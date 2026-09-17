Οι συνήθειες στους αγώνες, οι προκλήσεις που ξεπέρασε και το παιδικό όνειρο του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

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Πριν από κάθε αγώνα, όλα πρέπει να γίνουν με τη σωστή σειρά. Πρώτα η αριστερή κάλτσα, το αριστερό παπούτσι και μετά τα δεξιά. Αν κάτι πάει λάθος, η διαδικασία ξεκινά από την αρχή.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μιλά στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague, για την απόφαση που άλλαξε τη ζωή του, τους αντιπάλους που ξεχωρίζει και το τελετουργικό που δεν παραλείπει ποτέ.

Παράλληλα, αποκαλύπτει τις μουσικές του προτιμήσεις στους δύσκολους αγώνες, αλλά και τις εμπειρίες που τον έχουν διαμορφώσει ως παίκτη.

Δείτε το βίντεο της Allwyn Hellas:

{https://www.youtube.com/shorts/qTv02Aow8SU}

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