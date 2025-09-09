Νέες αποκαλύψεις από το «βιβλίο γενεθλίων» του Έπσταϊν - Σάλος για το σκίτσο του Τραμπ

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής δημοσιοποίησε εκατοντάδες σελίδες εγγράφων που έλαβε από την περιουσία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων και μια λογοκριμένη εκδοχή ενός «βιβλίου γενεθλίων», το οποίο φέρεται να του είχε χαριστεί στα 50ά του γενέθλια με μηνύματα από επιφανείς φίλους.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι Δημοκρατικοί μέλη της επιτροπής είχαν δώσει στη δημοσιότητα αποσπάσματα του βιβλίου — συμπεριλαμβανομένης μιας υπαινικτικής εικόνας και σημειώματος που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, είχε σχεδιάσει ο τότε Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την περίοδο που ήταν φίλος με τον Έπσταϊν. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αρνούνται ότι ο Τραμπ σχεδίασε το σκίτσο ή υπέγραψε το σημείωμα που βλέπετε.

Το βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν περιλαμβάνει πλήθος άλλων εικόνων και σημειωμάτων που καταγράφουν τη ζωή και τα επιτεύγματά του σε συνολικά 238 σελίδες. Τα σημειώματα περιέχουν μια γραφική περιγραφή της σύλληψής του, φωτογραφίες του με μια ημίγυμνη γυναίκα, καθώς και μια μερικώς λογοκριμένη εικόνα όπου κρατάει μια τεράστια επιταγή–μακέτα υπογεγραμμένη από «DJTRUMP». Ένα χειρόγραφο μήνυμα κάτω από αυτήν την εικόνα γράφει: «Ο Jeffrey δείχνει από νωρίς τα ταλέντα του με τα χρήματα + τις γυναίκες! Πουλάει [λογοκριμένο] “πλήρως αποσβεσμένο” στον Donald Trump για 22.500 δολάρια». Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με την επιταγή.

Οι φωτογραφίες, τα σκίτσα και οι ψηφιακές εικόνες που βρίσκονται στο βιβλίο είναι γεμάτες αναφορές σε σεξουαλικά υπονοούμενα. Μια φωτογραφία δείχνει τον Έπσταϊν να κρατάει κάτι που μοιάζει με χρυσό πιστόλι δίπλα σε κάποιον με μαχαίρι· και οι δύο φορούν μαύρες μάσκες. Η λεζάντα, που αναφέρεται μόνο στον Έπσταϊν και σε έναν «Mr. Brown», σημειώνει ότι το «σχέδιο» του χρηματιστή ήταν το «πρώτο θύμα» —του οποίου το όνομα έχει λογοκριθεί— «να δεχθεί επίθεση και να λεηλατηθεί βάναυσα». Το κείμενο κλείνει με τη φράση: «Οι αποτρόπαιοι ληστές δεν συνελήφθησαν ποτέ».

Σε άλλο σκίτσο, ένας ανδρικός χαρακτήρας σε πλαίσιο με χρονολογία «1983» απεικονίζεται να δίνει μπαλόνια σε τρία κοριτσάκια με φούστες και κοτσίδες. Η συνοδευτική εικόνα με την ένδειξη «2003» τον δείχνει να δέχεται μασάζ από ξανθές γυμνόστηθες γυναίκες σε ένα τροπικό τοπίο, με λεζάντα: «τι υπέροχη χώρα!».

Σημείωμα στην αρχή του βιβλίου, που φαίνεται να είναι από τη Γκισλέιν Μάξγουελ (καταδικασμένη το 2021 για το ότι βοήθησε τον Έπσταϊν να στρατολογεί, να εκμεταλλεύεται και να κακοποιεί ανήλικα κορίτσια), αναφέρει: «Jeffrey, η ιδέα πίσω από το βιβλίο ήταν απλώς να συγκεντρώσουμε ιστορίες και παλιές φωτογραφίες για να σου φρεσκάρουμε τη μνήμη για μέρη, ανθρώπους και γεγονότα. Κάποιες επιστολές θα πετύχουν σίγουρα τον στόχο τους — κάποιες άλλες … θα πρέπει να τις διαβάσεις ο ίδιος για να το διαπιστώσεις».

«Ξέρω ότι θα χαρείς να το ξεφυλλίσεις και ελπίζω να σου προσφέρει τόση ευχαρίστηση όσο και σε εμένα να το φτιάχνω για εσένα», γράφει.

Οι πρώτες περίπου 40 σελίδες είναι αφιερωμένες στην οικογένεια και την παιδική ηλικία του Έπσταϊν, περιλαμβάνοντας και μια επιστολή από τη μητέρα του, Πωλίν «Paula» Stolofsky Epstein. Σε αυτήν περιγράφει τη χιονισμένη μέρα που γέννησε τον Έπσταϊν και στη συνέχεια εξυμνεί τα επιτεύγματά του, όπως το ότι ήταν βραβευμένος ακορντεονίστας στην παιδική του ηλικία και εμφανίστηκε σε περιοδικά.

«Jeff, ήσουν ένα τόσο καλό παιδί από την πρώτη στιγμή και από τότε είμαστε υπερήφανοι για σένα», έγραψε η Paula Epstein.

Σε τμήμα του βιβλίου με την ένδειξη «ειδικοί βοηθοί», μια επιστολή από άγνωστο συγγραφέα περιγράφει πώς ο Έπσταϊν τους συνέδεσε με ισχυρά πρόσωπα — από αρχηγούς κρατών και μέλη βασιλικών οικογενειών έως τραγουδιστές και μοντέλα. «Πέταξα με το Concorde … είδα τα ιδιωτικά διαμερίσματα στο Μπάκιγχαμ και κάθισα στον θρόνο της Βασίλισσας της Αγγλίας», έγραψε ο συντάκτης, του οποίου το όνομα έχει λογοκριθεί.

Πιέζουν οι Δημοκρατικοί - Τι απαντούν οι Ρεπουμπλικανοί

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέιμς Κόμερ (Ρεπουμπλικανός, Κεντάκι), επέκρινε τους Δημοκρατικούς με δήλωσή του κατά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων: «Είναι εξοργιστικό το ότι οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή επιλέγουν επιλεκτικά έγγραφα και πολιτικοποιούν τις πληροφορίες που λάβαμε σήμερα από την περιουσία του Έπσταϊν. Οι Ρεπουμπλικανοί εστιάζουν σε μια διεξοδική έρευνα ώστε να υπάρξει διαφάνεια και λογοδοσία για τα θύματα των φρικτών εγκλημάτων του Έπσταϊν και για τον αμερικανικό λαό».

Οι Δημοκρατικοί, από την πλευρά τους, έχουν εστιάσει στο σκίτσο και το σημείωμα που αποδίδονται στον Τραμπ. Το σκίτσο δείχνει τη γυμνή μορφή μιας γυναίκας, με έναν φανταστικό διάλογο μεταξύ Τραμπ και Έπσταϊν, που τελειώνει με χειρόγραφη υπογραφή και το δακτυλογραφημένο «Donald J. Trump».

Ο διάλογος εμφανίζεται μέσα στο περίγραμμα του γυναικείου σώματος. Ο «Donald» λέει: «Jeffrey, έχουμε κάποια κοινά πράγματα. Τα αινίγματα δεν γερνούν ποτέ, το έχεις παρατηρήσει;». Και κλείνει: «Χρόνια πολλά — και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Το «βιβλίο γενεθλίων» έχει εξελιχθεί σε σημείο αντιπαράθεσης στην υπόθεση Έπσταϊν. Η Wall Street Journal αποκάλυψε πρώτη την ύπαρξή του τον Ιούλιο, γράφοντας ότι περιείχε σημείωμα και σκίτσο από τον Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε ότι είχε γράψει ή σχεδιάσει κάτι και μήνυσε την εκδοτική εταιρεία Dow Jones για συκοφαντική δυσφήμηση. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία (Δημοκρατικός, Καλιφόρνια), κορυφαίο μέλος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή, έγραψε: «Η Επιτροπή Εποπτείας έχει εξασφαλίσει το διαβόητο “Βιβλίο Γενεθλίων” που περιέχει σημείωμα του Προέδρου Τραμπ, το οποίο ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει. Είναι ώρα ο Πρόεδρος να πει την αλήθεια και να δώσει όλα τα αρχεία του Έπσταϊν. Ο αμερικανικός λαός ζητά απαντήσεις».

Σχετικά με το επίμαχο σημείωμα, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε την Washington Post σε ανάρτηση της γραμματέως Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, στο Χ την ίδια μέρα, απαντώντας σε νέο ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Η Λέβιτ χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «FAKE NEWS», γράφοντας: «Όπως έχω πει εξαρχής, είναι ξεκάθαρο ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε σχεδίασε αυτήν την εικόνα ούτε την υπέγραψε. Η νομική του ομάδα θα συνεχίσει να κινείται επιθετικά δικαστικά».