάχυνε τις εξελίξεις. Το ψηφιακό ευρώ σχεδιάζεται εδώ και καιρό από την ΕΚΤ, με στόχο να προσφέρει στους πολίτες της Ευρωζώνης ένα μέσο πληρωμής εγγυημένο από την κεντρική τράπεζα, σε μια περίοδο όπου η χρήση μετρητών μειώνεται. Παράλληλα, ένα τέτοιο νόμισμα θα μπορούσε να ενισχύσει τη διεθνή θέση του ευρώ.

Μετά την ψήφιση του νόμου Genius, οι ευρωπαϊκές αρχές φοβούνται πως τα ψηφιακά δολάρια, μέσω stablecoins, θα ενισχυθούν περαιτέρω, ενδεχομένως υπονομεύοντας την νομισματική κυριαρχία της Ευρωζώνης. Ο Piero Cipollone από την ΕΚΤ έχει εκφράσει ανησυχίες ότι τέτοιες εξελίξεις ίσως οδηγήσουν σε φυγή καταθέσεων από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ και να ενδυναμώσουν τη θέση του δολαρίου στις διεθνείς συναλλαγές.

Αν και κυκλοφορούν ήδη stablecoins συνδεδεμένα με το ευρώ, το μεγαλύτερο από τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Circle με κεφαλαιοποίηση 225 εκατ. δολαρίων, οι ευρωπαϊκές αρχές εκτιμούν ότι μόνο ένα επίσημο ψηφιακό νόμισμα από την ΕΚΤ θα αποδείξει την δέσμευση της Ευρωζώνης στην ψηφιακή εποχή και θα διασφαλίσει τη στρατηγική αυτονομία της περιοχής.

Η Κίνα προηγείται ήδη στη χρήση ψηφιακού κρατικού νομίσματος, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο μελετά τη δυνατότητα ψηφιακής λίρας. Η πιθανότητα το ψηφιακό ευρώ να λειτουργεί πάνω σε δημόσιο blockchain αυξάνει, καθώς θα μπορούσε να επιτρέπει παγκόσμια χρήση και αυξημένη διαφάνεια. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα προβληματισμοί σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων λόγω της δημόσιας φύσης τέτοιων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις της ΕΚΤ, η τράπεζα συνεχίζει να αξιολογεί διάφορες τεχνολογικές προσεγγίσεις, τόσο κεντρικές όσο και αποκεντρωμένες –όπως τα δίκτυα κατανεμημένου καθολικού (DLT)– χωρίς να έχει ακόμη καταλήξει σε τελική απόφαση.

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