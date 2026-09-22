Volkswagen: Η Porsche «φρενάρει» την αναδιάρθρωση – Βουτιά στα περιθώρια κέρδους

Η Porsche, επί χρόνια ένας από τους σημαντικότερους και πιο αξιόπιστους παράγοντες κερδοφορίας του ομίλου Volkswagen, έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, περιπλέκοντας τα σχέδια αναδιάρθρωσης του διευθύνοντος συμβούλου Όλιβερ Μπλουμ στη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης.

Λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο, η Porsche βρίσκεται πλέον στην καρδιά των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ευρύτερος όμιλος. Η άλλοτε ιδιαίτερα κερδοφόρα παρουσία της στην Κίνα έχει υποχωρήσει, ενώ η εταιρεία έχει επιβαρυνθεί από δαπανηρές λανθασμένες επιλογές κατά τη μετάβασή της στην ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα με το Reuters.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες εργαζόμενοι διαδήλωσαν τη Δευτέρα σε εργοστάσια αυτοκινήτων σε ολόκληρη τη Γερμανία, αντιδρώντας στις περικοπές θέσεων εργασίας. Η κρίση, επομένως, δεν αφορά μόνο την Porsche ή τη Volkswagen, αλλά αντανακλά τις ευρύτερες πιέσεις που δέχεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία από τους Κινέζους ανταγωνιστές και τους αμερικανικούς δασμούς.

Η Volkswagen προχώρησε την περασμένη Παρασκευή σε νέα προειδοποίηση για την κερδοφορία της, συνδέοντάς την με απομείωση ύψους 6 δισ. ευρώ στην αξία του 75% της συμμετοχής της στην Porsche. Η εξέλιξη ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία για σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης στην 89χρονη ιστορία του ομίλου.

Ο Ίνγκο Σπάιχ της Deka, ενός από τους δέκα μεγαλύτερους επενδυτές της Volkswagen, χαρακτήρισε την εξέλιξη «πολύ αρνητικό σημάδι», δεδομένου ότι σημειώνεται τόσο σύντομα μετά τη συμφωνία για την αναδιάρθρωση.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ εύθραυστη και η ορατότητα πολύ περιορισμένη. Μένει να δούμε αν τα ανακοινωθέντα μέτρα αναδιάρθρωσης θα είναι καν επαρκή», δήλωσε στο Reuters.

Η νέα απομείωση, η οποία ακολουθεί αντίστοιχη επιβάρυνση 2,7 δισ. ευρώ πριν από έναν χρόνο, αποτελεί σύμφωνα με τους αναλυτές της Jefferies ένδειξη ανεπαρκούς εποπτείας στη Volkswagen. Οι ίδιοι έκαναν λόγο για «ατελείωτες εκπλήξεις εξυγίανσης».

Η Volkswagen απέδωσε την απομείωση στις χαμηλότερες οικονομικές προσδοκίες για την Porsche, η οποία είχε εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2022 με ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες, σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

«Οι μέρες που (η Porsche) ήταν ένας παράγοντας κέρδους έχουν τελειώσει», δήλωσε ο αναλυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Φερντινάντ Ντούντενχεφερ.

Η εικόνα αυτή γίνεται ακόμη πιο εμφανής από την πορεία των περιθωρίων κέρδους της Porsche. Τα άλλοτε ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια έχουν υποχωρήσει πλέον κάτω από τον μέσο όρο του ευρύτερου ομίλου Volkswagen, ενώ έχουν ξεπεραστεί ακόμη και από τη Skoda, τη μάρκα του ομίλου που απευθύνεται στη μαζική αγορά.

«Με τη στρατηγική της “αξίας έναντι του όγκου”, η Porsche γίνεται όλο και μικρότερη. Ακόμα κι αν τα περιθώρια κέρδους είναι καλά, το ίδιο το κέρδος θα είναι μάλλον πενιχρό», πρόσθεσε ο Ντούντενχεφερ.

Σε εσωτερικό υπόμνημα που επικαλείται το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος της Porsche, Μάικλ Λάιτερς, επέμεινε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να τηρεί τον μεσοπρόθεσμο στόχο της για περιθώριο κέρδους μεταξύ 10% και 15%.

«Δεν υπάρχει νέα πρόβλεψη για την Porsche, ούτε για το τρέχον οικονομικό έτος ούτε για τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας», δήλωσε ο Μάικλ Λάιτερς, ενόψει της πολυαναμενόμενης ημέρας επενδυτών και αναλυτών τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, οι προοπτικές για τις πωλήσεις παραμένουν αβέβαιες. Η Porsche περιορίζει την παρουσία της στην Κίνα, έχοντας ήδη μειώσει τον αριθμό των αντιπροσωπειών της, ενώ οι δραστηριότητές της στις ΗΠΑ δέχονται πιέσεις από τους δασμούς. Οι εξελίξεις αυτές έχουν δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με τον όγκο των πωλήσεων.

Ακόμη και εάν η στρατηγική του Μάικλ Λάιτερς, που δίνει έμφαση στα πιο κερδοφόρα και υψηλής τεχνολογίας μοντέλα, οδηγήσει την Porsche ξανά σε διψήφια περιθώρια κέρδους, η εταιρεία χρειάζεται επαρκείς πωλήσεις προκειμένου να δημιουργεί τα απαραίτητα μετρητά και να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της επώδυνης αναδιάρθρωσης της Volkswagen.

«Η πίεση δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Στέφαν Μπράτσελ του γερμανικού ομίλου έρευνας αυτοκινήτων CAM. «Η μείωση του κόστους από μόνη της δεν θα βοηθήσει τη Volkswagen να βγει από την κρίση της».

Η Skoda ως «νέα Porsche»

Η Porsche αντιμετωπίζει προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια, με τον Όλιβερ Μπλουμ να έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας κρίσιμης περιόδου για τη μάρκα των σπορ αυτοκινήτων, καθώς παρέμεινε επικεφαλής της έως το τέλος του 2025, παράλληλα με τα καθήκοντά του ως διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου.

Η απομείωση των 6 δισ. ευρώ μειώνει κατά περισσότερο από ένα τρίτο σε σχέση με πέρυσι την υπεραξία της Volkswagen στην Porsche — μέγεθος που ουσιαστικά αποτυπώνει την αξία της μάρκας — στα περίπου 10 δισ. ευρώ. Το 2022, τη χρονιά της εισαγωγής της Porsche στο χρηματιστήριο και της δέσμευσης για περιθώρια κέρδους 20%, η συγκεκριμένη υπεραξία ανερχόταν σε 18,8 δισ. ευρώ.

Έτσι, το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι ποιος είναι ο ρόλος της Porsche μέσα στον ευρύτερο όμιλο, καθώς η Skoda αναδεικνύεται σε πιο κερδοφόρα δραστηριότητα.

«Η τσεχική μάρκα έχει ουσιαστικά γίνει η νέα Porsche του ομίλου», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής αυτοκινήτων Ματίας Σμιτ.

Παράλληλα, τόσο η Mercedes-Benz όσο και η BMW προχωρούν σε μειώσεις προσωπικού στη Γερμανία, ενώ τα συνδικάτα ζητούν από τις Βρυξέλλες στήριξη μέσω προστατευτικών μέτρων, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις φθηνές εισαγωγές κινεζικών οχημάτων.

Παραμένει, ωστόσο, αβέβαιο εάν τέτοιες παρεμβάσεις θα βοηθήσουν τον Όλιβερ Μπλουμ να επιτύχει τον στόχο για λειτουργικό περιθώριο κέρδους 9% στη Volkswagen έως το τέλος της δεκαετίας, έναντι μόλις 1% στην καλύτερη περίπτωση για το 2026.

Η δύσκολη κατάσταση της Porsche, πάντως, ενδέχεται να λειτουργήσει υπέρ της προσπάθειας του Μπλουμ για ακόμη βαθύτερες περικοπές, σύμφωνα με τους αναλυτές της Bernstein.

«Αν κάποιος ήταν κυνικός, αυτή η μαζική πτώση στα αναμενόμενα δημοσιευμένα κέρδη θα μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμη», ανέφεραν.