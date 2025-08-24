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Εβδομάδα πληρωμών (25-29 Αυγούστου) για συντάξεις, καταβολές ΔΥΠΑ και επιδομάτων ΟΠΕΚΑ
Εργασιακά
10:04 - 24 Αυγ 2025

Εβδομάδα πληρωμών (25-29 Αυγούστου) για συντάξεις, καταβολές ΔΥΠΑ και επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

Reporter.gr Newsroom
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Την εβδομάδα 25 με 29 Αυγούστου θα πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου καθώς και αναδρομικά, ενώ θα δοθούν και επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές ΔΥΠΑ καθώς και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ:

Πιο αναλυτικά, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

-Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

-Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

  • Στις 25 Αυγούστου θα καταβληθούν 36.161.158,79 ευρώ σε 47.055 δικαιούχους για αναδρομικά ποσά συντάξεων (άρθρο 34 ν. 5018/2023).
  • Στις 26, 28 και 29 Αυγούστου θα δοθούν 2.347.446.391,92 ευρώ σε 4.217.481 συνταξιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025.
  • Από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.
  • Στις 29 Αυγούστου θα επιστραφούν 12.000.000 ευρώ σε 11.230 μη μισθωτούς με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2024.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 1 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για εισφορές στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ

Οι δικαιούχοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα δουν φέτος τις πληρωμές του Αυγούστου να καταβάλλονται νωρίτερα από το συνηθισμένο. Αν και η επίσημη ημερομηνία καταβολής έχει οριστεί για την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, τα χρήματα θα πιστωθούν ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών την Παρασκευή 29 Αυγούστου

Ποια επιδόματα καταβάλλονται

Συνολικά, ο ΟΠΕΚΑ θα χορηγήσει 17 επιδόματα και προγράμματα στήριξης, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Επίδομα στέγασης και στεγαστικής συνδρομής
  • Επίδομα ομογενών
  • Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
  • Αναπηρικά και διατροφής
  • Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης
  • Επίδομα γέννησης
  • Έξοδα κηδείας
  • Πρόγραμμα «Γέφυρα» και κόκκινα δάνεια
  • Επίδομα αναδοχής
  • Επίδομα δημόσιας συνεισφοράς
  • Επίδομα προσωπικού βοηθού
  • Επίδομα ορεινών περιοχών

Πώς γίνεται η πληρωμή

  • Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με προπληρωμένη κάρτα:
  • Το 50% του ποσού πιστώνεται απευθείας στην κάρτα.
  • Το υπόλοιπο καταβάλλεται με μετρητά στους δικαιούχους.
  • Η κάρτα, που δεν έχει καμία επιβάρυνση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα κράτη-μέλη της ΕΕ, εκτός από αγορές όπλων και στοιχημάτων.
Τελευταία τροποποίηση στις 24/08/2025 - 10:34
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