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Χρυσός: «Φρένο» στα $4.300 με φόντο τις ανησυχίες για τα επιτόκια
Εμπορεύματα
09:30 - 22 Σεπ 2026

Χρυσός: «Φρένο» στα $4.300 με φόντο τις ανησυχίες για τα επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Ο χρυσός δεν κατάφερε να αποκτήσει ισχυρή ανοδική δυναμική την Τρίτη, καθώς οι εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα συνέχισαν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκονται πλέον οι τοποθετήσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), από τις οποίες οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής το επόμενο διάστημα.  

Η τιμή του χρυσού άμεσης παράδοσης (spot gold) κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητα, στα 4.342,41 δολάρια ανά ουγγιά στις 06:54 ώρα Ελλάδος. Την ίδια ώρα, τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ υποχωρούσαν κατά 0,1%, στα 4.379,30 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters.

Παραδοσιακά, ο χρυσός λειτουργεί ως μέσο αντιστάθμισης απέναντι στον πληθωρισμό και τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Ωστόσο, η ελκυστικότητά του περιορίζεται συνήθως όταν τα επιτόκια βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, καθώς σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι επενδυτές έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να κατευθύνουν κεφάλαια σε περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν αποδόσεις.

Με τα αμερικανικά οικονομικά στοιχεία που αναμένονται αυτή την εβδομάδα να είναι περιορισμένα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ προσανατολίζεται σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο παραμένουν και οι εξελίξεις στις τιμές του αργού πετρελαίου, σύμφωνα με τον Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας στην Pepperstone, ο οποίος μίλησε στο Reuters.

«Αν και η τιμή του αργού έχει υποχωρήσει ελαφρώς από τα πρόσφατα υψηλά της, μια αντιστροφή της τάσης προς τα πάνω, που θα ενίσχυε τις πληθωριστικές προσδοκίες, θα ενέτεινε τη συζήτηση για τα επιτόκια, και ο χρυσός πιθανότατα θα συνέχιζε να αντιμετωπίζει αντίξοες συνθήκες», ανέφερε ο Γουέστον.

Ο χρυσός κοιτάει τη Fed

Η Fed προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης και παράλληλα προανήγγειλε ότι είναι πιθανό να ακολουθήσουν νέες αυξήσεις τους επόμενους μήνες.

Ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ, δήλωσε ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό. Όπως ανέφερε, οι πληθωριστικές πιέσεις συνδέονται τόσο με την ισχυρή ζήτηση όσο και με το σοκ στις τιμές των εμπορευμάτων, το οποίο πλέον έχει επεκταθεί πέρα από την αγορά πετρελαίου. Κατά τον ίδιο, θα ήταν προτιμότερο η Fed να κινηθεί άμεσα αντί να περιμένει.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, μαχητές των Χούτι επιχείρησαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους στρατηγικά υψώματα στην Υεμένη, επιδιώκοντας να διακόψουν τη σύνδεση της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας με τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο δυνάμεων οι οποίες υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι εξελίξεις σημειώθηκαν μετά τις πληροφορίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε την τελευταία στιγμή αμερικανικά πλήγματα εναντίον της οργάνωσης.

Στην αγορά πετρελαίου, οι τιμές κατέγραψαν άνοδο για πρώτη φορά έπειτα από πέντε διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών, καθώς οι επενδυτές αναμένουν εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή άμεσης παράδοσης του αργύρου υποχώρησε κατά 0,1%, στα 65,99 δολάρια. Η πλατίνα κατέγραψε απώλειες 0,6%, φθάνοντας στα 1.786,43 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,4%, στα 1.296,40 δολάρια.

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