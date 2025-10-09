ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins
Νομίσματα
13:40 - 09 Οκτ 2025

Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins

Reporter.gr Newsroom
Τις τελευταίες 24 ώρες, το Bitcoin προσπάθησε να ξεπεράσει το όριο των 124.000 δολαρίων, χωρίς επιτυχία, και πλέον κινείται γύρω στα 122.000 δολάρια, προσπαθώντας να σταθεροποιηθεί. Τα altcoins παρουσίασαν μεγαλύτερη αστάθεια. Το ZEC σημείωσε σημαντική αύξηση, ενώ το ASTER ξεχώρισε αρνητικά με μεγάλες απώλειες.

Μόλις πριν τρεις ημέρες, το κύριο κρυπτονόμισμα έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 126.000 δολάρια. Ωστόσο, έκτοτε οι bearish επενδυτές ανέλαβαν την πρωτοβουλία, εμποδίζοντας περαιτέρω άνοδο. Χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, οι «ταύροι» επιχείρησαν να ανακτήσουν έδαφος, ανεβάζοντας την τιμή στα 124.000 δολάρια, αλλά η άνοδος ήταν προσωρινή και το Bitcoin υποχώρησε στα 121.500 δολάρια. Τις τελευταίες ώρες παρατηρείται μικρή μεταβλητότητα, με το περιουσιακό στοιχείο να κινείται μεταξύ 121.500 και 122.000 δολαρίων.

Σημαντικό είναι ότι το Bitcoin ενδέχεται να βιώσει μεγαλύτερη αστάθεια αργότερα σήμερα λόγω της ομιλίας του Τζερόμ Πάουελ, προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Θα αναφερθεί στις οικονομικές προοπτικές και θα επικεντρωθεί στον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και την πολιτική επιτοκίων. Οι αγορές θα παρακολουθήσουν προσεκτικά για σημάδια σχετικά με πιθανές μειώσεις ή παύσεις στις αλλαγές επιτοκίων, καθώς και για την αξιολόγηση των κινδύνων πληθωρισμού και της ανθεκτικότητας της οικονομίας.

Κάθε ένδειξη ότι η Fed μπορεί να μειώσει το επιτόκιο θα μπορούσε να ενισχύσει το ενδιαφέρον για υψηλού ρίσκου περιουσιακά στοιχεία και να ωθήσει ανοδικά την τιμή του Bitcoin. Αντίθετα, αρνητικά μηνύματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμη πτώση.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Πέμπτης το Bitcoin βρίσκεται στα 122,218.58 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 0,64% σε ημερήσια βάση. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ανέρχεται στα 2,434 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η κυριαρχία του έναντι των altcoins να βρίσκεται στο 57,27% σύμφωνα με το CoinGecko.

Μεταξύ των altcoins, το ZEC κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο με 33%, ενώ το XMR και το ENA παρουσίασαν αυξήσεις 2-3%. Αντίθετα, το ASTER υπέστη απώλειες 12% σε 24 ώρες, ενώ τα PUMP, CRO, OKB, BONK, PI και HYPE παρουσίασαν απώλειες από 2% έως 7%.

Ακόμα, το Ethereum σημειώνει πτώση 3,37% και βρίσκεται στα 4,351.74 δολάρια το XRP υποχωρεί κατά 2,18% στα 2.8185 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 0,02% και είναι στα 222,30 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει απώλειες 3,54% και διαμορφώνεται στα 4,0319 δολάρια, το Cardano κινείται πτωτικά κατά 1,90% στα 0.8099 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 1,95% και βρίσκεται στα 0.2495 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά 1,5%, φτάνοντας τα 4,249 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 13:40
