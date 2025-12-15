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Αναζήτηση κατεύθυνσης στα crypto με το βλέμμα στα μάρκο – Στο όριο των $90.000 το Bitcoin
Νομίσματα
15:40 - 15 Δεκ 2025

Αναζήτηση κατεύθυνσης στα crypto με το βλέμμα στα μάρκο – Στο όριο των $90.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin ανέκαμψε εκ νέου, τη Δευτέρα (15/12), κοντά στα 90.000 δολάρια, αντιστρέφοντας την πτώση που κατέγραψε μόλις μία ημέρα πριν, όταν υποχώρησε κάτω από τα 88.000 δολάρια. Πλέον, η τιμή του κινείται ουσιαστικά αμετάβλητη σε ορίζοντα 24 ωρών, παραμένοντας σε ένα στενό εύρος διακύμανσης, όπου βρίσκεται τις τελευταίες αρκετές ημέρες.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων, με τους δείκτες CoinDesk 20 (CD20) και CoinDesk 80 (CD80) να κινούνται χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το token RAIN, το οποίο καταγράφει εντυπωσιακά κέρδη άνω του 6%.

Η πορεία του Bitcoin συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Η πρόσφατη ανάκαμψη συμβαδίζει με τα κέρδη της τάξης του 0,5% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον S&P 500 και τον Nasdaq, καθώς και με τη συνεχιζόμενη αδυναμία του δολαρίου. Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής έρευνας της BRN, Timothy Misir, «η κίνηση των τιμών είναι συμπιεσμένη· η μεταβλητότητα υπάρχει, αλλά απουσιάζει η ισχυρή πεποίθηση. Η αγορά αναμένει έναν καταλύτη».

Σημαντικοί καταλύτες, πάντως, δεν λείπουν αυτή την εβδομάδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται κρίσιμα στοιχεία από τις ΗΠΑ, όπως οι λιανικές πωλήσεις, τα δεδομένα για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, καθώς και οι παρεμβάσεις πολλών αξιωματούχων της Federal Reserve, που αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τον ρυθμό χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής το 2026. Παράλληλα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με τον Misir, «μια θετική έκπληξη στα στοιχεία ενδέχεται να ενισχύσει το αφήγημα της “επιθετικής μείωσης επιτοκίων”, ενώ πιο ήπια δεδομένα θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά τον δρόμο για τα assets υψηλότερου ρίσκου προς το τέλος του έτους». Μέχρι να υπάρξει σαφήνεια, η ευαισθησία των κρυπτονομισμάτων στις μακροοικονομικές εξελίξεις παραμένει αυξημένη.

Την ίδια στιγμή, το κλίμα στην αγορά έχει επιδεινωθεί, σύμφωνα με τον δείκτη Crypto Fear & Greed, με το «pain trade» να γυρίζει ανοδικά. Παράλληλα, η αγορά φαίνεται να έχει «καθαρίσει», καθώς σχεδόν 300 εκατ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις — κυρίως long — ρευστοποιήθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass, εξέλιξη που λειτουργεί υποστηρικτικά για τις τιμές.

Ωστόσο, οι επενδυτές έχουν ακόμη επιχειρήματα υπέρ της επιφυλακτικότητάς τους. Ο δείκτης MOVE, που αποτυπώνει τη 30ήμερη αναμενόμενη μεταβλητότητα στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, υποδηλώνει αυξημένη αναταραχή στις αγορές ομολόγων, εξέλιξη που ιστορικά συχνά συνοδεύει διορθώσεις στις αγορές κινδύνου. Παράλληλα, τα τεχνικά δεδομένα του Nasdaq δείχνουν πιθανό τέλος του ράλι ανάκαμψης από τον Νοέμβριο, ενώ η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης του Bitcoin συνεχίζει να εμφανίζει προτίμηση στα put options σε πολλαπλά χρονικά διαστήματα.

Κάτω των 90.000 δολαρίων το Bitcoin

Σε επίπεδο τεχνικής εικόνας, το Bitcoin δοκίμασε την αντίσταση των 94.000 δολαρίων δύο φορές την περασμένη εβδομάδα — πριν και μετά τη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed — χωρίς επιτυχία. Ακολούθησε νέα διόρθωση, με την τιμή να υποχωρεί κάτω από τα 90.000 δολάρια, ενώ μια ακόμη ανοδική προσπάθεια σταμάτησε στα 93.600 δολάρια. Το επίπεδο των 90.000 δολαρίων λειτούργησε ως βασική στήριξη το Σαββατοκύριακο, προτού οι πωλητές οδηγήσουν την τιμή έως τα 87.600 δολάρια το βράδυ της Κυριακής. Έκτοτε, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα έχει ανακάμψει εκ νέου και διαπραγματεύεται κοντά στο ψυχολογικό αυτό όριο, το οποίο έχει αναδειχθεί σε κομβικό σημείο για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του.

Σήμερα, λίγο μετά τις 15:30, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα «παίζει» στα 89.452 δολάρια με οριακές απώλεις 0,07%.

Η κεφαλαιοποίησή του παραμένει κάτω από τα 1,8 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins διαμορφώνεται κάτω από το 57%, σύμφωνα με το CoinGecko.

Μεικτά πρόσημα στα alts

Το Ethereum εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καταγράφοντας άνοδο άνω του 1,15% και κινούμενο κοντά στα 3.149 δολάρια, παρά τις προειδοποιήσεις για πιθανή διόρθωση έως τα 2.500 δολάρια.

Παράλληλα, το XRP σημειώνει απώλειες 2,06% στο 1,96 δολάριο, ενώ το Solana καταγράφει ήπια κέρδη (+0,7%) στα 132,62 δολάρια.

Πτωτικά κινούνται και τα Cardano και Dogecoin, υποχωρώντας κατά 0,22% στο 0,4016 δολάριο και 0,33% στο 0,1365 δολάριο αντίστοιχα.

Από την άλλη, το Monero καταφέρνει να κρατηθεί στα «πράσινα» με κέρδη 0,85% στα 411,64 δολάρια και το Litecoin ενισχύεται κατά 0,20% στα 80,46 δολάρια, ενώ το Shiba Inu χάνει 0,24% στο 0,0000081774 δολάριο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη, γύρω στα 3,16 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

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