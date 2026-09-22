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«Πιέσεις» στις ευρωαγορές με φόντο ανησυχίες για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας και τη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
10:51 - 22 Σεπ 2026

«Πιέσεις» στις ευρωαγορές με φόντο ανησυχίες για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας και τη Μέση Ανατολή 

Reporter.gr Newsroom
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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε γενικές γραμμές σε αρνητικό έδαφος την Τρίτη (22/9), με τα βλέμματα των επενδυτών στραμμένα τόσο στις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν στη Μέση Ανατολή, όσο και στα ανησυχητικά στοιχεία για τη γαλλική οικονομία.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν, με τους περισσότερους δείκτες ωστόσο να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,31% στις 25,495.21 μονάδες, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινείται και ο βρετανικός FTSE σημειώνοντας πτώση 0,11% στις 10,729.43 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο CAC της Γαλλίας παραμένει αμετάβλητος στις 8,139.28 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει πτώση 0,19% στις 19,689.52 μονάδες, ενώ πτωτικά κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου που χάνει 0,39% στις 52,155.50 μονάδες.

Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων καταγράφουν μικρή άνοδο

Επισημαίνεται ότι το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων κινείται ελαφρώς υψηλότερα, μετά τη σημαντική υποχώρηση που σημείωσε τη Δευτέρα, εν μέσω της αισιοδοξίας των επενδυτών για καλύτερη του αναμενομένου προσφορά αργού πετρελαίου.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς υποχώρησε τη Δευτέρα κατά 9,77 μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του γερμανικού 10ετούς τίτλου μειώθηκε κατά 6,81 μονάδες βάσης. Παράλληλα, η απόδοση των βρετανικών 10ετών κρατικών ομολόγων υποχώρησε κατά 8,23 μονάδες βάσης, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Μία μονάδα βάσης αντιστοιχεί σε 0,01%, ενώ οι αποδόσεις κινούνται αντίθετα από τις τιμές των ομολόγων.

Ωστόσο, οι αποδόσεις τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων τίτλων κινήθηκαν σε γενικές γραμμές υψηλότερα την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο μιας νέας έξαρσης της έντασης στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ωθώντας τις τιμές του αργού πετρελαίου υψηλότερα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, μετά την υπέρβαση την Παρασκευή του ψυχολογικού ορίου των 100 μονάδων βάσης από το spread OAT-Bund. Πρόκειται για έναν δείκτη του κόστους δανεισμού της Γαλλίας έναντι της Γερμανίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της αντίληψης των επενδυτών για τον κίνδυνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 10:51
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