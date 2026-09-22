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ΧΑ: Στόχος η προσέγγιση και υπέρβαση των 2.700 μονάδων για το ΓΔ
Αναλύσεις
10:04 - 22 Σεπ 2026

ΧΑ: Στόχος η προσέγγιση και υπέρβαση των 2.700 μονάδων για το ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,55% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2676,02 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 330,7 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές οδήγησαν στο ξεκίνημα το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας προκειμένου να απορροφηθεί η υπερβάλλουσα προσφορά τίτλων από το rebalancing της Παρασκευής. Όμως, στη συνέχεια οι αγοραστές οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική κίνηση με οδηγούς τις Βιοχάλκο, Cenergy, Helleniq Energy, ΕΛΧΑ με το ΓΔ να οδηγείται περί τις 3μμ στο υψηλό ημέρας των 2690 μονάδων (μεταβλητότητα 61 μονάδες). Ωστόσο, μέχρι τις δημοπρασίες τα κέρδη μειώθηκαν.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,218% με την τιμή του πετρελαίου να υποχωρεί στα 100/βαρέλι, τις αποδόσεις των ομολόγων να υποχωρούν και τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,59%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+1,59%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+6,23%), η Cenergy (+3,95%), η Metlen (+4,16%), ο Τιτάν (+1,99%), η Helleniq Energy (+1,37%), η ΕΛΧΑ (+4,34%) αλλά και η Aloumyl (+7,06%) με την Intrakom (+6,09%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,97%), το ΔΑΑ (-5,70%), η ΔΕΗ (-1,65%), η ΕΥΔΑΠ (-2,24%) και η ΕΕΕ (-0,79%).

Απολογιστικά, 74 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 28 εκείνων που υποχώρησαν. Οι εταιρείες Aloumyl και Πλαστικά Θράκης ανακοινώνουν σήμερα τα 6μηνιαία αποτελέσματά τους. Οι προσδοκίες για επανάληψη των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την λήξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή και την Ουκρανία οδηγούν στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και σε ανοδική κίνηση των δεικτών στις διεθνείς αγορές. Στο Euronext Athens παραμένει ο στόχος της προσέγγισης και υπέρβασης των 2700 μονάδων του ΓΔ στο εγγύς μέλλον.

Επιχειρηματικά νέα

UBS: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων και μεταβλητότητας, τονίζει ο οίκος. Η Πειραιώς στις κορυφαίες επιλογές των επενδυτών στις ευρωτράπεζες. Υπερκάλυψη 4 φορές στο senior ομόλογο ύψους 700 εκατ. της Alpha Bank με το χαμηλότερο spread για αντίστοιχη έκδοση. Το 79% σε επενδυτές του εξωτερικού, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (33%), τη Γερμανία και την Ελβετία (13%), τη Γαλλία (12%), καθώς και το Βέλγιο και την Ολλανδία (10%).

Eurobank: Στο Baa1 το rating, αναβάθμισε τις προοπτικές η Moody's.

Alter Ego Media: O ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το α’ εξάμηνο 2026 ανήλθε σε €74 εκ. ,+25,2%. Στα 25,1 εκ. το EBIDTA (+47,4%), Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα €6 εκατ. έναντι €1,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025. +378,3%. Ανάπτυξη σε τέσσερις ισχυρούς πυλώνες: Publishing, Broadcasting, Content Creation και Live Entertainment, δημιουργώντας συνέργειες και διευρύνοντας τις πηγές εσόδων.

Νέος Υποδιοικητής της ΤτΕ ο Δημήτριος Τσομώκος, με εξαετή θητεία από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

ΤτΕ 7μηνο: Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,3 δισ. ευρώ. Στα € 18,1 δις. το εμπορικό έλλειμμα (από €19,8 δις., αύξηση εξαγωγών μεγαλύτερη εκείνης των εισαγωγών), στα 12,4 δις. το πλεόνασμα των υπηρεσιών (από €11,8 δις. πέρσι). Στα €13,5 δις. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (+11,6%).

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 10:04
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