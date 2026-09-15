ΗΠΑ: Στο στόχαστρο crypto αξίας $61 εκατ. από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου

Αγωγή με αίτημα τη δήμευση κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας άνω των 61 εκατ. δολαρίων κατέθεσαν οι αμερικανικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια προέρχονται από παράνομες πωλήσεις ιρανικού αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στη μαύρη αγορά, κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το CNBC, η εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης υποστηρίζει ότι το Ιράν αξιοποίησε ένα δίκτυο εταιρειών και παραγόντων της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Κίνα και σε άλλες χώρες για τη διακίνηση περισσότερων από 1,5 δισ. δολαρίων, τα οποία προέρχονταν από παράνομες πωλήσεις πετρελαίου.

Κατά την αμερικανική πλευρά, τα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες κατευθύνονταν προς την ιρανική κυβέρνηση, τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Σήμερα δεσμεύουμε και επιδιώκουμε τη δήμευση περισσότερων από 61 εκατ. δολαρίων της κυβέρνησης του Ιράν», δήλωσε ο αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ Σον Μπάκλεϊ. Όπως υποστήριξε, τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους.

Στο επίκεντρο δύο κινεζικές εταιρείες

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση έχουν, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, δύο κινεζικές εταιρείες, η Blessed Trust και η Hexa Whale.

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή, οι δύο εταιρείες χρησιμοποίησαν λογαριασμούς συναλλαγών στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, προκειμένου να μεταφέρουν έσοδα από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου προς την κυβέρνηση του Ιράν, εκπροσώπους της ή οργανώσεις που συνδέονται με αυτήν.

Η Blessed Trust παρουσιάζεται ως εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διαχείριση περιουσίας και τη θεματοφυλακή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι η εταιρεία δεχόταν και διοχέτευε έσοδα που προέρχονταν από πωλήσεις πετρελαίου, ενώ παράλληλα παρείχε υπηρεσίες μετατροπής συμβατικών νομισμάτων σε κρυπτονομίσματα.

Αντίστοιχες υπηρεσίες φέρεται να προσέφερε και η Hexa Whale, σε συνεργασία με την Blessed Trust και άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο εταιρείες χρησιμοποίησαν επίσης το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη μεταφορά ή την είσπραξη δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Στους πελάτες τους περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κινεζικό κλάδο πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Από την πλευρά της, η Binance δήλωσε στο CNBC ότι εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε παραβιάσεις κυρώσεων και παράνομες δραστηριότητες. Εκπρόσωπος του ανταλλακτηρίου ανέφερε ότι η εταιρεία συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές και προχωρά σε δέσμευση ή κλείσιμο λογαριασμών όταν εντοπίζει κινδύνους που συνδέονται με κυρώσεις ή παράνομη χρηματοδότηση.

Τι προβλέπεται για τα tokens

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο οι αμερικανικές αρχές σχεδιάζουν να αποκτήσουν τον έλεγχο των συγκεκριμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η Tether αναμένεται να «κάψει» τα tokens που βρίσκονται στις διευθύνσεις οι οποίες συνδέονται με την υπόθεση και στη συνέχεια να εκδώσει νέα tokens ίσης αξίας. Τα νέα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία θα μεταφερθούν στη συνέχεια υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να περιορίσει τα έσοδα που αποκομίζει το Ιράν από τις εξαγωγές πετρελαίου και να εξαρθρώσει τα δίκτυα μέσω των οποίων η Τεχεράνη επιχειρεί να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις.

Τον Απρίλιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε ανεξάρτητο κινεζικό διυλιστήριο, ένα από τα λεγόμενα «teapots», ενώ παράλληλα προειδοποίησαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι ενδέχεται να βρεθούν και τα ίδια αντιμέτωπα με κυρώσεις εάν συνεργάζονται με κινεζικά διυλιστήρια που επεξεργάζονται ιρανικό πετρέλαιο.

Η Κίνα βασικός προορισμός του ιρανικού πετρελαίου

Η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο προορισμό για τις εξαγωγές ιρανικού αργού.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το CNBC, πάνω από το 80% των θαλάσσιων εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν κατευθύνθηκε προς την κινεζική αγορά το 2025, με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο σε περίπου 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Παράλληλα, το Reuters είχε μεταδώσει στις 10 Σεπτεμβρίου ότι η Τεχεράνη αξιοποιεί ακόμη και συμφωνίες που προσομοιάζουν σε ανταλλαγές προϊόντων, προκειμένου να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να εξασφαλίζει κινεζικά αγαθά συνολικής αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.