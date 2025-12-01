«Κόκκινος» Δεκέμβριος στα crypto: Κύμα ρευστοποιήσεων και «βουτιά» άνω του 6% για το Bitcoin

«Πρεμιέρα» στα κόκκινα κάνει ο Δεκέμβριος στα crypto, με το κορυφαίο κρυπτονόμισμα να χάνει το πρωί της Δευτέρας (2/12) έως και 6% και όλα να δείχνουν ότι το κύμα ρευστοποιήσεων, που θεωρήθηκε προσωρινά ότι είχε καταλαγιάσει, να επανέρχεται δριμύτερο.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 10:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin έκανε «βουτιά» κοντά στο 5,2% και υποχωρούσε στα 86.530 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του δέχτηκε βαρύ πλήγμα, καθώς έπσε στα 1,73 δισ. δολάρια, και η κυριαρχία του στην αγορά ήταν κοντά στο 57%. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 15:30 (ώρα Ελλάδος) η τιμή του κορυφαίου κρυπτονομίσματος έπεσε κι άλλο και, με χασούρα 6,5%, άγγιξε τα 85.831 δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή του βρέθηκε στα 1,72 δισ. δολάρια.

Όπως συμβαίνει συνήθως, το «σήμα» της καθόδου μεταφέρθηκε και στα υπόλοιπα crypto, με αποτέλεσμα μέχρι το μεσημέρι το Ethereum να έχει κατρακυλήσει στα 2.812,50 δολάρια με απώλειες σχεδόν 7,8% και το Solana να παλεύει στα 126,42 δολάρια με χασούρα άνω του 9,2%.

Τις απώλειές του διευρύνει και το XRP, με «βουτιά» της τάξης του 8,46% που το φέρνει στα 2,02 δολάρια, ενώ το Dogecoin υποχωρεί κατά 10% στο 0,1315 δολάριο και το Cardano χάνει πάνω από 11% στο 0,3784 δολάριο.

Το Monero που μέχρι τις 11:00 περίπου (ώρα Ελλάδος) έβγαζε αντίσταση και έφτασε να καταγράφει ακόμη και οριακά κέρδη 0,02% στα 416,7 δολάρια, υπέκυψε τελικά στην καθοδική τάση, με αποτέλεσμα οι απώλειές του να αγγίζουν προς το παρόν το 3,8% στα 397,04 δολάρια.

Το Litecoin βυθίζεται επίσης στα «κόκκινα» με απώλειες κοντά στο 10% στα 76,41 δολάρια, ενώ και το Shiba Inu συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμένων, καθώς υποχωρεί κατά 7,57% στο 0,000007984 δολάριο.

Με από αυτό το κύμα ρευστοποιήσεων, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς χάνει σχεδόν 6,3%, υποχωρώντας το μεσημέρι της Δευτέρας (1/12) στα 3 τρισ. δολάρια.

«Λαβωμένη» η αγορά μετά από έναν δύσκολο μήνα

Ο Νοέμβριος ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας για την αγορά κρυπτογράφησης, που βάφτηκε κόκκινη, καθώς το κλίμα φόβου και νευρικότητας κυριάρχησε, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες εβδομάδες τα crypto να περάσουν από τα απανωτά ρεκόρ σε μία νέα κρίση εμπιστοσύνης.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως λίγες μόλις ημέρες μετά το ρεκόρ των 126.251 δολαρίων για το Bitcoin, καταγράφηκαν μαζικές ρευστοποιήσεις ύψους 19 δισ. δολαρίων. Συνολικά, ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης έχασε μέσα στον Νοέμβριο λίγο πάνω από 16,5%. Ωστόσο, η προσωρινή σταθεροποίηση των τελευταίων ημερών το έφερε εκ νέου πάνω από τα 90.000 δολάρια – μία σύντομη ακτίνα φωτός, πριν ξεσπάσει ξανά η καταιγίδα, όπως φάνηκε.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι περιορισμένες εισροές σε ETFs bitcoin και η απουσία αγοραστών της πτώσης. Αναμένουμε ότι οι διαρθρωτικές αντιξοότητες θα συνεχιστούν αυτόν τον μήνα. Παρακολουθούμε τα 80.000 δολάρια στο bitcoin ως το επόμενο βασικό επίπεδο στήριξης», σχολίασε στο Bloomberg ο Σον ΜακΝάλτι της FalconX.

Οι παράγοντες που «βαραίνουν» στην αγορά

Σημαντικά για την αγορά είναι, επίσης, τα σχόλια του διευθύνοντος συμβούλου της Strategy, Φονγκ Λε, ο οποίος δήλωσε σε ένα podcast την Παρασκευή ότι θα μπορούσε να πουλήσει Βitcoin εάν ο δείκτης mNAV- ο λόγος enterprise value προς Bitcoin holdings – γίνει αρνητικός. Η Strategy, η οποία έχει απόθεμα bitcoin ύψους 56 δισ. δολαρίων, έχει δει τον σχετικό δείκτη της να μειώνεται στο 1,19, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Εν τω μεταξύ, δεν είναι αμελητέα και η πίεση που προκάλεσε στις αγορές η S&P Global Ratings, η οποία υποβάθμισε την περασμένη εβδομάδα την αξιολόγηση της σταθερότητας του USDT, του μεγαλύτερου stablecoin, προειδοποιώντας ότι το ενδεχόμενο πτώσης της αξίας του Βitcoin θα μπορούσε να αφήσει το token με ελλιπή κάλυψη.

Η προειδοποίηση, δε, που εξέδωσε η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας για τους κινδύνους των εικονικών νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των stablecoins, επιδείνωσε το κλίμα ανησυχίας.

Το κλίμα αναμένεται να επηρεάσουν επίσης οι προσδοκίες σχετικά με τη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ και τα στοιχεία της οικονομίας θα δείξουν αν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα συνεχίσει τον κύκλο μειώσεων επιτοκίων.

Μάλιστα, όσον αφορά τις επόμενες 24 ώρες, η πορεία της αγοράς εν γένει θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από όσα θα πει ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στην ομιλία του στο πλαίσιο του Hoover Institution’s George P. Shultz Memorial Lecture Series αργότερα σήμερα. Οι «ταύροι» αναζητούν «ήπια» μηνύματα που να δίνουν σήμα για ταχεία μείωση επιτοκίων, ώστε να πιεστεί το δολάριο και να στηριχθεί το Bitcoin.