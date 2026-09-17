Έσπασαν το φράγμα του $1 εκατ. ημερησίως οι ναύλοι των VLCC

Σε πρωτοφανή επίπεδα εκτινάχθηκαν οι ναύλοι των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων, καθώς η διαταραχή των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή περιορίζει τη διαθέσιμη χωρητικότητα και ανατρέπει τις καθιερωμένες θαλάσσιες διαδρομές.

Ο βασικός δείκτης TD3C του Baltic Exchange, ο οποίος αφορά τη μεταφορά 270.000 τόνων αργού πετρελαίου από το Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας προς το Ningbo της Κίνας, διαμορφώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου στα 1,099 εκατ. δολάρια ημερησίως. Μία ημέρα νωρίτερα είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά στην ιστορία του το όριο του 1 εκατ. δολαρίων, φθάνοντας τα 1,034 εκατ. δολάρια.

Η ταχύτητα της ανόδου αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης στην αγορά. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αποδόσεις της ίδιας διαδρομής βρίσκονταν κοντά στα 700.000 δολάρια ημερησίως, ενώ στο τέλος της περασμένης εβδομάδας είχαν ήδη προσεγγίσει τα 800.000 δολάρια.

Το νέο περιβάλλον επιβεβαιώνεται και από τις συμφωνίες που καταγράφονται στη φυσική αγορά. Το υπό διαχείριση της νοτιοκορεατικής Sinokor VLCC Kuwait Prosperity, κατασκευής 2016, ναυλώθηκε από την Total Singapore για φόρτωση στις 22 Σεπτεμβρίου από τον Αραβικό Κόλπο προς την Ανατολή, με τιμή WS1350. Η απόδοση της συμφωνίας υπερβαίνει το 1 εκατ. δολάρια την ημέρα.

Το Ορμούζ στεγνώνει την προσφορά χωρητικότητας

Η εκτόξευση των ναύλων δεν οφείλεται απλώς σε μια πρόσκαιρη ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, ενώ η διακοπή της ροής πετρελαίου μέσω του σαουδαραβικού αγωγού East–West και η αναστολή των εξαγωγών από το Yanbu απέκλεισαν προσωρινά μία από τις βασικές εναλλακτικές οδούς μεταφοράς αργού προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Η εξέλιξη περιορίζει τα διαθέσιμα φορτία αλλά, ταυτόχρονα, δεσμεύει περισσότερα πλοία σε σύνθετες και χρονοβόρες διαδρομές. Για τον λόγο αυτό η συρρίκνωση της παραγωγής ή των εξαγωγών δεν οδηγεί αυτομάτως σε χαμηλότερους ναύλους. Όταν τα ταξίδια μεγαλώνουν και τα πλοία παραμένουν απασχολημένα για περισσότερο χρόνο, η πραγματικά διαθέσιμη χωρητικότητα μειώνεται.

Ακόμη και μετά την επαναλειτουργία του αγωγού East–West και την αποκατάσταση των εξαγωγών από το Yanbu, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θεωρείται δεδομένη. Τα VLCC ενδέχεται να υποχρεωθούν να μεταφέρουν πετρέλαιο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας προς το Ain Sukhna, να εκφορτώνουν μέρος του φορτίου, να περνούν από τη Διώρυγα του Σουέζ και να επαναφορτώνουν από τον αγωγό SUMED στο Sidi Kerir της Μεσογείου.

Η άλλη επιλογή, υπό την προϋπόθεση ότι τα Στενά Bab el-Mandeb παραμένουν ασφαλή, είναι η παράκαμψη της Αφρικής. Η διαδρομή μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας προσθέτει περίπου 18 έως 20 ημέρες στο ταξίδι προς το Ρότερνταμ. Με τους σημερινούς ναύλους, το πρόσθετο κόστος ναύλωσης υπολογίζεται μεταξύ 11 και 14 εκατ. δολαρίων ανά ταξίδι.





