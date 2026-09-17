ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurogroup και ECOFIN: Στο προσκήνιο οι νέες οικονομικές προκλήσεις και η παραγωγικότητα της Ευρώπης
Οικονομία
14:36 - 17 Σεπ 2026

Eurogroup και ECOFIN: Στο προσκήνιο οι νέες οικονομικές προκλήσεις και η παραγωγικότητα της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην Ιρλανδία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, για τις εργασίες του Eurogroup και της άτυπης συνόδου του ECOFIN, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας εντείνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επαναφέρει το ενεργειακό κόστος στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής οικονομικής συζήτησης.

Στο επίκεντρο του Eurogroup θα βρεθούν η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της Ευρωζώνης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να απαντήσει στις διεθνείς προκλήσεις, να επιταχύνει τις επενδύσεις και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Στη συζήτηση, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Mathias Cormann, οι Υπουργοί Οικονομικών θα εξετάσουν τις προτεραιότητες για την ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων, καθώς και τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς.

Στην ατζέντα του Eurogroup περιλαμβάνεται, επίσης, η συζήτηση για τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές της Ευρωζώνης, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Aurore Lalucq.

Στο πλαίσιο του άτυπου ECOFIN, οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών της ΕΕ θα ανταλλάξουν απόψεις για τις βασικές μακροοικονομικές εξελίξεις, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις στρατηγικές προτεραιότητες οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντικές επαφές και ομιλίες

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συναντηθεί απόψε με τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Micheál Martin.

Αργότερα, θα μιλήσει στο Eurofi Financial Forum, τη μεγάλη ευρωπαϊκή συνάντηση για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Στο περιθώριο των εργασιών του Δουβλίνου, θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του και επικεφαλής θεσμών.

Το Σάββατο, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνεδρίασης του ECOFIN, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει σε δημόσια συζήτηση με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας Simon Harris, στο πλαίσιο του Fine Gael Small Business & Enterprise Conference.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο: 650 ημέρες ο στόχος για απονομή Δικαιοσύνης – Βοηθός η AI
Πολιτική

Μητσοτάκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο: 650 ημέρες ο στόχος για απονομή Δικαιοσύνης – Βοηθός η AI

«Ισχυρότεροι μαζί»: Ο Κάρνεϊ χαιρετίζει την πρόσκληση της ΕΕ προς τον Καναδά
Ειδήσεις

«Ισχυρότεροι μαζί»: Ο Κάρνεϊ χαιρετίζει την πρόσκληση της ΕΕ προς τον Καναδά

Axios: Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες για το Ιράν με ηγέτες του Κόλπου την επόμενη εβδομάδα
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες για το Ιράν με ηγέτες του Κόλπου την επόμενη εβδομάδα

Refugee Support Aegean: Δικαίωση στο ΣτΕ - Αντισυνταγματικό στις βασικές του διατάξεις το μητρώο ΜΚΟ
Ειδήσεις

Refugee Support Aegean: Δικαίωση στο ΣτΕ - Αντισυνταγματικό στις βασικές του διατάξεις το μητρώο ΜΚΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Από Οκτώβριο τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση: Τι εξετάζεται για καύσιμα κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και ρεύμα
Οικονομία

Από Οκτώβριο τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση: Τι εξετάζεται για καύσιμα κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και ρεύμα

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω
Οικονομία

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω

Στη Γερμανία ο Πιερρακάκης – Συνάντηση με Μερτς και Κλίνγκμπαϊλ
Πολιτική

Στη Γερμανία ο Πιερρακάκης – Συνάντηση με Μερτς και Κλίνγκμπαϊλ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο
Πολιτική

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
17/09/2026 - 14:54

Έσπασαν το φράγμα του $1 εκατ. ημερησίως οι ναύλοι των VLCC

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/09/2026 - 14:44

Οι συνήθειες στους αγώνες, οι προκλήσεις που ξεπέρασε και το παιδικό όνειρο του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Πολιτική
17/09/2026 - 14:42

Μαρινάκης: Δεν καταργήθηκαν οι «Ράμπο υγείας» - Μεταφέρθηκαν στην Αρχή Διαφάνειας

Οικονομία
17/09/2026 - 14:36

Eurogroup και ECOFIN: Στο προσκήνιο οι νέες οικονομικές προκλήσεις και η παραγωγικότητα της Ευρώπης

Ειδήσεις
17/09/2026 - 14:30

Λεπέν: «Όχι» σε επιπλέον οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία - Θετική στην παροχή αμυντικού εξοπλισμού

Ειδήσεις
17/09/2026 - 14:28

Τράπεζα της Αγγλίας: Κράτησε σταθερά τα επιτόκια στο 3,75% κόντρα σε Fed και ΕΚΤ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
17/09/2026 - 14:16

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
17/09/2026 - 14:15

Μητσοτάκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο: 650 ημέρες ο στόχος για απονομή Δικαιοσύνης – Βοηθός η AI

Ειδήσεις
17/09/2026 - 14:13

«Ισχυρότεροι μαζί»: Ο Κάρνεϊ χαιρετίζει την πρόσκληση της ΕΕ προς τον Καναδά

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/09/2026 - 14:10

ΕΥΔΑΠ: «Υδάτινες Συμμαχίες»: Θωράκιση των υποδομών νερού και επιχειρησιακή συνέχεια απέναντι στην κλιματική κρίση

Νομίσματα
17/09/2026 - 14:04

Bitcoin: Αντέχει την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed μετά από τρία χρόνια – Διχασμένοι οι αναλυτές

Ναυτιλία
17/09/2026 - 13:57

ΟΛΠ: Τετραπλή διάκριση για τη μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης στα Compliance Awards 2026

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:51

Axios: Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες για το Ιράν με ηγέτες του Κόλπου την επόμενη εβδομάδα

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:46

Refugee Support Aegean: Δικαίωση στο ΣτΕ - Αντισυνταγματικό στις βασικές του διατάξεις το μητρώο ΜΚΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/09/2026 - 13:36

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Στα €131,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών με σταθερή αναπτυξιακή κατεύθυνση

Τεχνολογία
17/09/2026 - 13:36

Οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα που διαβάζουν τη σκέψη

Οικονομία
17/09/2026 - 13:35

ΤτΕ: Στα €79,7 δισ. τα υπό διαχείριση δάνεια στο τέλος του β΄ τριμήνου 2026

Πολιτική
17/09/2026 - 13:31

Χρηστίδης: Ιδεολογική εμμονή του κ. Μητσοτάκη να μην μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα

Εμπορεύματα
17/09/2026 - 13:26

Στα $103 το Brent - Περιορίζονται οι φόβοι για την προσφορά, «πιέσεις» στην αγορά diesel

Ακίνητα
17/09/2026 - 13:22

Μετά τις εκλογές η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

Οικονομία
17/09/2026 - 13:14

ΕΣΠΑ: Στο 100% του προϋπολογισμού οι προσκλήσεις, στο 90% οι εντάξεις έργων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/09/2026 - 13:11

ΙΟΒΕ: Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο

Οικονομία
17/09/2026 - 13:11

Πιερρακάκης στο ΕΒΕΑ: Νέο πρόγραμμα €1,5 δισ. για τις ΜμΕ – Έως €5 δισ. η συνολική χρηματοδότηση

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:04

Μύκονος: Υπό αστυνομικό αποκλεισμό η πολεοδομία του νησιού - Τι εξετάζουν οι αρχές

Πολιτική
17/09/2026 - 13:03

Μιχαηλίδου: Τον Οκτώβριο ανοίγουμε τις αιτήσεις για τη Μετεγκατάσταση με έως €10.000 για τις οικογένειες

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 13:02

Η Ντόρα έβγαλε «κίτρινη» στον Μαρινάκη

Πολιτική
17/09/2026 - 12:49

Λατινοπούλου εναντίον Φον Ντερ Λάιεν: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους

Οικονομία
17/09/2026 - 12:47

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Business Facts
17/09/2026 - 12:41

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο - Γερό μπάσιμο της Κίνας

Περιβάλλον
17/09/2026 - 12:38

Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Από τις πιο άνυδρες χρονιές το 2025 - Ανησυχία για την επάρκεια αποθεμάτων νερού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ