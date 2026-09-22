Ασία: Η τεχνητή νοημοσύνη «απογείωσε» τις αγορές – Στο +1,52% ο Kospi

Με θετικό πρόσημο κινήθηκαν την Τρίτη (22/9) οι περισσότερες ασιατικές αγορές, ακολουθώντας το ισχυρό ράλι της Wall Street και την αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις μετοχές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, ο Kospi ενισχύθηκε 1,52%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,35%.

Παράλληλα, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,15% και στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 0,36%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,51%.

Οι αγορές της Ιαπωνίας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν το άλμα των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έδωσε ώθηση στους βασικούς αμερικανικούς δείκτες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,5%, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις 4 Αυγούστου, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 2,3%, καταγράφοντας το πρώτο ιστορικό υψηλό κλεισίματος από τον Ιούνιο. Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 366 μονάδες ή 0,7%.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες πρωταγωνίστησαν στο ράλι, με τη Meta Platforms να καταγράφει άνοδο άνω του 11%. Οι κατασκευαστές τσιπ Intel και Advanced Micro Devices σημείωσαν άλμα 12% και περίπου 10% αντίστοιχα, με την AMD να αγγίζει χρηματιστηριακή αξία 1 τρισ. δολαρίων. Η Nvidia ενισχύθηκε κατά 2%, ενώ η κολοσσός των οπτικών ινών Corning σημείωσε άνοδο σχεδόν 6%.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έδωσε επίσης ώθηση στις μετοχές, με τα futures του West Texas Intermediate να υποχωρούν κατά 4,5%, στα 95,78 δολάρια το βαρέλι. Το διεθνές Brent έκλεισε με απώλειες άνω του 3%, στα 100,34 δολάρια το βαρέλι.

Υποχώρησαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς Treasury να μειώνεται κατά περισσότερες από 4 μονάδες βάσης, στο 4,951%. Ακόμη και πριν από την απόφαση της Federal Reserve την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, οι αποδόσεις των Treasuries κινούνταν ανοδικά, καθώς η αμερικανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο χρέος, υψηλές τιμές πετρελαίου και επίμονο πληθωρισμό.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος στο Ιράν, οι δασμοί και τα μέταλλα σπάνιων γαιών αναμένεται να περιλαμβάνονται στα βασικά θέματα της συνάντησης. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε προηγουμένως συναντηθεί με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, ενόψει της επίσκεψης του Σι στις ΗΠΑ.

Ενόψει της συνεδρίασης της Τρίτης, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν την έρευνα μεταποίησης της Fed του Ρίτσμοντ, καθώς και τις ομιλίες του προέδρου της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς και του προέδρου της Fed του Ρίτσμοντ Τομ Μπάρκιν.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η AutoZone αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα το πρωί, ενώ η KB Home θα ακολουθήσει μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Σημειώνεται πως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών παρουσίαζαν μικρές μεταβολές νωρίς το πρωί της Τρίτης, μετά το ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης, το οποίο τροφοδοτήθηκε από τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα futures του S&P 500 ήταν αμετάβλητα, ενώ τα futures του Nasdaq-100 υποχωρούσαν κατά 0,2%.