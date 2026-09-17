Τράπεζα της Αγγλίας: Κράτησε σταθερά τα επιτόκια στο 3,75% κόντρα σε Fed και ΕΚΤ

Αμετάβλητα στο 3,75% διατήρησε την Πέμπτη 17/9 τα επιτόκια η Τράπεζα της Αγγλίας, παρά την επιτάχυνση του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος κινείται πλέον αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Η απόφαση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τις αγορές. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι επενδυτές προεξοφλούσαν σε ποσοστό 76% τη διατήρηση των επιτοκίων στο 3,75%. Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρήσει σε αύξηση τουλάχιστον 25 μονάδων βάσης στην επόμενη συνεδρίασή της, τον Νοέμβριο.

Η στάση της βρετανικής κεντρικής τράπεζας διαφοροποιείται από τις πρόσφατες κινήσεις άλλων μεγάλων κεντρικών τραπεζών.

Η Federal Reserve ανακοίνωσε την Τετάρτη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στην πρώτη αύξηση από το 2023. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο έτος, μετά την πρώτη αύξηση τον Ιούνιο, η οποία είχε αποτελέσει την πρώτη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση έπειτα από τρία χρόνια. Στην Ιαπωνία, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να αποφασίσει για αύξηση των επιτοκίων με την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασής της την Παρασκευή.

Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Η Τράπεζα της Αγγλίας δεν έχει μεταβάλει τα επιτόκιά της κατά τη διάρκεια του 2026. Η τελευταία αλλαγή είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, όταν η κεντρική τράπεζα είχε μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης.

Την Τετάρτη, τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 3,1% τον Αύγουστο, καταγράφοντας την πρώτη άνοδο πάνω από το 3% από τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS), η επιτάχυνση του πληθωρισμού οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση του κόστους των καυσίμων, το οποίο αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η βρετανική οικονομία, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας και, ως εκ τούτου, παραμένει εκτεθειμένο σε διεθνείς διαταραχές στις ενεργειακές αγορές.

Παράλληλα, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κρίσης του κόστους διαβίωσης, η οποία συνδέεται με την έντονη άνοδο του πληθωρισμού μετά την πανδημία, αλλά και με τις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Πιέσεις στα βρετανικά ομόλογα

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για τον διεθνή πληθωρισμό, η πολιτική αβεβαιότητα και οι προβληματισμοί σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εντείνει τις πιέσεις στην αγορά των βρετανικών κρατικών ομολόγων κατά τη διάρκεια του έτους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει, παράλληλα, το υψηλότερο κόστος δανεισμού μεταξύ των χωρών της G7, γεγονός που αυξάνει τη σημασία των επόμενων αποφάσεων τόσο της Τράπεζας της Αγγλίας όσο και της κυβέρνησης στο μέτωπο της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.