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Λεπέν: «Όχι» σε επιπλέον οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία - Θετική στην παροχή αμυντικού εξοπλισμού
Ειδήσεις
14:30 - 17 Σεπ 2026

Λεπέν: «Όχι» σε επιπλέον οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία - Θετική στην παροχή αμυντικού εξοπλισμού

Reporter.gr Newsroom
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Η ακροδεξιά υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας Μαρίν Λεπέν δηλώνει ανοιχτή στη συνέχιση της παροχής αμυντικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, αλλά τάσσεται κατά της αποστολής χρημάτων στη χώρα που πλήττεται από τον πόλεμο.

«Με δεδομένη την έκταση όσων έχουμε κάνει μέχρι σήμερα – η οποία είναι σημαντική – λέμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε», δήλωσε επί του θέματος η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στον τηλεοπτικό σταθμό LCI το βράδυ της Τετάρτης (16/9).

«Αυτό δεν αποτελεί πράξη εχθρότητας απέναντι στην Ουκρανία. Μπορούμε να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τους στρατιώτες και τις ένοπλες δυνάμεις της και μπορούμε να συνεχίσουμε να τους παρέχουμε εξοπλισμό ώστε να μπορούν να αμύνονται. Αλλά οικονομικά, δεν μπορούμε πλέον να το κάνουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το POLITICO, η Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών την ερχόμενη άνοιξη, στις οποίες θα αναδειχθεί ο διάδοχος του Εμανουέλ Μακρόν. Ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας είναι η ολοένα και πιο δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, με το δημόσιο έλλειμμα να ενδέχεται να ξεπεράσει το 5% φέτος.

Να σημειωθεί ότι η άμεση οικονομική βοήθεια της Γαλλίας προς την Ουκρανία είναι στην πραγματικότητα σχετικά περιορισμένη, ωστόσο ο Εθνικός Συναγερμός αντιτίθεται εδώ και καιρό στο ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, το οποίο εγγυάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ και χρηματοδοτείται μέσω των συνεισφορών των κρατών-μελών.

Στελέχη του Εθνικού Συναγερμού αναφέρουν κατ’ ιδίαν ότι η Ουκρανία δεν θα μπορέσει ποτέ να αποπληρώσει το ευρωπαϊκό δάνειο και ότι τελικά το βάρος θα μετακυλιστεί στις πρωτεύουσες των κρατών-μελών της ΕΕ.

«Δεν μπορείτε, από τη μία πλευρά, να λέτε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ … για την αναπροσαρμογή των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και, από την άλλη, ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια για την καθαρή συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η Λεπέν.

Ενώ ο Εθνικός Συναγερμός είναι εσωτερικά διχασμένος όσον αφορά τη Ρωσία, την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, οι πολιτικοί αντίπαλοι της Λεπέν έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα το κόμμα της ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Κρεμλίνου, με στόχο να υπονομεύσει την αξιοπιστία του Εθνικού Συναγερμού. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης ζητήσει επανειλημμένα από κορυφαία στελέχη του κόμματος να αποσαφηνίσουν τη θέση του σχετικά με τη βοήθεια προς το Κίεβο.

Στη συνέντευξη της Τετάρτης το βράδυ, η Λεπέν τόνισε ότι, εφόσον αναλάβει την προεδρία, η Γαλλία θα διοργανώσει μια διάσκεψη για την ειρήνη, στην οποία θα συμμετάσχουν η Ρωσία, η Ουκρανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Πολωνία. Στόχος, όπως είπε, θα είναι να τερματιστεί ο πόλεμος.

Παράλληλα, απέρριψε τις προτάσεις που έχουν καταθέσει αντίπαλοί της για την προεδρία, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ και ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν, για την προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου με γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη – μια επιλογή που το Παρίσι έχει μέχρι στιγμής επίσης αρνηθεί να εξετάσει.

«Αυτό θα μας καθιστούσε εμπόλεμο μέρος», δήλωσε η Λεπέν στο LCI.

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