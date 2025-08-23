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Μερτς: Η γερμανική οικονομία σε δομική κρίση – Απαιτούνται άμεσες μεταρρυθμίσεις
Ειδήσεις
21:54 - 23 Αυγ 2025

Μερτς: Η γερμανική οικονομία σε δομική κρίση – Απαιτούνται άμεσες μεταρρυθμίσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανική οικονομία αντιμετωπίζει βαθύτερα και πιο σύνθετα προβλήματα απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί, σύμφωνα με τον Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος προειδοποιεί για μια δομική κρίση ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και φορολογικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις.    

«Μιλώ με αυτοκριτική, η προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι είχαμε φανταστεί πριν από έναν χρόνο. Δεν πρόκειται απλώς για μια περίοδο χαμηλής ανάπτυξης, αλλά για μια βαθιά, δομική κρίση στην οικονομία μας», ανέφερε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Όσναμπρικ, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Απευθυνόμενος σε στελέχη της Χριστιανικής Δημοκρατικής Ένωσης (CDU) στην Κάτω Σαξονία, περιοχή όπου εδρεύει η Volkswagen, ο Μερτς τόνισε ότι πλέον πρέπει όλοι να κατανοήσουν το βάθος και τη σοβαρότητα των δυσκολιών.

«Πολλοί τομείς της οικονομίας μας έχουν χάσει την ανταγωνιστικότητά τους – κυρίως εξαιτίας του κόστους. Η ποιότητα παραμένει σε υψηλό επίπεδο, οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τις προκλήσεις, αλλά οι βασικές οικονομικές συνθήκες στη Γερμανία την τελευταία δεκαετία δεν ήταν επαρκείς», σημείωσε.

Ο ίδιος επανέλαβε τη δέσμευσή του για φορολογικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αυξήσει φόρους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, αναγνώρισε ότι οι δασμοί 15% που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις γερμανικές εξαγωγές είναι ένα σημαντικό βάρος για τη χώρα, αλλά προειδοποίησε πως μια πλήρης εμπορική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είχε ακόμα πιο αρνητικές συνέπειες.

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