ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αποστολάκη: Παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων για τα ισόβια ασφαλιστήρια υγείας
Πολιτική
10:30 - 22 Σεπ 2026

Αποστολάκη: Παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων για τα ισόβια ασφαλιστήρια υγείας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), προκειμένου να επανεξεταστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ισόβιων ασφαλιστηρίων υγείας στην Ελλάδα και να αναζητηθούν μέτρα για την προστασία των περίπου 250.000 ασφαλισμένων που εξακολουθούν να διατηρούν την κάλυψή τους, ζητά η Μιλένα Αποστολάκη με επιστολή της προς την Πρόεδρο της EIOPA Petra Hielkema.

Όπως επισημαίνει, τα ισόβια ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας στην Ελλάδα προωθήθηκαν επί δεκαετίες ως μόνιμα και ισόβια συμβόλαια, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί κεφαλαιακά αποθέματα για την εξομάλυνση των κινδύνων που συνδέονται με τη γήρανση, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές δομές. Συνέπεια αυτού, σημειώνει, είναι ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας ασφαλισμένοι αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικές και σωρευτικές αυξήσεις ασφαλίστρων, με αποτέλεσμα 300.000 ασφαλισμένοι να έχουν οδηγηθεί στην ακύρωση της κάλυψής τους, παρά την επί χρόνια καταβολή των ασφαλίστρων τους.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θέτει καταρχάς το ερώτημα κατά πόσον η εποπτεία των συγκεκριμένων προϊόντων έχει δώσει επαρκή έμφαση όχι μόνο στη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά επίσης στην προστασία των καταναλωτών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Όπως αναφέρει, το ευρωπαϊκό πλαίσιο της Οδηγίας για την Ασφαλιστική Διανομή (IDD), και ειδικότερα το άρθρο 25 για την Εποπτεία και Διακυβέρνηση Προϊόντων (POG), προβλέπει την τακτική επανεξέταση των ασφαλιστικών προϊόντων, ώστε να εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία απευθύνονται.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα κατά πόσον ο αρχικός σχεδιασμός και οι τιμολογιακές παραδοχές των ισόβιων συμβολαίων ήταν επαρκείς για να διασφαλίσουν τη διατήρηση της κάλυψης σε βάθος χρόνου. Υπογραμμίζει ότι η δημόσια ανακοίνωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος πως ο περιορισμός των ετήσιων αυξήσεων των ασφαλίστρων στο 7% θα δημιουργούσε εκτιμώμενο έλλειμμα ύψους 5 δισ. ευρώ δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο σχεδιασμός των προϊόντων αυτών. «Εάν η οικονομική ισορροπία των χαρτοφυλακίων απαιτεί αυξήσεις σημαντικά υψηλότερες του 7%, υπάρχει ο κίνδυνος οι ασφαλισμένοι να αδυνατούν να διατηρήσουν την κάλυψή τους ακριβώς όταν, λόγω ηλικίας, την έχουν περισσότερο ανάγκη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από την EIOPA να επανεξετάσει σε ποιο βαθμό η απουσία αποθεματικού γήρανσης ή άλλου αντίστοιχου μηχανισμού δημιουργεί ζητήματα προστασίας των ασφαλισμένων και εποπτικής σύγκλισης καθώς και εάν απαιτούνται περαιτέρω εποπτικά ή ρυθμιστικά μέτρα. Παράλληλα, ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα λήψης μέτρων που θα διασφαλίζουν δίκαιες και χωρίς δυσμενείς συνέπειες επιλογές μετάβασης για τους περίπου 250.000 εναπομείναντες ασφαλισμένους, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος απώλειας της ιδιωτικής ασφαλιστικής τους κάλυψης λόγω της εξέλιξης των ασφαλίστρων που συνδέεται με την ηλικία. Τέλος, σημειώνει ότι το ζήτημα πρόκειται να τεθεί και ενώπιον άλλων Ευρωπαϊκών θεσμών, με σκοπό την ευρύτερη εξέταση των συνεπειών του για τους ασφαλισμένους στην Ελλάδα και την διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διεθνής Πιστοποίηση Τοp Employer Greece 2026 για την Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διεθνής Πιστοποίηση Τοp Employer Greece 2026 για την Πειραιώς

Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από λύκειο – Ένας νεκρός μαθητής, πολλοί τραυματίες
Ειδήσεις

Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από λύκειο – Ένας νεκρός μαθητής, πολλοί τραυματίες

ifo: Τα παιδιά από φτωχότερες οικογένειες έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό
Ειδήσεις

ifo: Τα παιδιά από φτωχότερες οικογένειες έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alco: Στο 24,3% η ΝΔ – Πλησιάζει την ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη πτώση για την Καρυστιανού
Πολιτική

Alco: Στο 24,3% η ΝΔ – Πλησιάζει την ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη πτώση για την Καρυστιανού

Αποστολάκη: Ποιος ελέγχει τη συμμόρφωση των servicers με την απόφαση του Αρείου Πάγου;
Πολιτική

Αποστολάκη: Ποιος ελέγχει τη συμμόρφωση των servicers με την απόφαση του Αρείου Πάγου;

Palmos Analysis: Προβάδισμα 14,5 μονάδων για τη ΝΔ έναντι του δεύτερου
Πολιτική

Palmos Analysis: Προβάδισμα 14,5 μονάδων για τη ΝΔ έναντι του δεύτερου

ΠΑΣΟΚ: Ζητούμενο σε περίοδο ενεργειακής κρίσης να περιοριστεί η επιβάρυνση στην πηγή
Οικονομία

ΠΑΣΟΚ: Ζητούμενο σε περίοδο ενεργειακής κρίσης να περιοριστεί η επιβάρυνση στην πηγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 10:51

«Πιέσεις» στις ευρωαγορές με φόντο ανησυχίες για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας και τη Μέση Ανατολή 

Ομόλογα
22/09/2026 - 10:42

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Νέα άνοδος στις αποδόσεις – Γαλλία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Ανεμοδείκτης
22/09/2026 - 10:36

Καταιγισμός δημοσκοπήσεων (σχεδόν) εν κενώ

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 10:34

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η Euroxx ανεβάζει τον πήχη με νέα τιμή στόχος στα €55

Πολιτική
22/09/2026 - 10:30

Αποστολάκη: Παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων για τα ισόβια ασφαλιστήρια υγείας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/09/2026 - 10:26

Διεθνής Πιστοποίηση Τοp Employer Greece 2026 για την Πειραιώς

Ειδήσεις
22/09/2026 - 10:22

Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από λύκειο – Ένας νεκρός μαθητής, πολλοί τραυματίες

Ειδήσεις
22/09/2026 - 10:17

ifo: Τα παιδιά από φτωχότερες οικογένειες έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό

Πολιτική
22/09/2026 - 10:12

Χατζηδάκης από Βρυξέλλες: Εθνική επιτυχία η αναγνώριση των προσπαθειών για περιορισμό της γραφειοκρατίας

Αναλύσεις
22/09/2026 - 10:04

ΧΑ: Στόχος η προσέγγιση και υπέρβαση των 2.700 μονάδων για το ΓΔ

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:58

Volkswagen: Η Porsche «φρενάρει» την αναδιάρθρωση – Βουτιά στα περιθώρια κέρδους

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:51

ΕΛΟΠΥ: Η υδατοκαλλιέργεια ως μοχλός ανάπτυξης για τη Θεσπρωτία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 09:47

Λιβύη: Συναγερμός για το πετρέλαιο – Έκλεισε αγωγός στο κοίτασμα Σαράρα

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 09:43

Ασία: Η τεχνητή νοημοσύνη «απογείωσε» τις αγορές – Στο +1,52% ο Kospi

Τεχνολογία
22/09/2026 - 09:40

Κλωνοποίηση φωνής: Η «μυστική λέξη» που μπορεί να προστατέψει την οικογένειά σας από deepfake απάτες

Ειδήσεις
22/09/2026 - 09:36

Στις ΗΠΑ ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, για τη ΓΣ του ΟΗΕ

Εμπορεύματα
22/09/2026 - 09:30

Χρυσός: «Φρένο» στα $4.300 με φόντο τις ανησυχίες για τα επιτόκια

Οικονομία
22/09/2026 - 09:29

Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/09/2026 - 09:26

Στο 68% οι online αγορές στην Ελλάδα – Πρόβλεψη για αύξηση στο 71% εντός 2026

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:21

Πλαστικά Θράκης: Τζίρος €226,6 εκατ. και «άλμα» 57,1% στο EBITDA το α' εξάμηνο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/09/2026 - 09:20

Metlen - Scrap αλουμινίου: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ.

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:16

ΠΕΔΜΕΔΕ ECO: Από τα απόβλητα κατασκευών στις εναλλακτικές πρώτες ύλες

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:12

Όμιλος EPSILONNET: Η EPSILONNET Romania συμμετέχει στην EXPO RETAIL 2026 στο Βουκουρέστι

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:10

ΕΒΕΠ: Ο ρόλος των Επιμελητηρίων στη νέα εποχή των ελληνικών εξαγωγών

Πολιτική
22/09/2026 - 08:54

Τσίπρας: Τέσσερα εργαλεία για πετρέλαιο θέρμανσης 1,4 ευρώ και πετρέλαιο κίνησης 1,8 ευρώ

Magazino
22/09/2026 - 08:49

Snappi Open Air Cinema: 8 Μαγικές Βραδιές Κάτω από τα Αστέρια

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 08:46

WITSIDE: Από την υιοθέτηση της AI στον επανασχεδιασμό του επιχειρησιακού μοντέλου

Φορολογία
22/09/2026 - 08:36

Τέλη κυκλοφορίας 2021: Πότε έρχονται τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ – Οι προθεσμίες για τους ιδιοκτήτες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/09/2026 - 08:22

Ηλεκτρικό ρεύμα: Νέα εκτόξευση πάνω από τα 200 ευρώ/MWh – Προβληματισμός για το χειμώνα

Ειδήσεις
22/09/2026 - 08:05

Tα μεγάλα δίκτυα στις ΗΠΑ διέκοψαν την τηλεοπτική κάλυψη των δραστηριοτήτων του Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ