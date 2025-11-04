Νέο «χαμηλό» για Bitcoin και Altcoins - Αντιστέκονται τα Privacy Coins
Νομίσματα
14:38 - 04 Νοε 2025

Νέο «χαμηλό» για Bitcoin και Altcoins - Αντιστέκονται τα Privacy Coins

Reporter.gr Newsroom
Συνεχίζεται με πλήρη ένταση και σήμερα 4/11 η πτώση του Bitcoin καθώς το κρυπτονόμισμα υποχωρεί κάτω από τα 104.000 δολάρια, καταγράφοντας χαμηλό πολλών μηνών στις περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών. Τα altcoins έχουν δεχθεί ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα, εκτός από μερικά privacy coins, τα οποία έχουν καταγράψει εντυπωσιακά κέρδη.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει πέσει λίγο πάνω από τα 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Μόλις πριν από μια εβδομάδα, το κυριότερο κρυπτονόμισμα δοκίμασε την αντίσταση των 116.000 δολαρίων σε δύο περιπτώσεις, αλλά χωρίς επιτυχία. Η απόρριψη μετά τη δεύτερη προσπάθεια ήταν ιδιαίτερα επώδυνη, καθώς η τιμή υποχώρησε στα 112.000 δολάρια την επόμενη ημέρα. Στη συνέχεια ήρθε η απόφαση της Fed των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια, η οποία συνήθως θεωρείται θετική για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου.

Ωστόσο, το BTC υποχώρησε ξανά, αυτή τη φορά κάτω από τα 110.000 δολάρια. Μετά από μια σύντομη και ανεπιτυχή προσπάθεια ανάκαμψης, το κρυπτονόμισμα ξεκίνησε ένα ακόμη κύμα πτώσης και έφτασε τα 106.000 δολάρια στο τέλος της εβδομάδας.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ανακάμπτει προσωρινά, φτάνοντας τα 111.000 δολάρια την Κυριακή. Ωστόσο, οι πωλητές επανήλθαν τη Δευτέρα και οδήγησαν το Bitcoin κάτω από τα 106.000 δολάρια. Η πτώση συνεχίστηκε τις τελευταίες 12 ώρες περίπου, καθώς το BTC υποχώρησε λίγο πάνω από τα 103.500 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουνίου (εξαιρώντας το flash crash στη Binance στις 17 Οκτωβρίου στα 101.000 δολάρια). Αυτό σημαίνει ότι η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin έχει πέσει στα 2,070 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins ανέβηκε στο 58,5%.

Το μεσημέρι της Τρίτης το κυριότερο κρυπτονόμισμα παρουσιάζει απώλειες 3,40% και κυμαίνεται στα 104.159,23 δολάρια.

Μεγάλες απώλειες για τα altcoins - Τα Privacy Coins αντιστέκονται στην τάση

Τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα δεν τα πηγαίνουν καλύτερα. Το Ethereum υποχωρεί κατά 3,50% στα 3.508,26 δολάρια, το BNB με απώλειες 6,33% έπεσε στα 952,65 δολάρια και το XRP με απώλειες 5,39% υποχώρησε στα 2,29 δολάρια. Τα ADA, LINK, SOL, HYPE, TRX, DOGE, BCH και SUI βρίσκονται επίσης σε έντονη πτώση.

Όπως αναμενόταν, τα περισσότερα altcoins έχουν καταγράψει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες από το BTC την τελευταία ημέρα. Το APT ηγείται αυτής της αρνητικής τάσης με τεράστια πτώση 11,79% στα 2,74 δολάρια, ακολουθούμενο από τα WLFI, TON, ATOM, CRO, KAS, BGB και ASTER.

Αντιθέτως, τα privacy coins σημειώνουν άνοδο: το DASH εκτοξεύτηκε πάνω από 70%, το ICP αυξήθηκε 35% και το ZEC σημείωσε άνοδο 23%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχασε επιπλέον 150 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια ημέρα και διαμορφώνεται στα 3,530 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin
Κάτω από τα $80.000 το Bitcoin λόγω πληθωριστικού «σοκ» και γεωπολιτικής έντασης
Bitcoin: Ανακάμπτει μετά το σοκ του CPI – Ισχυρές διακυμάνσεις και βουτιά 17% για «viral» token
Ήπιες ανοδικές τάσεις στην αγορά crypto – Στα $1,62 τρισ. η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin
