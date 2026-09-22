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WITSIDE: Από την υιοθέτηση της AI στον επανασχεδιασμό του επιχειρησιακού μοντέλου
Επιχειρήσεις
08:46 - 22 Σεπ 2026

WITSIDE: Από την υιοθέτηση της AI στον επανασχεδιασμό του επιχειρησιακού μοντέλου

Reporter.gr Newsroom
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Τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης ως μοχλού επιχειρησιακού μετασχηματισμού ανέδειξε ο Χρήστος Παπαδόπουλος, CEO της WITSIDE, με την παρουσίασή του στο Data & AI Conference, που διοργάνωσε η Boussias στο Telekom Academy.

Με τίτλο «Data & AI beyond technology - From implementation to revolution», η τοποθέτησή του εστίασε στην ανάγκη οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την AI όχι απλώς ως ένα ακόμη τεχνολογικό εργαλείο, αλλά ως αφορμή για να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, λαμβάνουν αποφάσεις και δημιουργούν αξία.

Αντί για το ερώτημα: «Που μπορούμε να βάλουμε ΑΙ;», ο Χρήστος Παπαδόπουλος πρότεινε να θέσουμε το: «Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά επειδή υπάρχει AI;» Όπως επισήμανε, η τεχνολογική δυνατότητα δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με επιχειρηματική αξία. Η ουσιαστική ευκαιρία δεν περιορίζεται στην αυτοματοποίηση επιμέρους εργασιών, αλλά αφορά τον επανασχεδιασμό διαδικασιών, ρόλων και τρόπων λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η προσέγγιση της WITSIDE, η οποία ξεκινά από την κατανόηση του επιχειρησιακού προβλήματος και βασίζεται στον συνδυασμό επιχειρησιακής και τεχνικής γνώσης, καθώς και στην εμπειρία σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δεδομένων. Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η ενσωμάτωση λύσεων που συνδέουν τα δεδομένα με τις αποφάσεις και τις πράξεις, δημιουργώντας μετρήσιμο επιχειρηματικό αντίκτυπο.

Όπως τόνισε ο Χρήστος Παπαδόπουλος: «Η μεγαλύτερη ευκαιρία δεν είναι να βάλουμε την AI στον κόσμο που έχουμε, αλλά να ξανασχεδιάσουμε τον κόσμο μας σαν να υπήρχε η AI από την πρώτη μέρα».

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