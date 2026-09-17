ΟΛΠ: Τετραπλή διάκριση για τη μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης στα Compliance Awards 2026

Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η ΟΛΠ Α.Ε. στα Compliance Awards 2026, για τις πρακτικές και τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην ακεραιότητα, την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και την καλλιέργεια ισχυρής κουλτούρας συμμόρφωσης.

Στο πλαίσιο του θεσμού που διοργανώνουν η Boussias Events και ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος, η ΟΛΠ Α.Ε. έλαβε:

Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Compliance Team in Port Services Sector

στην κατηγορία Best Compliance Team in Port Services Sector Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Compliance Awareness Activity

στην κατηγορία Best Compliance Awareness Activity Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Best Compliance and Ethics Project

στην κατηγορία Best Compliance and Ethics Project Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Best Compliance Risk Mapping

Οι διακρίσεις αυτές αναγνωρίζουν τις συστηματικές και αποτελεσματικές πρακτικές που εφαρμόζει η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΟΛΠ Α.Ε., καθώς και τη συμβολή της στην ενίσχυση της εταιρικής υπευθυνότητας, της διαφάνειας και της επιχειρηματικής ακεραιότητας.

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης στελεχώνεται από τις δικηγόρους: Αφροδίτη Παληά, Προϊσταμένη της Μονάδας, καθώς και τα μέλη: Έλλη Βλαχάκου και Κατερίνα Βουγιουκλάκη.

Ο θεσμός των Compliance Awards αναδεικνύει οργανισμούς που εφαρμόζουν καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της στην ενίσχυση της επιχειρηματικής υπευθυνότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.

Για την ΟΛΠ Α.Ε., η τετραπλή διάκριση αναδεικνύει τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσης με στόχο την ενσωμάτωση των αρχών της ακεραιότητας, της υπευθυνότητας και της διαφάνειας στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

Οι νέες αυτές διακρίσεις ενισχύουν περαιτέρω τη δέσμευση της εταιρείας στην εφαρμογή υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας, που αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της για υπεύθυνη ανάπτυξη, επιχειρηματική αριστεία και δημιουργία διαχρονικής αξίας για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους μετόχους και την κοινωνία.