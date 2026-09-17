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Refugee Support Aegean: Δικαίωση στο ΣτΕ - Αντισυνταγματικό στις βασικές του διατάξεις το μητρώο ΜΚΟ
Ειδήσεις
13:46 - 17 Σεπ 2026

Refugee Support Aegean: Δικαίωση στο ΣτΕ - Αντισυνταγματικό στις βασικές του διατάξεις το μητρώο ΜΚΟ

Reporter.gr Newsroom
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«Αντισυνταγματική ως προς βασικές της διατάξεις έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) την Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία του Μητρώου ΜΚΟ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε μία κρίσιμη εξέλιξη για τον πολυετή δικαστικό αγώνα που δίνουν για τη δίκαιη μεταχείριση της κοινωνίας των πολιτών η RSA και άλλες οργανώσεις», σημειώνει σήμερα (17/9) σε σχετική της ανακοίνωση η Refugee Support Aegean.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωσή του, το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικές και αντίθετες με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι τις διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να απορρίπτει την εγγραφή οργανώσεων στο Μητρώο ΜΚΟ κατά τη διακριτική του ευχέρεια, αυτές που υποχρεώνουν τις οργανώσεις να δημοσιεύουν τα στοιχεία των συνδρομητών και χορηγών τους, καθώς και αυτές που απαγορεύουν για διάστημα διετίας την επανεγγραφή οργανώσεων που έχουν διαγραφεί από το Μητρώο.

Παράλληλα, το Δικαστήριο υποβάλλει προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σχετικά με τη συμβατότητα με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ρυθμίσεων του ελληνικού νόμου που απαγορεύουν την εγγραφή οργανώσεων σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος όσων ασκούν την διοίκηση ή/και των νομίμων εκπροσώπων για οποιοδήποτε κακούργημα ή σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για συκοφαντική δυσφήμηση.

Αντισυνταγματική έκρινε, δε, τη διάταξη για τη σύσταση του Μητρώου Μελών ΜΚΟ με υπουργική απόφαση, εφόσον λείπουν από τον βασικό νόμο οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εγγραφή των μελών, υπαλλήλων και συνεργατών οργανώσεων.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια κομβική νίκη και δικαίωση για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δίνουν επί χρόνια έναν επίμονο αγώνα προάσπισης των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου - και ειδικά για το Μητρώο ΜΚΟ από το 2020. Απέναντι στις συστηματικές προσπάθειες συρρίκνωσης του δημοκρατικού χώρου και στοχοποίησης της αλληλεγγύης, η Δικαιοσύνη βάζει φρένο στην αυθαιρεσία».

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