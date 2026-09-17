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«Ισχυρότεροι μαζί»: Ο Κάρνεϊ χαιρετίζει την πρόσκληση της ΕΕ προς τον Καναδά
Ειδήσεις
14:13 - 17 Σεπ 2026

«Ισχυρότεροι μαζί»: Ο Κάρνεϊ χαιρετίζει την πρόσκληση της ΕΕ προς τον Καναδά

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρέτισε την Πέμπτη (17/9) την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστήσει την Οτάβα συνδεδεμένο μέλος του 27μελούς μπλοκ, υποστηρίζοντας ότι μια στενότερη συμμαχία μεταξύ των δύο πλευρών μπορεί να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία σε ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων.

«Ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ο καθένας ξεχωριστά ισχυροί. Η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι ισχυρότεροι μαζί», δήλωσε ο Κάρνεϊ απευθυνόμενος στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Ο Καναδός πρωθυπουργός δεν ανέφερε ονομαστικά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του, αλλά αναφέρθηκε στη χρήση δασμών από τον Αμερικανό ομόλογό του, λέγοντας: «Η οικονομική ολοκλήρωση χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο — οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την άσκηση πίεσης».

Μιλώντας στα γαλλικά, ο Κάρνεϊ συνέχισε: «Οι χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέσο εξαναγκασμού. Οι αλυσίδες εφοδιασμού αποτελούν αδύναμα σημεία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης».

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγο μετά την τοποθέτηση του Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «γελοίο» το ενδεχόμενο ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ και απείλησε το μπλοκ με δασμούς, εφόσον θεωρήσει την κίνηση «εχθρική πράξη».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Βόρεια Καρολίνα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Καναδά «τρομερό εμπορικό εταίρο» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και «να σταματήσουν να εμπορεύονται με την Ευρώπη σε πολλά πράγματα», εάν η ΕΕ προχωρήσει με το σχέδιό της.

«Αν πρόκειται για καλή πρόθεση, τότε εντάξει. Αν πρόκειται για κακή πρόθεση, θα επιβάλουμε πολύ υψηλούς δασμούς στην Ευρώπη», δήλωσε ο Τραμπ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι το 27μελές μπλοκ επιθυμεί να αναβαθμίσει τη σχέση του με τον Καναδά «στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο».

Απευθυνόμενη στον Κάρνεϊ, ο οποίος παρευρισκόταν στην ομιλία της προέδρου της Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί του «για να ανοίξει η πόρτα ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η συνδεδεμένη ιδιότητα μέλους δεν υφίσταται σήμερα ως επίσημη κατηγορία βάσει των Συνθηκών της ΕΕ και οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα πρέπει να δημιουργηθεί και να επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη.

Ο Κάρνεϊ επιχείρησε επίσης να καταστήσει σαφές ότι μια στενότερη σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά θα ενίσχυε τη συλλογική ανθεκτικότητα και θα «δημιουργούσε έναν φάρο» για άλλες δημοκρατίες.

«Τώρα, θέλω επίσης να είμαι απολύτως σαφής σχετικά με αυτό που δεν προτείνω. Δεν προτείνω τη δημιουργία ενός τρίτου μπλοκ με στόχο να καταστεί μια μεγάλη δύναμη που θα ανταγωνίζεται άλλες μεγάλες δυνάμεις, απλώς με καλύτερους τρόπους», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

«Δεν επιδιώκουμε ισχύ για να κυριαρχούμε πάνω στους άλλους. Αντίθετα, επιδιώκουμε την ανθεκτικότητα, ώστε κανείς, κανείς, να μην μπορεί να ελέγξει τις ανοιχτές αγορές μας, να περιορίσει την κυριαρχία μας, να απειλήσει την εδαφική μας ακεραιότητα ή να υπονομεύσει τις ελευθερίες μας, τις δημοκρατίες μας και το κράτος δικαίου», πρόσθεσε.

Η ΕΕ έχει στο παρελθόν εμφανιστεί απρόθυμη να εξετάσει το ενδεχόμενο ευέλικτων κατηγοριών ένταξης, ιδίως όταν, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε προτείνει στην ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο συνδεδεμένης ιδιότητας μέλους για την Ουκρανία.

Ωστόσο, η στήριξη της φον ντερ Λάιεν στην απόκτηση συνδεδεμένης ιδιότητας μέλους από τον Καναδά σηματοδοτεί σημαντική εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Οτάβας και Βρυξελλών και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Καναδάς βρίσκεται σε έντονη εμπορική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε πρόσφατα τους δασμούς στα καναδικά προϊόντα, προκαλώντας την επιβολή αντίστοιχων δασμών από τον Καναδά. Ο Κάρνεϊ έχει δεσμευτεί να επιβάλει αντίστοιχους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα, δολάριο προς δολάριο.

Η ΕΕ και ο Καναδάς διαθέτουν ήδη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, η οποία κατά την προσωρινή εφαρμογή της το 2017 κατάργησε το 99% όλων των δασμολογικών γραμμών. Η συμφωνία είναι γνωστή ως Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά, ή CETA.

«Θα περάσουμε από τη CETA σε μια συμμαχία για το μέλλον, προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν χώρο κοινής ευημερίας και οικονομικής ασφάλειας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ και ο Καναδάς «βλέπουν τον κόσμο με τα ίδια μάτια» και δεσμεύτηκε να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή, η γεωπολιτική και η ασφάλεια στην Αρκτική.

Απειλές Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τετάρτη ότι θα επιβάλει δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμη και θα διακόψει εντελώς το εμπόριο με το ευρωπαϊκό μπλοκ, εάν προχωρήσει το σχέδιό της να καταστήσει τον Καναδά το πρώτο στην ιστορία «συνδεδεμένο μέλος» της.

«Νομίζω ότι είναι γελοίο... Ο Καναδάς υπήρξε ένας πολύ κακός εμπορικός εταίρος», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μετά την άφιξή του στη Βόρεια Καρολίνα. Συνέδεσε την απειλή του με την πρόθεση των Ευρωπαίων ηγετών, λέγοντας ότι «αν θεωρήσω ότι πρόκειται έστω και κατά διάνοια για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω πολύ σοβαρούς δασμούς ή θα σταματήσω να εμπορεύομαι με την Ευρώπη σε πολλά πράγματα».

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