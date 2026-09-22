Λιβύη: Συναγερμός για το πετρέλαιο – Έκλεισε αγωγός στο κοίτασμα Σαράρα

Ομάδα ενόπλων προχώρησε στο κλείσιμο βάνας σε πετρελαιαγωγό που μεταφέρει αργό από το κοίτασμα Ας Σαράρα της Λιβύης προς το λιμάνι της Ζαουίγια, με αποτέλεσμα να καταγραφεί σημαντική υποχώρηση της παραγωγής, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας η Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου της Λιβύης (ΕΕΠ).

Η ΕΕΠ προειδοποίησε ότι, εφόσον ο αγωγός παραμείνει κλειστός, ενδέχεται να «αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία» και να μην μπορέσει να ανταποκριθεί σε συμβατικές της υποχρεώσεις.

Το κλείσιμο της βάνας έχει προκαλέσει «συσσώρευση πίεσης στον αγωγό μεταφοράς αργού», γεγονός που έχει ως συνέπεια να περιορίζεται η παραγωγή στο κοίτασμα Ας Σαράρα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Όπως επισημαίνει η ΕΕΠ, εάν η διακοπή συνεχιστεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «αναστολή των λειτουργιών της παραγωγής, της διακομιδής και της εξαγωγής» του αργού από το κοίτασμα. Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με την εταιρεία, θα «έβλαπτε άμεσα την εθνική οικονομία», καθώς θα περιόριζε τα κρατικά έσοδα, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται «άνοδος των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως».

Παράλληλα, η διοίκηση της ΕΕΠ προειδοποιεί ότι κινδυνεύει να διακοπεί και η λειτουργία του διυλιστηρίου στη Ζαουίγια, το οποίο βρίσκεται περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά της λιβυκής πρωτεύουσας, Τρίπολης. Μια αναστολή της δραστηριότητάς του «θα οδηγούσε σε αύξηση του κόστους», καθώς θα καθιστούσε αναγκαία την «εισαγωγή καυσίμων από το εξωτερικό».

Οι διαταραχές στην παραγωγή πετρελαίου αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στη Λιβύη. Ένοπλες ομάδες, αλλά και κινήματα διαμαρτυρίας, προχωρούν συχνά σε αποκλεισμούς πετρελαϊκών κοιτασμάτων, αγωγών μεταφοράς αργού ή τερματικών σταθμών, επιδιώκοντας να ασκήσουν πίεση για την ικανοποίηση διαφορετικών αιτημάτων.

Η Λιβύη διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική, ωστόσο η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη κατάσταση αστάθειας από το 2011. Τότε, η εξέγερση που οδήγησε στην ανατροπή και τον θάνατο του Μουάμαρ Καντάφι βύθισε τη χώρα σε χρόνια πολιτικής και ένοπλης σύγκρουσης.