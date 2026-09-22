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Πλαστικά Θράκης: Τζίρος €226,6 εκατ. και «άλμα» 57,1% στο EBITDA το α&#039; εξάμηνο
Επιχειρήσεις
09:21 - 22 Σεπ 2026

Πλαστικά Θράκης: Τζίρος €226,6 εκατ. και «άλμα» 57,1% στο EBITDA το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση 13,2% στις πωλήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 226,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε η Πλαστικά Θράκης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ οι πωληθέντες όγκοι ενισχύθηκαν κατά 8,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παράλληλα, το EBITDA αυξήθηκε κατά 57,1%, στα 38,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν άνοδο 117%, φτάνοντας τα 23,4 εκατ. ευρώ.  

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά παράλληλα ότι η λειτουργική κερδοφορία, σε επίπεδο EBITDA, θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, το μακροοικονομικό περιβάλλον κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα και αυξημένη αβεβαιότητα. Η έναρξη της νέας πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή είχε σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας απότομη άνοδο στις τιμές των πρώτων υλών, σοβαρές αναταράξεις στις μεταφορές και στις ναυλαγορές, καθώς και ευρύτερες πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι συνθήκες στην αγορά εξακολούθησαν να μεταβάλλονται έντονα, ακολουθώντας τις εξελίξεις στο μέτωπο της γεωπολιτικής κρίσης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος αξιοποίησε την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, τη γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων του και τις στρατηγικές επιλογές που είχε υλοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να διασφαλίσει την επάρκεια των απαιτούμενων υλικών και να συνεχίσει χωρίς διακοπές την παραγωγική και εμπορική του δραστηριότητα.

Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων, η ζήτηση για Τεχνικά Υφάσματα παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αν και σε ορισμένες αγορές εμφανίστηκαν ενδείξεις ανάκαμψης. Αντίθετα, στον κλάδο της Συσκευασίας η ζήτηση κινήθηκε ανοδικά, ενισχυμένη και από την αυξημένη ζήτηση πελατών για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Οικονομικά αποτελέσματα

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στα 226,6 εκατ. ευρώ, έναντι 200,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 13,2%.

Βασικός παράγοντας πίσω από την ενίσχυση των πωλήσεων ήταν η αύξηση των πωληθέντων όγκων, οι οποίοι σε επίπεδο εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 8,2%. Μάλιστα, στο δεύτερο τρίμηνο η αύξηση των όγκων έφτασε το 10,8%. Στην άνοδο του κύκλου εργασιών συνέβαλε επίσης η αύξηση των μέσων τιμών πώλησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην αγορά.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 38,2 εκατ. ευρώ, από 24,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 57,1%.

Ακόμη υψηλότερη ήταν η επίδοση σε επίπεδο Προσαρμοσμένου EBITDA, το οποίο αυξήθηκε κατά 67,2%, στα 38,2 εκατ. ευρώ, έναντι 22,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε σε 71,5 εκατ. ευρώ, έναντι 56,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 και 71,1 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2026.

Η αύξηση του καθαρού δανεισμού σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη χρηματοδότηση της πρόσφατης εξαγοράς, ύψους περίπου 13,5 εκατ. ευρώ, στην εποχικότητα της δραστηριότητας, αλλά και στη διανομή μερίσματος ύψους 10,4 εκατ. ευρώ.

Παρά τις παραπάνω επιβαρύνσεις, οι λειτουργικές ταμειακές ροές μετά τη μεταβολή του Κεφαλαίου Κίνησης παρέμειναν σε ιδιαίτερα ισχυρά επίπεδα, διαμορφούμενες στα 23,1 εκατ. ευρώ.

Οι προοπτικές για το γ’ τρίμηνο

Με την έναρξη του τρίτου τριμήνου του 2026, το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα. Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το κόστος λειτουργίας, τις διεθνείς μεταφορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη συνολική λειτουργία των αγορών.

Την ίδια στιγμή, κατά το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έντονη αύξηση του ενεργειακού κόστους, εξέλιξη που δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα ως προς την πορεία της κοστολογικής βάσης το επόμενο διάστημα.

Παρά τις συνθήκες αυτές, η Διοίκηση εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία του τρίτου τριμήνου του 2026 θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα ξεπεράσει την αντίστοιχη επίδοση του τρίτου τριμήνου του 2025, συνεχίζοντας τη θετική τάση που καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο.

Για το σύνολο του 2026, η εταιρεία επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να διατυπωθεί ασφαλής πρόβλεψη, καθώς παραμένει άγνωστη τόσο η διάρκεια όσο και η ένταση των γεωπολιτικών εξελίξεων και, κατ’ επέκταση, ο αντίκτυπός τους στη ζήτηση, στις τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας, αλλά και στη συνολική κοστολογική βάση του Ομίλου.

Ωστόσο, με βάση την πορεία των αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα, την πρόοδο στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και το επίπεδο λειτουργικής ετοιμότητας του Ομίλου, η Διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη ισχυρής και υψηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας στο σύνολο της χρήσης 2026 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, κ. Δ. Μαλάμος, σημείωσε τα ακόλουθα:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό και ασταθές διεθνές περιβάλλον, ο Όμιλος πέτυχε σημαντική αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση των μεριδίων αγοράς του και ουσιαστική βελτίωση της λειτουργικής του κερδοφορίας. Επιτυγχάνοντας τη συνεχή αναβάθμιση του προϊοντικού μας μίγματος και την αξιοποίηση των ήδη υλοποιημένων επενδύσεων, παραμένουμε αισιόδοξοι για την αναπτυξιακή μας πορεία, βασιζόμενοι και στη δυναμική που δημιουργεί η διεύρυνση της διεθνούς μας παρουσίας».

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