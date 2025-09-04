Ήπια μεταβλητότητα στην αγορά κρυπτογράφησης – Στη ζώνη των $111.000 το Bitcoin με ώθηση από τον χρυσό

Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε όπως ακριβώς τελείωσε και ο Αύγουστος: με χαμηλούς όγκους συναλλαγών, περιορισμένη μεταβλητότητα και τις περισσότερες ειδήσεις που επηρεάζουν την αγορά να προέρχονται από την παραδοσιακή χρηματιστηριακή αγορά.

Η τιμή του Bitcoin σημείωσε έντονη άνοδο τις τελευταίες ώρες, υπερβαίνοντας το όριο των 112.000 δολάρια, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις αρκετών αναλυτών ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι στην αγορά και ενδεχομένως θα «σώσουν» το κορυφαίο κρυπτονόμισμα από μία ακραία πτώση κάτω των 100.000 δολαρίων, καθώς τα τεχνικά δεδομένα και οι τοποθετήσεις αποδεικνύουν ότι διατηρούνται τα επίπεδα στήριξης στην αγορά.

Όσον αφορά το μακροοικονομικό περιβάλλον, η πιθανότητα η Fed να υιοθετήσει μια πιο ήπια στάση αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για το Bitcoin, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές επένδυσης που προσφέρουν προστασία απέναντι στους νομισματικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με την QCP Capital, ένα πιο αδύναμο δολάριο σε συνδυασμό με την ευρύτερη παγκόσμια σταθερότητα ενισχύουν το αφήγημα ότι το Bitcoin μπορεί να λειτουργήσει ως ένα «ασφαλές καταφύγιο», όπως ο χρυσός, ή ως «αντιστάθμισμα» στις ενδεχόμενες μακροοικονομικές πιέσεις. Το σενάριο αυτό ενισχύεται από την πιθανότητα διπλής μείωσης επιτοκίων από τη Fed μέσα στο 2025.

Το γεγονός, δε, πως η τιμή του χρυσού κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 3.567 δολάρια ανά ουγγιά, ενισχύει τις συγκρίσεις μεταξύ των δύο περιουσιακών στοιχείων και τονώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης.

Παράλληλα, οι δείκτες χρηματοδότησης (funding rates) για τα perpetual futures του Bitcoin – που εξασφαλίζουν ότι η τιμή των συμβολαίων κινείται κοντά στην τιμή spot – έχουν μετριαστεί κι έχουν διαμορφωθεί γύρω στο 6%, αφού στο παρελθόν είχαν φτάσει διψήφια επίπεδα. Το ανοικτό ενδιαφέρον (open interest) επίσης μειώνεται συνεχώς, με περίπου 720.000 ενεργά συμβόλαια σε Bitcoin αυτή τη στιγμή.

Στο πεδίο των εισηγμένων εταιρειών που κατέχουν Bitcoin στα ταμεία τους, τα πολλαπλάσια τους σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού (mNAV) έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω πτώση. Συγκεκριμένα, η MicroStrategy (MSTR) διαπραγματεύεται στο 1,55 mNAV, η Metaplanet (3350) στην Ιαπωνία βρίσκεται στο 1,71 mNAV μετά από πτώση της τιμής κατά 7%, ενώ η KindlyMD (NAKA) κατέγραψε νέα πτώση 9%, κινούμενη πλέον στο 2,5 mNAV, με συνολική απόκλιση της τάξης του 75% κάτω από το ιστορικό υψηλό.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα (Πέμπτη, 4/9), το Bitcoin κινείται στα 110.998,68 δολάρια με περιορισμένες απώλειες της τάξης του 0,41%. Η κεφαλαιοποίησή του βρίσκεται στα 2,210 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του λίγο πιο πάνω από 57,5%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum κυμαίνεται στα 4.424,02 δολάρια με κέρδη 1,13%, το Solana στα 207,87 δολάρια με απώλειες 1,22%, το Dogecoin στο 0,2160 δολάριο (-0,21%) και το Cardano στο 0,8195 δολάριο (-1,56%).

Εν τω μεταξύ, το Cronos σημειώνει κέρδη με +4,19% στο 0,2715 δολάριο, ενώ το Litecoin χάνει 0,6% στα 111,25 δολάρια και το Shiba Inu βρίσκεται στο -1,41% και το 0,00001222 δολάριο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης αγγίζει τα 3,925 τρισ. δολάρια με περιορισμένες απώλειες.