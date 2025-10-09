ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Η Αίγυπτος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα – Στήριξη και από τα ΗΑΕ
Ειδήσεις
13:17 - 09 Οκτ 2025

Η Αίγυπτος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα – Στήριξη και από τα ΗΑΕ

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς την ως «ιστορικής σημασίας».

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Σίσι τόνισε πως η συμφωνία αυτή «κλείνει το κεφάλαιο του πολέμου» και «ανοίγει τον δρόμο για μια νέα προοπτική ελπίδας για τους λαούς της περιοχής», εστιάζοντας σε ένα μέλλον που θα στηρίζεται στην «δικαιοσύνη και τη σταθερότητα».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου χαρακτήρισε την εξέλιξη ως μια «κομβική στιγμή» στην πορεία του πολέμου στη Γάζα. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Μπαντρ Αμπντελάτι σημείωσε πως σήμερα μεταβαίνει στο Παρίσι, προκειμένου να συμμετάσχει σε υπουργική σύνοδο που θα έχει ως αντικείμενο συζήτησης τις συνθήκες που επικρατούν στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος βιώνει πάνω από δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

Αντίστοιχα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαιρέτισαν τη συμφωνία που αφορά το πρώτο στάδιο της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, απευθύνοντας έκκληση σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σεβαστούν και να εφαρμόσουν τους όρους της, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τους.

