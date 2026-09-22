Στις ΗΠΑ ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, για τη ΓΣ του ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, έφτασε τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να εκπροσωπήσει τη χώρα του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως ανακοίνωσε η ιρανική διπλωματία.

Ο Αραγκτσί αποτελεί τον υψηλότερου επιπέδου Ιρανό αξιωματούχο που έχει ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Λίγο μετά την άφιξή του, ο Ιρανός υπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε κυρίως το πρόγραμμα των επαφών και των εργασιών που είναι προγραμματισμένες για την εβδομάδα.

«Ο πιο σημαντικός στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε (αυτό) το σπουδαίο διεθνές βήμα για να υπερασπίσουμε τη νομιμότητα, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ιρανικού λαού», είπε ο υπουργός, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Επικεφαλής διπλωματικής αντιπροσωπείας»

Πριν από την άφιξη του Αραγκτσί στη Νέα Υόρκη, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ιράν αναμενόταν να τεθεί ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ιρανός πρόεδρος επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα από το Ιράν με προορισμό τις ΗΠΑ.

Τα ίδια δημοσιεύματα ανέφεραν ότι αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και μέλη της ομάδας επικοινωνίας του προέδρου, δεν είχαν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες θεωρήσεις διαβατηρίων για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, μετά την άφιξη του υπουργού Εξωτερικών στις ΗΠΑ, ο εκπρόσωπός του στο υπουργείο Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, διευκρίνισε ότι ο Αραγκτσί βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ως «επικεφαλής διπλωματικής αντιπροσωπείας», η οποία θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο Αραγκτσί αναμένεται επίσης να πραγματοποιήσει συνομιλίες και «διαβουλεύσεις με διάφορους αξιωματούχους και υπουργούς Εξωτερικών», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Οι ΗΠΑ έδωσαν την έγκρισή τους για την είσοδο ιρανικής αντιπροσωπείας στην αμερικανική επικράτεια, προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, όπως είχε συμβεί και πέρυσι, η Ουάσιγκτον επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις των μελών της αντιπροσωπείας.

Μεταξύ των περιορισμών που ισχύουν περιλαμβάνεται και η απαγόρευση αγοράς ειδών πολυτελείας από τα μέλη της αντιπροσωπείας, όπως έσπευσε να επισημάνει την περασμένη Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι διαβίβασε εκ νέου στην Ουάσιγκτον, μέσω του Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή, τους όρους που θέτει για την επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ. Το στενό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.