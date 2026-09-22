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Τέλη κυκλοφορίας 2021: Πότε έρχονται τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ – Οι προθεσμίες για τους ιδιοκτήτες
Φορολογία
08:36 - 22 Σεπ 2026

Τέλη κυκλοφορίας 2021: Πότε έρχονται τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ – Οι προθεσμίες για τους ιδιοκτήτες

Γιώργος Αλεξάκης
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Νέα ηλεκτρονική ειδοποίηση στέλενι η ΑΑΔΕ σε ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται να έχουν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας για το 2021. Οι φορολογούμενοι θα έχουν μία τελευταία δυνατότητα να ελέγξουν τα στοιχεία, να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους και, όπου απαιτείται, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν από τη βεβαίωση των οφειλών.

Συγκεκριμένα, οι ενημερώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 14 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η διαδικασία των διορθώσεων θα γίνει μέσω ειδικής εφαρμογής στο myCar.

Η ημερομηνία-κλειδί για τους ιδιοκτήτες

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συνδέονται στην ειδική εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet και να βλέπουν ποια οχήματα εμφανίζονται στο σύστημα με εκκρεμότητα για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021.

Εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχει λάθος ή ότι το όχημα βρισκόταν σε κατάσταση που δεν δημιουργούσε υποχρέωση καταβολής τελών, θα μπορούν να δηλώσουν τα πραγματικά στοιχεία και να υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά.

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30ή Οκτωβρίου 2026.

Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες από τους ιδιοκτήτες, καθώς στη συνέχεια η διαδικασία περνά στο στάδιο της οριστικοποίησης των οφειλών.

Ποιες περιπτώσεις μπορούν να δικαιολογήσουν τη μη καταβολή τελών

Μεταξύ των περιπτώσεων που μπορεί να δικαιολογούν τη μη οφειλή περιλαμβάνονται η κλοπή, η διαγραφή, η ακινησία του οχήματος ή η νόμιμη απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

Οι ιδιοκτήτες, δηλαδή, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, ώστε να ελεγχθούν και να γίνει, όπου απαιτείται, η αντίστοιχη διόρθωση στο πληροφοριακό σύστημα.

Η διαδικασία δεν αφορά οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία και καλύπτονται από τις προβλεπόμενες απαλλαγές, ούτε οχήματα αποβιωσάντων.

Έως τις 26 Νοεμβρίου οι διορθώσεις από ΔΟΥ και ΚΕΦΟΔΕ

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων από τους φορολογούμενους, οι αρμόδιες ΔΟΥ και το ΚΕΦΟΔΕ θα έχουν περιθώριο έως τις 26 Νοεμβρίου 2026 για να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες διορθώσεις.

Εφόσον από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι το όχημα βρισκόταν σε συγκεκριμένη κατάσταση για περισσότερα έτη, η διόρθωση μπορεί να αφορά και περισσότερες φορολογικές χρήσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οχήματος που αποδεικνύεται ότι βρισκόταν στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα στοιχεία, μπορεί να διορθωθεί η εικόνα του οχήματος για ολόκληρη την περίοδο που καλύπτεται από τα δικαιολογητικά.

Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει επίσημο αποδεικτικό, αλλά μόνο υπεύθυνη δήλωση –όπως σε περιπτώσεις παράδοσης οχήματος σε συλλέκτη σιδερικών ή απώλειας– η κατάσταση του οχήματος δεν μεταβάλλεται αυτόματα. Καταγράφεται, ωστόσο, σχετική σημείωση.

Πότε βεβαιώνονται οι οφειλές

Η τελική, πάντως, βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του 2021, μαζί με τα προβλεπόμενα πρόστιμα όπου αυτά προκύπτουν, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Όσοι δεν προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες μέχρι τις 30 Οκτωβρίου ή δεν προσκομίσουν επαρκή στοιχεία για να αποδείξουν ότι δεν είχαν υποχρέωση καταβολής, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη βεβαίωση της οφειλής.

Υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης και μετά τη βεβαίωση

Η βεβαίωση της οφειλής δεν σημαίνει ότι αποκλείεται κάθε μεταγενέστερη διόρθωση. Ο φορολογούμενος μπορεί να προσκομίσει και στη συνέχεια τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής των τελών ή του σχετικού προστίμου.

Εάν τα στοιχεία γίνουν δεκτά από την αρμόδια υπηρεσία, η βεβαιωμένη οφειλή μπορεί να διαγραφεί.

Σε περίπτωση που η διαφορά δεν επιλυθεί σε διοικητικό επίπεδο, ο φορολογούμενος διατηρεί τη δυνατότητα να προσβάλει την πράξη βεβαίωσης ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

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