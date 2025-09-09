Ήπια άνοδος για Bitcoin στη ζώνη των $112.500 - Εντυπωσιακά κέρδη για altcoins

Η τιμή του Bitcoin συνεχίζει να ανακτά μέρος των απωλειών του και ξεπέρασε τα 113.000 δολάρια για πρώτη φορά από την Παρασκευή, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε και το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) βρίσκεται στη ζώνη των 112.500 δολαρίων. Πολλά altcoins έχουν σημειώσει πιο σημαντικά κέρδη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα μεγαλύτερα σε κεφαλαιοποίηση, όπως το HYPE, το οποίο έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό.

Μετά την υποτονική προηγούμενη εβδομάδα, κατά την οποία το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 108.000 δολάρια σε αρκετές περιπτώσεις, οι «ταύροι» άρχισαν τελικά να ανακτούν τον έλεγχο την Πέμπτη (4/9) και ειδικά την Παρασκευή (5/9). Εκείνη τη στιγμή, ξεκίνησαν μια εντυπωσιακή άνοδο που οδήγησε το Bitcoin σε εβδομαδιαίο υψηλό των 113.400 δολαρίων (στο Bistamp) μετά την τελευταία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, το περιουσιακό στοιχείο αντιμετώπισε άμεση απόρριψη σε εκείνο το σημείο, που το ώθησε προς τα κάτω κατά 3.000 δολάρια σε λιγότερο από μία ώρα. Το Σαββατοκύριακο ήταν και πάλι ήσυχο, καθώς το Bitcoin πέρασε το Σαββατοκύριακο με συναλλαγές μεταξύ 110.000 και 111.500 δολαρίων.

Το κρυπτονόμισμα επανήλθε στην «επίθεση» τη Δευτέρα (8/9), όταν αμφισβήτησε τα 113.000 δολάρια, μόνο για να υποχωρήσει κατά 2.000 δολάρια. Ωστόσο, οι «ταύροι» ήταν επίμονοι και προώθησαν μια άλλη άνοδο, ωθώντας το Bitcoin σε λίγο πάνω από 113.200 δολάρια νωρίτερα σήμερα.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin αντιμετώπισε κάποια πίεση εκεί και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 112.640,02 δολάρια, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο 0,53%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί στα 2,243 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG, ενώ η κυριαρχία του έναντι των εναλλακτικών νομισμάτων έχει υποχωρήσει ελαφρώς στο 56,07%.

Η κορυφαία απόδοση σήμερα από τα 100 μεγαλύτερα εναλλακτικά νομίσματα είναι η νεοεισερχόμενη στην ομάδα – MYX Finance (MYX). Το περιουσιακό στοιχείο έχει εκτοξευθεί κατά σχεδόν 150% σε ημερήσια βάση και τώρα διαπραγματεύεται κοντά στα 17 δολάρια.

Φυσικά, τέτοιες τριψήφιες αυξήσεις των τιμών είναι σπάνιες για τα 100 κορυφαία εναλλακτικά νομίσματα. Το δεύτερο στη σειρά είναι το WLD, το οποίο έχει εκτοξευθεί κατά 68% μετά τη χθεσινή άνοδο και βρίσκεται πάνω από τα 2 δολάρια.

Το Ethereum σημειώνει άνοδο 0,91% και βρίσκεται στα 4,351.45 δολάρια το XRP ενισχύεται κατά 2,31% στα 3.0048 δολάρια και το Solana ανεβαίνει κατά 1,60% και είναι στα 217,66 δολάρια.

Το Polkadot κινείται ανοδικά κατά 3,29% και διαμορφώνεται στα 4,1556 δολάρια, το Cardano ενισχύεται κατά 3,86% στα 0.8855 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 3,52% και βρίσκεται στα 0.2415 δολάρια.

Τα M, SKY, ENA, NEAR, BONK και PENGU καταγράφουν αυξήσεις μεταξύ 7% και 21%. Το HYPE σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 54 δολάρια μετά από ημερήσια άνοδο πάνω από 7%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων βρίσκεται στα 4,001 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG μετά από μια μικρή ημερήσια αύξηση περίπου 1%.