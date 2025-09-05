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ΗΠΑ: Ανέβηκε στο 4,3% η ανεργία - «Ανοίγει» ο δρόμος για μείωση των επιτοκίων
Ειδήσεις
15:56 - 05 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Ανέβηκε στο 4,3% η ανεργία - «Ανοίγει» ο δρόμος για μείωση των επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε αισθητά τον Αύγουστο, ενώ η ανεργία ανήλθε στο 4,3% από 4,2% τον Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας την εξασθένιση της αγοράς εργασίας και ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή (5/9) το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), οι μη γεωργικές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν μόλις κατά 22.000, έναντι 79.000 τον Ιούλιο (αναθεωρημένα στοιχεία). Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters έκαναν λόγο για αύξηση 75.000 θέσεων, με τις προβλέψεις να κυμαίνονται από μηδενική μεταβολή έως 144.000. Παραδοσιακά, ο αρχικός αριθμός για τον Αύγουστο τείνει να είναι χαμηλότερος και αναθεωρείται προς τα πάνω σε επόμενες εκθέσεις.

Τα νέα στοιχεία ήρθαν λίγο μετά την ανακοίνωση ότι τον Ιούλιο καταγράφηκαν για πρώτη φορά από την πανδημία περισσότεροι άνεργοι από τις κενές θέσεις εργασίας. Οι οικονομολόγοι αποδίδουν την κάμψη των προσλήψεων τόσο στους υψηλούς δασμούς εισαγωγής που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, όσο και στη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού λόγω περιορισμών στη μετανάστευση.

Οι δασμοί, οι οποίοι έχουν οδηγήσει το μέσο δασμολογικό συντελεστή στο υψηλότερο επίπεδο από το 1934, ενίσχυσαν τις πληθωριστικές πιέσεις και ανάγκασαν τη Fed να «παγώσει» τον κύκλο μειώσεων των επιτοκίων. Παράλληλα, νέα αβεβαιότητα προκάλεσε η απόφαση εφετείου που έκρινε παράνομους αρκετούς από αυτούς τους δασμούς.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Τραμπ απέλυσε την επίτροπο του BLS, Erika McEntarfer, κατηγορώντας την –χωρίς αποδείξεις– για παραποίηση των στοιχείων απασχόλησης, μετά τις απότομες προς τα κάτω αναθεωρήσεις για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Οι οικονομολόγοι, πάντως, υπερασπίστηκαν τη McEntarfer, αποδίδοντας τις αναθεωρήσεις στο μοντέλο «γέννηση-θάνατος» που χρησιμοποιεί το BLS για να αποτυπώσει τη δημιουργία ή το κλείσιμο επιχειρήσεων.

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