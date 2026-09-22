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Τσίπρας: Τέσσερα εργαλεία για πετρέλαιο θέρμανσης 1,4 ευρώ και πετρέλαιο κίνησης 1,8 ευρώ
Πολιτική
08:54 - 22 Σεπ 2026

Τσίπρας: Τέσσερα εργαλεία για πετρέλαιο θέρμανσης 1,4 ευρώ και πετρέλαιο κίνησης 1,8 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Την επιβολή πλαφόν για φθηνότερα καύσιμα (1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης) κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του κοινωνικής δικτύωσης.

Ταυτοχρόνως, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η ΕΕ δεν τού δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ.

Ολόκληρη η δήλωση Τσίπρα

«Ο πρωθυπουργός, τη περασμένη βδομάδα δεσμεύθηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η ΕΕ δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ. Είπε ψέματα.

Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία.

-Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.

-Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισ.

-Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.

-Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία.

Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία, ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλει», καλεί τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και καταλήγει:

«Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.

Τι λείπει; Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

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