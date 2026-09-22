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Όμιλος EPSILONNET: Η EPSILONNET Romania συμμετέχει στην EXPO RETAIL 2026 στο Βουκουρέστι
Επιχειρήσεις
09:12 - 22 Σεπ 2026

Όμιλος EPSILONNET: Η EPSILONNET Romania συμμετέχει στην EXPO RETAIL 2026 στο Βουκουρέστι

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος EPSILONNET, ένας από τους κορυφαίους Ομίλους Τεχνολογίας και Επιχειρηματικού Λογισμικού, ανακοινώνει τη συμμετοχή της θυγατρικής του εταιρίας EPSILONNET Romania στην EXPO RETAIL 2026 – Digital, Green & Tech, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2026 στο National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest, στο Βουκουρέστι.  

Η EXPO RETAIL 2026 αποτελεί σημαντική διεθνή B2B διοργάνωση για τους κλάδους Retail, eCommerce και FMCG, φέρνοντας κοντά επιχειρήσεις, στελέχη της αγοράς και παρόχους τεχνολογίας, εξοπλισμού και υπηρεσιών που διαμορφώνουν το μέλλον του σύγχρονου λιανεμπορίου.

Η συμμετοχή της EPSILONNET Romania στη φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει τη σταθερά αναπτυσσόμενη παρουσία του Ομίλου στη ρουμανική αγορά και τη στρατηγική του επένδυση σε σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη λειτουργική αποδοτικότητα και τη νέα εποχή του Intelligent Retail.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η EPSILONNET Romania θα παρουσιάσει ένα προηγμένο portfolio λύσεων, που συνδυάζει βαθιά τεχνογνωσία στο Retail, σύγχρονες ERP δυνατότητες και ενσωματωμένες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσα από το EPSILON AI, οι επιχειρηματικές εφαρμογές του Ομίλου εξελίσσονται σε πιο έξυπνα εργαλεία, τα οποία υποστηρίζουν την αυτοματοποίηση διαδικασιών, την ταχύτερη αξιοποίηση δεδομένων και τη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στο επίκεντρο της παρουσίας του Ομίλου θα βρίσκονται οι λύσεις RetailStudio Hybrid, η ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης Retail σχεδιασμένη για να καλύπτει τις σύνθετες ανάγκες του σύγχρονου λιανεμπορίου και να υποστηρίζει αποτελεσματικά τις καθημερινές λειτουργίες των καταστημάτων και η λύση PYLON Hybrid, η σύγχρονη ERP πλατφόρμα του Ομίλου, που ενοποιεί εμπορικές, οικονομικές και λειτουργικές διαδικασίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον και παρέχει άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα.

Οι λύσεις RetailStudio Hybrid και PYLON Hybrid διαθέτουν ήδη σημαντική παρουσία στην αγορά της Ρουμανίας και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας, αποτελώντας βασικούς πυλώνες του χαρτοφυλακίου του Ομίλου για την περιοχή, ενώ συνθέτουν ένα έξυπνο περιβάλλον με ενσωματωμένες δυνατότητες AI, όπως smart suggestions, AI & Reporting Intelligence, intelligent document processing και AI Inventory Management.

Με ισχυρή τεχνογνωσία στο επιχειρηματικό λογισμικό, στο Retail και στις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Όμιλος EPSILONNET επενδύει συστηματικά στην καινοτομία και στην εξέλιξη των εφαρμογών του σε μια νέα γενιά έξυπνων επιχειρηματικών λύσεων. Στόχος είναι οι εφαρμογές του Ομίλου να μην αποτελούν απλώς εργαλεία καταγραφής και διαχείρισης, αλλά ενεργά ψηφιακά περιβάλλοντα που βοηθούν τις επιχειρήσεις να κατανοούν καλύτερα τα δεδομένα τους, να αυτοματοποιούν διαδικασίες και να λειτουργούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και αποδοτικότητα.

Η στρατηγική αυτή ενισχύει παράλληλα τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου, ο οποίος υποστηρίζει περισσότερες από 250.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς σε Ελλάδα, Ρουμανία και Κύπρο.

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