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Μητσοτάκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο: 650 ημέρες ο στόχος για απονομή Δικαιοσύνης – Βοηθός η AI
Πολιτική
14:15 - 17 Σεπ 2026

Μητσοτάκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο: 650 ημέρες ο στόχος για απονομή Δικαιοσύνης – Βοηθός η AI

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη για συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις, συγκεκριμένο σχεδιασμό και πολιτική σταθερότητα, ώστε οι αλλαγές στον χώρο της Δικαιοσύνης να αποκτήσουν πρακτικό αποτέλεσμα, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εκθέσεις για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση επηρεάζει, εμμέσως, και τη Δικαιοσύνη.

Απευθυνόμενος στους δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσο και η αντιπολίτευση να θέλει να κάνει το άσπρο-μαύρο, όταν επιτίθεται στην κυβέρνηση, εμμέσως επιτίθεται και σε εσάς», χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη κριτική «άδικη».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να αναγνωρίζεται, όπως είπε, «με γενναιοδωρία η πρόοδος που έχουμε πετύχει», αναφερόμενος στις αλλαγές που έχουν προωθηθεί στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δικαιοσύνη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη κρίση.

«Η τεχνολογία είναι βοηθός και σύμβουλος, αλλά ποτέ αντικαταστάτης της ανθρώπινης κρίσης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το βασικό ερώτημα δεν είναι εάν θα αξιοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά «με ποιον τρόπο, με ποια ταχύτητα και με ποιες δικλίδες ασφαλείας».

Όπως ανέφερε, η τελική δικαστική απόφαση θα πρέπει να παραμένει «αδιαπραγμάτευτα» στα χέρια, στο μυαλό, στην ενσυναίσθηση και στη συνείδηση των δικαστών.

Σχολιάζοντας, παράλληλα, τη συζήτηση για το ενδεχόμενο τα προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης να αποκτήσουν συνείδηση, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη, επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο για την ισορροπία που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει επιτευχθεί μεταξύ της αξιοποίησης των τεχνολογικών εργαλείων και των περιορισμών που πρέπει να τίθενται, με στόχο την επιτάχυνση και βελτίωση της απονομής της Δικαιοσύνης, χωρίς να υποκαθίσταται ο δικαστής.

Στόχος η μείωση του χρόνου απονομής στις 650 ημέρες

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον ευρύτερο σχεδιασμό για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε, κυβερνητικός στόχος είναι έως το τέλος του 2027 ο χρόνος απονομής της Δικαιοσύνης να περιοριστεί από τις 1.500 στις 650 ημέρες.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συμβολή τους, όπως σημείωσε, στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με στόχο να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ.

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